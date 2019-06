65 Prozent der Verbraucher halten mobile Bezahlsysteme für unsicher (FOTO)

Jena (ots) -Mobile Bezahldienste wie Apple Pay, Google Pay oder spezielle Appsdrängen auf den Markt. Auch zahlreiche Banken werben auf IhrenWebseiten mit dieser neuen Bezahlform über das Smartphone. Dennochtrauen zwei von drei Anwender den neuen Bezahlmöglichkeiten mit demSmartphone nicht. Im deutschsprachigen Raum steckt das Thema MobilePayment aber noch in den Kinderschuhen: Lediglich gut vier bis fünfProzent gaben an entweder Apple Pay, Google Pay oder eine spezielleApp häufig zu verwenden. Das sind die Ergebnisse einerrepräsentativen Umfrage unter 1.000 Internetnutzern des europäischenIT-Security-Herstellers ESET."Mobile Payment wird in immer mehr Geschäften, wie beispielsweisein Supermärkten oder Baumärkten, als Bezahlmöglichkeit angeboten. Wieunsere Umfrage zeigt, ist das Vertrauen der Verbraucher in die neuenBezahlmöglichkeiten aber nicht sonderlich ausgeprägt", erklärt ThomasUhlemann, ESET Security Specialist. "Ein möglicher Grund für dasMisstrauen sind sicherlich gefälschte Banking-Apps, die es immerwieder in die großen App-Stores schaffen. Generell muss man abersagen, dass die neuen Systeme teilweise sogar sicherer sind alsklassische Payment-Methoden." Beim Bezahlvorgang mit Google oderApple Pay werden keine sensiblen Informationen wie die Kartennummerübertragen, sondern lediglich Tokens, die die Transaktionlegitimieren.Aktivitäten von Cyberkriminellen werden zunehmenNach Einschätzung des Experten werden neue Anbieter mittelfristigstärker in den Fokus von Cyberkriminellen rücken, als es bisher derFall war. "Mit wachsender Verbreitung werden auch die neuen Anbieterfür Angreifer interessanter." Banking-Malware war laut den ESETSicherheitsexperten schon 2018 eine der beliebtesten Schadprogrammebei mobilen Betriebssystemen. Die Methoden, gerade vonBanking-Malware, lassen sich auch für Angriffe auf das Mobile Paymenteinsetzen. Nutzer sollten daher bereits heute Maßnahmen zum Schutzihrer Smartphones ergreifen. "Wer Mobile Payment-Systeme aufSmartphones ohne eine Sicherheits-App einsetzt, handelt bereits jetztfahrlässig", so Uhlemann.Die gesamte Studie und weitere Informationen gibt es aufWeLiveSecurity: http://ots.de/vbhJjpTipps für das sichere Bezahlen mit dem Smartphone- Halten Sie Ihr Smartphone auf dem aktuellsten Stand und nutzenSie eine zuverlässige mobile Sicherheitslösung. Die Security-Appsollte schadhafte Anwendung erkennen und einen umfassendenSchutz gegen Phishing bieten.- Vermeiden Sie inoffizielle App-Stores. Mit Lock-Angebotenversuchen Cyberkriminelle Anwender auf ihre Plattformen zubekommen. Hier ist die Gefahr manipulierte oder gar schädlicheApps auf das Geräte zu bekommen am Größten. Wenn möglich,deaktivieren Sie die "Installation aus unbekannten Quellen" beiAndroid-Geräten dauerhaft.- Installieren Sie eine mobile Sicherheitslösung auf Ihrem Gerät.Die App sollte einen umfassenden Schutz gegen alle Arten vonCyberangriffen bieten. Empfehlenswert sind Anwendungen, diezudem auch Schutz gegen Phishing bieten und im Verlustfall eineAnti-Theft-Funktion beinhalten.- Auch eine App aus dem Google Play Store sollte vor derInstallation geprüft werden. Werfen Sie einen Blick aufRezensionen, Nutzerkommentare, Anzahl von Installationen undbenötigte Zugriffsrechte.- Nutzen Sie ausschließlich Banking- und Zahlungs-Apps, die vonIhrer Bank oder Ihrem Finanzdienstleister bereitgestellt werden.Ein Tipp: Nutzen Sie die Verlinkungen auf der offiziellenWebeite. So gelangen Sie zur richtigen App im jeweiligen Store.Pressekontakt:ESET Deutschland GmbHMichael KlattePR Manager DACH+49 (0)3641 3114-257Michael.klatte@eset.deChristian LuegPR Manager DACH+49 (0)3641 3114-269christian.lueg@eset.deThorsten UrbanskiHead of Communication & PR DACH+49 (0)3641 3114-261thorsten.urbanski@eset.deFolgen Sie ESET:http://www.ESET.deESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, DeutschlandOriginal-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell