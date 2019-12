61. ASH-Kongress 2019: Menarini Ricerche präsentiert die neuesten Informationen über die erste humanklinische Studie von SEL24/MEN1703

Rom (ots/PRNewswire) - Menarini Ricerche schreitet mit der klinischenEntwicklung von SEL24/MEN1703 voran und wird das Design der laufenden erstenhumanklinischen (First-in-Human, FIH)-Studie DIAMOND-01 (NCT03008187) auf dem61. ASH-Kongress mit einem Poster mit folgendem Titel präsentieren: "First inHuman Study of SEL24/MEN1703, First in Class, Orally Available Dual PIM/FLT3Kinase Inhibitor, in Patients with Acute Myeloid Leukemia" (FIH-Studie vonSEL24/MEN1703, erstklassiger, oral verfügbarer Dual-PIM/FLT3-Kinase-Inhibitor,bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie). Das Poster, das heute im Rahmender Sitzung "Acute Myeloid Leukemia: Novel Therapy, excluding Transplantation"(Akute myeloische Leukämie: Eine neuartige Therapie, ohne Transplantation)vorgestellt wird, beschreibt die laufende Anpassung an dasDosiseskalationsdesign mit dem Ziel, zuverlässigere Daten über die empfohleneDosis der Phase 2 zu erhalten.Die CLI24-001 (DIAMOND-01)-Studie testet SEL24/MEN1703, einen erstklassigen,oralen dualen PIM/FLT3-Inhibitor, der von Ryvu Therapeutics einlizenziert wurde.Das Hauptziel der Studie, die derzeit an neu diagnostizierten, rezidiviertenoder refraktären AML-Patienten (mit Ausnahme der akuten promyelozytärenLeukämie) durchgeführt wird, die für eine intensive Chemotherapie ungeeignetsind, besteht darin, die empfohlene Phase-2-Dosis von SEL24/MEN1703 alsEinzelmittel zu identifizieren.Darüber hinaus wird in einem zweiten Abstract über die Identifizierung einespharmakodynamischen Biomarkers für SEL24/MEN1703 und dessen Implementierung inder DIAMOND-01-Studie berichtet. Dies wurde von ASH als E-Publikationveröffentlicht und ist in einer speziellen, ausschließlich online verfügbarenAusgabe des ASH-Amtsblattes - Blood (2019) 134 (Supplement 1): 5087- erhältlich.Menarini ist fest von Innovation überzeugt und investiert in die Erforschung undEntwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten für Onkologiepatienten, wobei derSchwerpunkt auf zielgerichteten Therapien und präzisionsmedizinischen Ansätzenliegt. Der Beitrag von Menarini Ricerche zu ASH mit diesen Daten bestätigt einsolches Engagement für die Entwicklung innovativer Medikamente, die denBedürfnissen von Patienten mit schwer behandelbaren Krebsarten und schlechterPrognose entsprechen.Informationen zu MenariniDie Menarini Group ist ein italienisches Pharmaunternehmen mit einem Umsatz von3,667 Milliarden Euro und mehr als 17.000 Mitarbeitern. Die Menarini-Gruppeverfolgt seit jeher zwei strategische Ziele: Forschung undInternationalisierung. Außerdem engagiert sie sich stark in der onkologischenForschung und Entwicklung. Im Rahmen dieses Engagements in der Onkologieentwickelt Menarini fünf neue onkologische Studienmedikamente. Zwei davon sindBiologika, eines ist der monoklonale Antikörper anti-CD157 MEN1112/OBT357 unddas andere ist ein toxinkonjugierter, anti-CD205-Antikörper MEN1309/OBT076. Dieanderen drei sind kleine Moleküle: der duale PIM- und FLT3-Kinase-InhibitorSEL24/MEN1703, der PI3K-Inhibitor MEN1611 und der Inhibitor derHistondeacetylase der Klassen I, II und IV, Pracinostat. Alle Medikamentebefinden sich derzeit in der klinischen Entwicklung zur Behandlung einerVielzahl von hämatologischen und/oder soliden Tumoren. Das Engagement derMenarini-Gruppe in der Präzisions-Onkologie wird auch durch die Technologien undProdukte von Menarini Silicon Biosystems zur Erforschung seltener Zellen mitEinzelzellpräzision unterstützt.Menarini ist in den wichtigsten Therapiegebieten mit Produkten für dieKardiologie, Gastroenterologie, Pneumologie, Infektionskrankheiten,Diabetologie, Entzündungen und Analgesie kommerziell tätig. Mit 16Produktionsstätten und 7 Forschungs- und Entwicklungszentren verfügt Menariniüber eine starke Präsenz in ganz Europa und Asien, Afrika, Mittel- undSüdamerika. Die Produkte von Menarini sind weltweit in über 136 Ländernerhältlich.Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.menarini.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039698/DIAMOND_01_Logo.jpgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpgPressekontakt:Annamaria Coscarella Ph.D.Via Tito Speri1000071 POMEZIA (Rom)Tel.: +390691184437E-Mail: acoscarella@menarini-ricerche.itWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126880/4462280OTS: Menarini Ricerche S.p.AOriginal-Content von: Menarini Ricerche S.p.A, übermittelt durch news aktuell