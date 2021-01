61 Aktien: Mittagssitzung am Montag!

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

Verstärker(NASDAQ:AMTX) kletterte um 117,3% auf $9,56. Aemetis-Aktien legten am Freitag um über 9% zu, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass sein Produktionsprozess für Biokraftstoffe “Carbon Zero” insgesamt 16,8 Mio. $ an Zuschüssen für Solarenergie und andere Energieeffizienzmaßnahmen erhalten hat, um die Aufrüstung des Werks in Keyes, Kalifornien, zu finanzieren, um die Produktion von erneuerbarem Kraftstoff ohne Kohlenstoff zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!