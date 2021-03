61 Aktien: Größten Umsätze von gestern!

(NYSE:RKT) sprang am Dienstag um 71,2% auf einen Schlusskurs von $41,60, nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche starke Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet und eine Sonderdividende angekündigt hatte. Rocket Companies kletterte am Montag um mehr als 11%, nachdem das Wall Street Journal einen Bericht veröffentlicht hatte, der nahelegte, dass das Hypothekengeschäft von Rocket immer noch boomt.