63 Aktien: Gewinner und Verlierer!

Gewinner(NASDAQ:BNSO) legte am Donnerstag um 70,9% zu und schloss bei $7,69.(NYSE:ACY) Aktien kletterten am Donnerstag um 56,9% auf einen Schlusskurs von $10,75, nachdem sie am Mittwoch um 26% gefallen waren.(NASDAQ:BNGO) Aktien stiegen um 46,7% und schlossen bei $3,08. Die Aktien von Bionano Genomics sprangen am Mittwoch um 58%, da dem Unternehmen von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!