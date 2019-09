627 000 Tonnen Kaffee im 1. Halbjahr 2019 importiert

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Wiesbaden (ots) - Im 1. Halbjahr 2019 wurden nach vorläufigenErgebnissen 627 000 Tonnen Kaffee im Warenwert von 1,4 MilliardenEuro nach Deutschland importiert. Umgerechnet auf die Bevölkerung imAlter ab 15 Jahren waren das knapp 17,5 klassische500-Gramm-Packungen Kaffee pro Kopf. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) zum Tag des Kaffees am 1. Oktober 2019 weiter mitteilt,stieg die importierte Menge an geröstetem und ungeröstetem Kaffeegegenüber dem 1. Halbjahr 2018 um 2,9 %. Hauptlieferländer von Kaffeewaren Brasilien mit 201 000 Tonnen, gefolgt von Vietnam mit 139 000Tonnen und Honduras mit 65 000 Tonnen.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Außenhandel,Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 69,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell