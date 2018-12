Kiel (ots) -Am Montag, den 17. Dezember 2018 um 13 Uhr, findet auf den Taggenau 60 Jahre nach Indienststellung von "Deutschlands Botschafterinunter Segeln" ein Festakt zum Jubiläum statt. Dazu lädt die DeutscheMarine an die "Alma Mater" eines jeden Marineoffiziers, dieMarineschule Mürwik in Flensburg ein.Im Mittelpunkt steht dabei die Besatzung der Dreimastbark,vertreten durch den Kommandanten, Kapitän zur See Nils Brandt (52),und eine Abordnung des Schiffes. Der Parlamentarische Staatssekretärbei der Bundesministerin der Verteidigung, Dr. Peter Tauber (44), istGast der Veranstaltung, in deren Rahmen der Inspekteur der DeutschenMarine, Vizeadmiral Andreas Krause (62), ein "Gorch Fock" Bild desMarinemalers Olaf Rahardt in der Aula der Marineschule Mürwikenthüllen wird.Kein Schiff steht für die Deutsche Marine wie die "Gorch Fock".Seit sechs Jahrzehnten prägt die Ausbildung auf dem Segelschulschiffangehende Offiziere und Unteroffiziere der Deutschen Marine. DieAusbildung an Bord des Großseglers ist einzigartig, zeitlos undzukunftsweisend. Denn seemännische Erfahrung und nautisches Könnensind Grundlage der Schiffsführung. Nirgends lassen sich dieAbhängigkeit von den Elementen und vorbehaltloses Miteinander,angewiesen auf den Nebenmann und verantwortlich für den Kameraden,besser vermitteln als an Bord eines Schiffes, das sich mit der Kraftvon Wind und Muskeln bewegt. Die "Gorch Fock" prägt die Seefahrt indie Erfahrung der Soldaten ein wie keine andere Ausbildung.Das Schiff ist Botschafterin auf den Weltmeeren, willkommen inHäfen rund um den Globus, Identifikationsträger für die Marine undDeutschland - mithin ein nationales Symbol.Foto- und Bewegbildmaterial der "Gorch Fock" zum freien Download:https://transfer.redaktionbw.de/pydio/public/7dd1abHintergrundinformationen und Fakten zum Segelschulschiff "GorchFock":Das Segelschulschiff "Gorch Fock" der Deutschen Marine lief am 23.August 1958 in Hamburg bei "Blohm & Voss" vom Stapel und wurde am 17.Dezember 1958 in Dienst gestellt. Die "Gorch Fock" ist benannt nachdem Pseudonym des Dichters Johann Wilhelm Kinau. Die ersteAusbildungsreise führte die Dreimastbark im Sommer 1959 vomHeimathafen Kiel nach Santa Cruz de Tenerife. Seitdem hat das rund2.000 Tonnen verdrängende und rund 90 Meter lange Schiff 110Ausbildungsreisen absolviert und dabei eine Fahrtstrecke von etwa800.000 Seemeilen (rund 1.5 Millionen Kilometer) zurückgelegt, dasentspricht zwei Mal der Strecke zum Mond und zurück.Ihre Reisen führten die "Gorch Fock" als BotschafterinDeutschlands über alle Weltmeere in rund 400 Häfen auf allen fünfKontinenten. Sie hat den Äquator überquert, genauso wie den südlichenund nördlichen Polarkreis; sie ist durch den Suez- und denPanama-Kanal gefahren, hat Kap Hoorn und das Kap der Guten Hoffnungumrundet und bei einer Fahrt von 1987 bis 1988 einmal tatsächlich denGlobus umrundet. Die "Gorch Fock" wurde im Jahr 1974 von Polen,damals Mitglied des Warschauer Paktes, als erste deutschemilitärische Einheit nach dem Zweiten Weltkrieg empfangen.In der Stammbesatzung sind 85 Soldaten verantwortlich fürSchiffsführung, Schiffsbetrieb und Ausbildung. Rund 130Lehrgangsteilnehmer können auf der "Gorch Fock" mit ihren dreiMasten, 23 Segeln und etwa 2.040 Quadratmetern Segelflächeausgebildet werden. Die Erfahrungen auf dem Schiff haben etwa 17.000Offiziere und Unteroffiziere der Bundesmarine und der DeutschenMarine geprägt. Seit 1966 untersteht die "Gorch Fock" derOffizierschule der Marine ("Marineschule Mürwik") in Flensburg. DiePatenschaft der Hansestadt Hamburg wird durch den ErstenBürgermeister der Stadt getragen und die des LandesSchleswig-Holstein durch den Landtagspräsidenten.Die "Gorch Fock" wird seit Januar 2016 in der umfangreichstenInstandsetzung ihrer Geschichte von Grund auf überholt. Diesekomplexe Maßnahme betrifft alle Bereiche der Bark. Infolgeschiffbaulicher und technischer Untersuchungen war offensichtlichgeworden, dass unter anderem große Teile des Schiffsrumpfes, derStahldecks, alle Masten, Rahen und Stengen, das Schanzkleid, derOberdecksbelag, der Bugspriet, das Kartenhaus, alle Poller und derAntriebsmotor ausgetauscht bzw. überholt werden müssen. Nach dieserumfangreichen Modernisierung kann die Deutsche Marine das Schiffvoraussichtlich Anfang 2020 wieder nutzen. Die Investition wird esermöglichen, die "Gorch Fock" über das Jahr 2040 hinaus in Fahrt zuhalten.Hinweise für MedienMedienvertreter sind zum Termin "60 Jahre unter Segeln"eingeladen. Für die weitere Planung wird um frühzeitige Anmeldunggebeten.Termin:Montag, den 17. Dezember 2018. Eintreffen bis spätestens 12.40Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht möglich.Ort: Marineschule Mürwik, Kelmstr. 14, 24944 FlensburgProgramm:12.40 UhrEintreffen Medien13.00 UhrBegehung Medienpunkte (Aula, Säulengang)13.20 UhrMedien-Rundgang Marineschule Mürwik (TV: Gelegenheit fürSchnittbilder)14.30 UhrEintreffen Medien in der Aula15.00 UhrFestakt zum Indienststellungsjubiläum (kann aufgezeichnet werden)Ansprachen / Festreden:Kommandeur Marineschule Mürwik, Kapitän zur See Wilhelm TobiasAbry (50),Parlamentarischer Staatssekretär, Dr. Peter Tauber,ehemaligen Kommandant "Gorch Fock", Kapitän zur See a.D. FreiherrImmo von Schnurbein (80)Anschließend:Enthüllung "Gorch Fock"-Bild durch Inspekteur der DeutschenMarine, Vizeadmiral Andreas Krause16.20 UhrStatements und Mediengespräch (Ende: 16.40 Uhr) ParlamentarischerStaatssekretär, Dr. Peter Tauber, Inspekteur der Deutschen Marine,Vizeadmiral Andreas Krause, Kommandeur Marineschule Mürwik, Kapitänzur See Wilhelm Tobias Abry16.50 UhrStatements und Mediengespräch (Ende: 17.30 Uhr) KommandantSegelschulschiff "Gorch Fock", Kapitän zur See Nils Brandt17.30 Uhr Ende des MedienprogrammsAnmeldung:Medien werden gebeten, sich mit beiliegendem Formular bisDonnerstag, den 13. Dezember um 16 Uhr, unter der Fax-Nummer +49(0)431-71745-1412 oder per E-Mail zu akkreditieren. 