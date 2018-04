Mit 620 PS beim schnellsten Markenpokal der Welt - Fabian Vettel und BFFT greifen in der Lamborghini Super Trofeo an (FOTO)

Gaimersheim (ots) -Doppelt so viel PS, ein italienischer Bolide und Rennstrecken wiein der Formel 1: Fabian Vettel (19) geht gemeinsam mit seinemHauptsponsor, dem Fahrzeugtechnikentwickler BFFT aus Ingolstadt, dennächsten Schritt seiner Rennsportkarriere. Der jüngere Bruder desvierfachen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel startet amWochenende mit einem 620 PS starken Lamborghini Huracan(5,2-Liter-V10) in der Lamborghini Super Trofeo.Nachdem er sich im Vorjahr beim Audi Sport TT Cup mit einem330-PS-Rennwagen seine ersten Sporen als Profi verdient hat, geht esfür Fabian Vettel nun mit Vollgas in den schnellsten Markenpokal derWelt. Die Lamborghini Super Trofeo Europa ist mit ihren sechs Renneneingebettet in die hochkarätige Blancpain GT Series. Diese ist auflegendären Formel-1-Rennstrecken wie Monza, Silverstone oder Spa zuHause, wo immer wieder auch Fabian Vettels berühmter Bruder gastiert."Das ist für mich schon etwas ganz Besonderes", sagt der Abiturientvor dem Start der ersten beiden Rennen in Monza.BFFT ist seit 2017 Hauptsponsor von Fabian Vettel. DerFahrzeug-Technologieentwickler mit Stammsitz in Ingolstadt gehört zurEDAG-Gruppe und beschäftigt mehr als 800 Mitar-beiter an Standortenin Deutschland sowie in weiteren Büros in Italien und den USA. Zu denHauptkunden von BFFT zählen der VW-Konzern, hier vor allem Audi sowiedie Premiummarken Lamborghini und Bentley, aber auch andereGroßkaliber der Automobil- und Luftfahrtbranche. Für sie setzt BFFTSchwerpunkte in der Neu- und Weiterentwicklung vonFahrerassistenzsystemen, Digitalisierung und Elektromobilität. Vondem Sponsoring profitieren Fabian Vettel und die BFFT-Mitarbeitergleichermaßen. Zum Paket gehören neben der Förderung des prominentenNachwuchsrennfahrers auch unterschiedlichste Fanaktionen: vonBegegnungen mit dem Rennfahrer auf dem BFFT-Fansofa über dasmitreisende BFFT Fanmobil oder VIP-Camping am Motodrome bis hin zureigenen Fabian-Vettel-Fan-Kollektion."Wir freuen uns, Fabian Vettel auf dem nächsten Schritt seinerRennkarriere zu begleiten. Mit seiner Zielstrebigkeit, seinemsportlichen Ehrgeiz und seiner Akribie passt er hervorragend zu uns",erklärt BFFT-Geschäftsführer und Mitgründer Markus Fichtner. "Fabianorientiert sich an absoluter automobiler Spitzentechnologie und istbestrebt, immer besser zu werden, um zum richtigen Zeitpunkt dasnächst höhere Level zu erreichen. Das verbindet ihn in gewisser Weisemit unseren jungen und talentierten Entwicklern und Entwicklerinnen",stellt Fichtner fest. "Wie er sind auch sie hoch motiviert und aufZukunftstechnologie fokussiert", so Fichtner. "Deswegen sieht dasganze BFFT-Team der neuen Rennsaison mit Fabian Vettel mit Spannungund Begeisterung entgegen."Pressekontakt:Felix SchusterLeitung Marketing & KommunikationDr.-Ludwig-Kraus-Straße 285080 GaimersheimTelefon: +49 (8458) 3238 - 2748Mobil: +49 (173) 7345473Fax: +49 (8458) 3238 - 29E-Mail: presse[at]bfft.deOriginal-Content von: BFFT Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH, übermittelt durch news aktuell