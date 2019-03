60 Prozent der Deutschen wünscht sich besseren Kontakt zu ihren Nachbarn, Aktionstag am 24. Mai erleichtert Begegnungen (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Eine neue repräsentative Umfrage zeigt, dass eine Mehrheit derMenschen in Deutschland das Bedürfnis nach guter Nachbarschaft hat.Einen Anlass, die eigenen Nachbarn besser kennenzulernen, bietet der"Tag der Nachbarn" am 24. Mai 2019. Ab heute können hierfür im ganzenLand Nachbarschaftsfeste angemeldet werden.Besseren Kontakt zu den Nachbarn. Das wünscht sich eine Mehrheitder Menschen in Deutschland (60 Prozent) - sowohl im Westen (60Prozent) als auch im Osten des Landes (62 Prozent) und unabhängig vonAlter, Geschlecht und Bildungsstand. Besonders überraschend: Esbetrifft Großstädte (64 Prozent) genauso wie Dörfer (60 Prozent).Dies ergab eine aktuelle, repräsentative Umfrage von infratest dimapim Auftrag der nebenan.de Stiftung.Passend dazu organisiert die nebenan.de Stiftung zum zweiten Malden "Tag der Nachbarn". Der bundesweite Aktionstag am 24. Mai regtdazu an, den Wunsch nach mehr Kontakt in die Tat umzusetzen: Durchein kleines oder großes Nachbarschaftsfest können Menschen ganzunkompliziert mit denjenigen zusammenzukommen, die sie sonst nurflüchtig im Hausflur oder auf der Straße sehen.Ab heute können Nachbar*innen auf der Internetseitewww.tagdernachbarn.de ein Fest anmelden und erhalten kostenlos eineMitmach-Box: Wimpelkette, Spiele, Straßenmalkreide, Flyer undEinkaufsgutschein helfen bei der Organisation desNachbarschaftsfests.Feste können nicht nur von Privatpersonen organisiert werden,sondern auch von lokalen Organisationen wie Vereinen, Kitas, Schulenund Mehrgenerationenhäusern sowie lokalen Geschäften und Cafés ausder Nachbarschaft."Der Tag der Nachbarn bringt Menschen zusammen - ob alt oder jung,alteingesessen oder neu zugezogen. Wir möchten so mit allenFestveranstaltern zum sozialen Zusammenhalt beitragen und eindeutliches Zeichen für mehr lokale Gemeinschaft setzen: Wir alle sindNachbarn in unserer Gesellschaft", so Sebastian Gallander,Geschäftsführer der nebenan.de Stiftung.Neu in diesem Jahr ist die Aktion "Bring deine älteren Nachbarnmit". Schließlich kennt fast jeder einen älteren Nachbarn, der wenigsoziale Kontakte hat. Deshalb liegen jeder Mitmach-Box Postkartenbei, um ältere Menschen zum Fest einzuladen. Ein kleiner Schrittgegen die zunehmende Einsamkeit in der Gesellschaft. Auf derInternetseite stehen in Kürze zudem Plakate und Einladungskarten invielen unterschiedlichen Sprachen bereit.Der Tag der Nachbarn wird gefördert durch dasBundesfamilienministerium sowie durch die Deutsche Fernsehlotterie,die Diakonie, Edeka, Wall und den Deutschen Städtetag.Pressekontakt:Ina RemmersTel: 030 - 346 55 77 64E-Mail: presse@nebenan-stiftung.deOriginal-Content von: nebenan.de Stiftung gGmbH, übermittelt durch news aktuell