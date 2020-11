65% der Unternehmen verschenken viel Potenzial in der Service- & Transaktionskommunikation

Bonn (ots) - 85 Prozent der Marketing- & Sales-Professionals finden, dass Transaktions- & Servicemails sehr wichtig für die Kundenbindung sind. 75 Prozent sehen die Bedeutung in den nächsten drei Jahren sogar noch steigen. Jedoch nutzen nur 51 Prozent Transaktions- & Servicemails für Marketingzwecke und 65 Prozent finden, dass sie noch sehr viel Potenzial verschenken.Nur 17 Prozent denken, dass die Qualität Ihrer Transaktions- & Servicemails besser ist als die Ihrer Mitbewerber. Die drei größten Herausforderungen beim Einsatz von Service- & Transaktionsmails sind das automatische Triggern von Follow-Up Kampagnen (50 Prozent), die Optimierung durch Testing (42 Prozent) und die Einbindung von Marketing-Inhalten (41 Prozent). Zu diesen und weiteren Ergebnissen kam eine aktuelle Studie der artegic AG. artegic befragte über 170 Marketing- & Sales-Professionals nach der Bedeutung von Service- & Transaktionsmails.Die vollständige Studie ist erhältlich unter https://www.artegic.com/de/elaine/transaktionsmails/Die wichtigsten Ergebnisse wurden in einer übersichtlichen Infografik zusammengefasst: http://imgs.elainemedia.de/b1f7/6784eedac63d5b104ba6c5c0bb8c17c3.pngStudie: Bedeutung von Transaktions- & ServicemailsIn der Studie wurden über 170 Marketing & Sales Professionals nach der Bedeutung und dem Einsatz von Transaktions- & Servicemails in Ihrem Unternehmen, Ihrer Branche und dem Marketing generell befragt. Die vollständige Studie gibt es zum Download unter https://www.artegic.com/de/elaine/transaktionsmails/Über die artegic AGartegic unterstützt Marketer beim Aufbau von kundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class-Dialogmarketing. Mit 15 Jahren Erfahrung im Bereich Marketing Engineering umfasst artegics Leistungsportfolio Beratung, IT-Integration und Technologie für Realtime Marketing Automation und Online CRM. Kern von artegics Leistungen ist die vielfach prämierte ELAINE® Realtime CRM Automation Suite für beeindruckendes digitales Cross Channel Dialogmarketing in Echtzeit, die 2015 von der Fachpresse zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing gekürt wurde. Darüber hinaus ist artegic vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert.Pressekontakt:artegic AGZanderstraße 753177 BonnHerr Sebastian PieperTel: +49(0)228 22 77 97-0Fax: +49(0)228 22 77 97-900pr@artegic.dehttps://www.artegic.comTwitter: http://twitter.com/artegicFacebook: http://facebook.com/artegicOriginal-Content von: artegic AG, übermittelt durch news aktuell