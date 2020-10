64 Aktien: Gewinner und Verlierer!

Gewinner Die Aktien von Hertz Global Holdings (NYSE:HTZ) stiegen um 142,7% und schlossen am Freitag bei 2,50 Dollar, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen Finanzierungszusagen in Höhe von 1,65 Milliarden Dollar an Schuldnern im Besitz des Unternehmens gesichert hat. Praxis Precision Medicines, Inc. (NASDAQ:PRAX) kletterte um 46,3% und schloss bei 27,80 $, nachdem das Unternehmen seinen Börsengang mit 19 $ pro Aktie bewertet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!