63% der Angestellten pendeln mit dem Auto zum Arbeitsplatz / Jobware Trend-Report 2019: Weshalb die Jobsuche vor dem Burnout schützen kann (FOTO)

Paderborn (ots) -Kaum 6 Uhr morgens und fast jeder zweite Arbeitnehmer steht imStau. Auch heute machen sich wieder Millionen Menschen auf den Wegzur Arbeit. Die meisten müssen sich in öffentliche Verkehrsmitteldrängen oder im Stau stehen. Dies belegt eine im Auftrag der JobbörseJobware durchgeführte Forsa-Umfrage deutlich: 63% der Arbeitnehmernutzen das Auto für den Arbeitsweg, 12% die Bahn und 2% den Bus. DerAnteil derjenigen, die zu Fuß (5%) oder mit einem Fahrrad oderPedelec (11%) den Arbeitsplatz erreichen können, ist gering.Dies ist nicht nur ein Problem für die Verkehrsnetzwerke, sondernauch bedenklich für die Gesundheit vieler Arbeitnehmer. Das Pendelnmacht krank. Dies führt letztlich dazu, dass Arbeitnehmer unzufriedenmit ihrer Work-Life-Balance sind und fördert die Entstehung vonBerufskrankheiten wie Burnout. Schuld ist häufig die exponierte Lagedes Arbeitsplatzes. So würden 67% der Angestellten sofort auf das Radumsatteln, wenn der Wohnort näher am Arbeitsort liegen würde.Tausende Nutzer von Jobware haben bereits verstanden, dass ein Jobin ihrer Nähe die Work-Life-Balance stark verbessern kann. Findenauch Sie mit Hilfe von Jobware ihren Traumjob in der Nähe und tragenSie damit aktiv zu Ihrer Gesundheit bei: www.jobware.deDie Jobbörse Jobware untersucht regelmäßig den Bewerbermarkt, umfrühzeitig ungenutzte Potenziale identifizieren zu können. DerTrend-Report 2019 wurde im Auftrag durch die forsa marplan Markt- undMediaforschung erstellt. Hierzu wurden über 1.000 Erwerbstätige imAlter von 18 bis 60 Jahren im Rahmen einer repräsentativenZufallsauswahl befragt.Pressekontakt:Jobware GmbHChristian FleschE-Mail: presse@jobware.deTel: 05251 5401-130www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuell