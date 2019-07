60 neue Millionäre in Deutschland - LOTTO sei Dank! (FOTO)

Koblenz (ots) -Durch die Spielangebote des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB)gab es im ersten Halbjahr 2019 in Deutschland 60 neue Millionäre, diemeisten davon im bevölkerungsreichsten BundeslandNordrhein-Westfalen. Den mit 63,2 Millionen Euro höchstenEinzelgewinn schaffte ein Spielteilnehmer aus Rheinland-Pfalz in derLotterie Eurojackpot.Die meisten der Großgewinne über einer Million Euro wurden inNordrhein-Westfalen erzielt. Zwölf der 60 Neu-Millionäre stammen ausNRW, zehn Gewinne über der Millionen-Grenze gab es in Niedersachsenund neun in Bayern. Den vierten Platz im Millionärs-Ranking teilensich Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit je fünf Großgewinnern.Ein etwas anderes Bild ergibt sich bei der regionalenGegenüberstellung der Gewinne über 100.000 Euro. Auch hier liegtNordrhein-Westfalen mit 100 Treffern an der Spitze, auf den weiterenPlätzen folgen aber Bayern mit 86 Gewinnen und Baden-Württemberg mit62. Den vierten Platz belegt hier Niedersachsen mit 58 Gewinnen über100.000 Euro.Den höchsten Gewinn im ersten Halbjahr 2019 landete einEurojackpot-Spieler aus der südlichen Pfalz: Er knackte am 8. Februarden mit über 63,2 Millionen Euro gefüllten Jackpot und sagtehinterher trocken: "Ich habe in der Zeitung gelesen, man könne sichvon dem Geld 843 Porsche Cayenne kaufen. Mir würde schon einergenügen." Der Gewinn war der höchste in der rheinland-pfälzischenLotto-Geschichte.Auf Platz zwei der Gewinner-Hitliste folgt ein Spielteilnehmer ausNordrhein-Westfalen (Rheinland), der am 10. Mai im Eurojackpot 45Millionen Euro gewann. Ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen (BergischesLand) kam der Gewinner, der sich am 29. Juni mit sechs Richtigen dieZwangsausschüttung des LOTTO-Jackpots in Höhe von über 31,4 MillionenEuro sicherte.Den höchsten Gewinn in der Zusatzlotterie Spiel 77 in Höhe vonknapp 7,5 Millionen Euro erzielte am 6. März ein Spielteilnehmer ausder Prignitz in Brandenburg.20-Jahres-Renten der GlücksSpirale im Wert von je 2,1 MillionenEuro gingen an insgesamt vier Gewinner aus Bayern, Hamburg,Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.Durch LOTTO 6aus49 haben die Gesellschaften des DLTB auch imersten Halbjahr 2019 die meisten Spielteilnehmer erreicht. Mit über1,77 Milliarden Euro Spieleinsatz (ein Plus von knapp drei Prozent)und annähernd 50 Prozent am Gesamteinsatz ist der Klassiker einmalmehr die beliebteste Lotterie in Deutschland. Die LotterieEurojackpot verzeichnete dagegen im Vergleich zum Vorjahreshalbjahreinen leichten Rückgang und kam auf Spieleinsätze von knapp 603Millionen Euro. Dieser Rückgang ist jedoch im Zusammenhang mit deraußergewöhnlichen Jackpot-Entwicklung im Jahr 2018 zu sehen, beiwelcher sich über mehrere Wochen ein mit 90 Millionen Euro gefüllterJackpot hielt.Der Gesamtspieleinsatz sank bundesweit im Vergleich zum erstenHalbjahr des Vorjahres um drei Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro.Die Hitliste der beim LOTTO 6aus49 am häufigsten gezogenen Zahlenführen im ersten Halbjahr gleich drei Zahlen an: Die 21, 29 und 42wurden jeweils zwölf Mal gezogen, die Kugel mit der 23 brachte elfMal Glück, während die 11, 22 und 47 jeweils zehn Mal gezogen wurden.Schlusslicht ist im ersten Halbjahr die 28, die nur ein einziges Malin die Wertung kam.Bei den Superzahlen ist die Kugel mit der 1 mit neun Ziehungen aufdem ersten Platz, während die 4 kein einziges Mal Superzahl wurde.Pressekontakt:Clemens BuchPressesprecher für den Deutschen Lotto- und TotoblockLotto Rheinland-Pfalz GmbHFederführender Blockpartner im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB)Ferdinand-Sauerbruch-Straße 256073 KoblenzTelefon: 0261 9438-2154Fax: 0261 9438-6619mailto:clemens.buch@lotto-rlp.dehttp://www.lotto-rlp.dehttps://www.facebook.com/lottorlpOriginal-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell