60. Vorlesewettbewerb: Bundesfinale am 26. Juni 2019 beim rbb in Berlin

Berlin (ots) - Sa 06.07.2019 | 17:45 | KiKA und Sa 19.10.2019 |07:50 | Das ErsteWer ist Deutschlands beste/r Vorleser/in? Das entscheidet sich amMittwoch, 26. Juni 2019, zwischen 13.00 und 15.00 Uhr beim rbb inBerlin. Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereinsdes Deutschen Buchhandels trägt das Finale des bundesweitenVorlesewettbewerbs beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) aus undfeiert gleichzeitig das 60-jährige Bestehen des Wettbewerbs.16 Schülerinnen und Schüler aus allen Bundesländern lesen um dieWette. In regionalen Vorrunden haben sich die Finalistinnen undFinalisten gegen rund 570.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 7000Schulen durchgesetzt.Sendungen am 6. Juli im KiKA und am 19. Oktober in Das ErsteDer rbb zeichnet das Finale auf und produziert eine Sendung, dieam 6. Juli 2019 um 17.45 Uhr im KiKA ausgestrahlt wird. Das Erstezeigt am 19. Oktober 2019, zum Start des neuen Wettbewerbs 2019/20,eine weitere Sendung. Seit 60 Jahren wird der Vorlesewettbewerb desDeutschen Buchhandels jährlich durchgeführt. Er ist einer der größtenund ältesten Schülerwettbewerbe Deutschlands und steht unter derSchirmherrschaft des Bundespräsidenten.Schauspieler Damian Hardung ist Jury-Mitglied - Rapper Eko Freshist ShowactDen Sieger/die Siegerin bestimmt eine fünfköpfige Jury. Siebesteht in diesem Jahr aus Damian Hardung (Schauspieler), Katty Salié(Journalistin und Moderatorin), Angelika Schaack (Hörbuchverlegerin),Tim Gailus (KiKA-Moderator) sowie der Vorjahressiegerin VictoriaSchaay. Die Veranstaltung moderiert Felix Seibert-Daiker (DasErste/KiKA).Show-Act ist der Rapper Eko Fresh, der einen eigens für das 60.Jubiläum komponierten Song präsentiert.rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus und HeinrichRiethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels,begrüßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.Die 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des FinalesEmma Frank, Ravensburg (Baden-Württemberg), Anna Denzler, Günzburg(Bayern), Matthis Studtmann, Berlin (Berlin), Leopold FerdinandSchill, Kleinmachnow (Brandenburg), Anton Scotland, Bremen (Bremen),Pauline Martin, Hamburg (Hamburg), Tamina Fohrmann, Vellmar (Hessen),Anton Naab, Wismar (Mecklenburg-Vorpommern), Tamina Zoe Hämke Rojas,Lüneburg (Niedersachsen), Florentin Pathe, Neuss(Nordrhein-Westfalen), Philomena Beetschen, Boppard(Rheinland-Pfalz), Melissa Yi Fei Meiser, Saarbrücken (Saarland),Lydia Gruner, Chemnitz (Sachsen), Edgar Seifert, Salzwedel(Sachsen-Anhalt), Mona Harbeck, Kellinghusen (Schleswig-Holstein) undFelix Rosenkranz, Rohrborn (Thüringen).Akkreditierung, Fotos, InterviewsAkkreditierungJournalistinnen und Journalisten, die das Finale desVorlesewettbewerbs besuchen möchten, können sich bis zum 24. Juniunter presse@boev.de anmelden. Dauer der Veranstaltung: 13.00 -15.00Uhr. Treffpunkt: 26. Juni 2019, 12.30 Uhr im Foyer des rbbFernsehzentrums, Masurenallee 16-20, 14057 Berlin.FotosWährend der TV-Aufzeichnung dürfen Fotos nur von autorisiertenFotografinnen und Fotografen des rbb und des Börsenvereins gemachtwerden. Gern stellen wir Ihnen im Anschluss an das Finale Pressefotoszur Verfügung. Eine Auswahl (inkl. Siegerfoto) steht amVeranstaltungstag ab ca. 17.00 Uhr aufwww.boersenverein.de/pressefotos zum Download bereit. SpezielleFotowünsche (z. B. Teilnehmer/in aus Ihrer Region) melden Sie bittebis Montag, 18. Juni, bei presse@boev.de an.Vorab-Interviews mit TeilnehmendenGern koordinieren wir im Vorfeld des Finales Interviews mit denLandessiegerinnen und -siegern. Bitte melden Sie sich dazu per Mailspätestens bis Montag, 24. Juni.Statements der Jurymitglieder und teilnehmenden Kinder Text- undBildmaterial kann angefragt werden per E-Mail ankai.heldt@boxofficePR.deFilmDer rbb zeichnet die Veranstaltung auf. Weitere Filmteams sindleider nicht im Studio gestattet. Bei Interesse an TV-Bildern fürIhre Berichterstattung wenden Sie sich bitte an uns.