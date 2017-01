66 Jahre Ford im Kölner Karneval (FOTO)

Köln (ots) -- Neuer Ford Deutschlandchef Gunnar Herrmann übergibt Fahrzeuge andas Festkomitee Kölner Karneval.- Ford stellt insgesamt 67 Fahrzeuge für den Kölner Karneval- darunter allein 55 Bagagewagen für den Rosenmontagszug.- 73 Ford-Beschäftigte sind an Rosenmontag wieder ehrenamtlich imZug als Bagagewagenfahrer und Mechatroniker im Einsatz.Der neue Ford Deutschlandchef Gunnar Herrmann hat diesen Dienstagoffiziell die Fahrzeuge an das Festkomitee Kölner Karneval übergeben.Diese seit 66 Jahren währende Tradition setzen dieses Jahr 67Fahrzeuge fort, darunter sieben Ford Galaxy für das KölnerDreigestirn 2017 sowie das Festkomitee, fünf Ford Tourneo alsShuttlefahrzeuge sowie 55 Ford Transit Custom als Bagagewagen für denRosenmontagszug. Darüber hinaus sind insgesamt 73 Ford Beschäftigte,darunter vier Frauen und 69 Männer, wieder im ehrenamtlichen Einsatz,die Bagagewagen durch den Rosenmontagszug zu kutschieren und notfallszu warten.Gunnar Herrmann, seit dem 1. Januar 2017 neuer Vorsitzender derGeschäftsführung der Ford-Werke GmbH, freute sich, diese Traditionvon seinem Vorgänger Bernhard Mattes übernehmen zu dürfen und betonteseine langjährige Verbundenheit mit dem Karneval. "Als Prinz Karnevaldurfte ich vor einigen Jahren selbst erleben, wie wichtig dieUnterstützung dieses Brauchtums durch einen Fahrzeughersteller ist.Daher freut es mich besonders, dass wir diese langjährige Traditionfortsetzen und das Festkomitee und den Rosenmontagszug mobil halten."Ford ist Premiumpartner des "Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V.", der Gesamt-Interessenvertretung von mehr als 110Karnevalsgesellschaften in Köln.Die Ford Galaxy sind passend zu den Kölner Karnevalsfarbenrot-weiß foliert und dienen dem diesjährigen Dreigestirn Prinz Stefan(Stefan Jung), Bauer Andreas (Andreas Bulich) und Jungfrau Stefanie(Stefan Knepper) noch als Fortbewegungsmittel bis Aschermittwoch.Damit die drei Mitglieder der Kölner Narren-Zunft von 1880 e.V. aberauch nach den tollen Tagen weiter mobil bleiben können, priesHerrmann die Vorzüge des deutschlandweiten Ford Carsharing undüberreichte jeweils eine Ford Carsharing-Kundenkarte."Ford und der Kölner Karneval sind seit Jahrzehnten engmiteinander verbunden, und dafür sind wir sehr dankbar. Ford machtden Karneval mobil und bringt ihn damit in jede Ecke Kölns. Michpersönlich freut besonders, dass unser Partner uns in dieser Sessionauch bei einem großen sozialen Projekt unterstützt, nämlich bei derEntwicklung einer passenden Lösung für ein neues Spielemobil für dieStadt Köln", sagte Markus Ritterbach, scheidender Präsident desFestkomitee Kölner Karneval, anlässlich der Wagenübergabe.An der Veranstaltung im Kölner Karnevalsmuseum nahmen neben demKölner Dreigestirn 2017 auch der Präsident sowie weitere Vertreterdes Festkomitee Kölner Karneval, das Kölner Kinderdreigestirn 2017und Kölns Bürgermeister Hans-Werner Bartsch teil.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.coOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell