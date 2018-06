60 Jahre Zollhundeschule Bleckede/Festakt und Tag der offenen Tür (FOTO)

Bonn, Bleckede (ots) -Am 13. Juni 2018 feiert die Zollhundeschule im niedersächsischenBleckede mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür ihr60-jähriges Bestehen.Zu dem Jubiläum sind zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft undVerwaltung sowie Medienvertreter eingeladen. Die Festrede hält HansJosef Haas, Vizepräsident der Generalzolldirektion. Der Bürgermeisterder Stadt Bleckede, Herr Jens Böther, wird ein Grußwort sprechen.Der anschließende, für jeden zugängliche Tag der offenen Tür stehtunter dem Motto "Diensthunde - Hunde im Dienst des Menschen".In vielen Vorführungen zeigen Diensthunde des Zolls, derBundespolizei und der Bundeswehr ihre tägliche Arbeit inverschiedenen Einsatzgebieten. Nutzhunde zeigen ihre spezielleVerwendung als Blindenhund, Hütehund und Jagdhund im Dienste desMenschen. Vorträge, Filme, Fotos und zahlreiche Ansprechpartner/innenrunden das Informationsangebot ab. Der Tag wird musikalisch durch dieBand "ComboZolla" begleitet.Privathunden kann aus rechtlichen Gründen leider kein Zugang zumDienstgelände gewährt werden. Termin: Mittwoch, 13. Juni 2018Ort: Zollhundeschule Bleckede, Breetzer Straße 33, 21354 BleckedeBeginn: 10:00 Uhr Festakt (Pressetermin) 11:00 Uhr Tag deroffenen Tür (öffentlich) Ende: 16:00 UhrAus organisatorischen Gründen werden interessierte Medienvertretergebeten, ihre Teilnahme bei der Generalzolldirektion (siehe Kontakt)anzumelden.Zusatzinformationen:Derzeit sind bundesweit rund 340 Zollhundeteams bei denKontrolleinheiten an den Flughäfen, im mobilen Einsatz bei denKontrolleinheiten Verkehrswege oder den Kontrolleinheiten GrenznaherRaum im aktiven Einsatz.Zollhund und Zollhundeführer/in sind Partner und bleiben ein Lebenlang zusammen (dienstlich und privat).Die Ausbildung der Zollhunde zum Schutz- bzw. Spürhund erfolgtseit 1958 zentral an den zwei von der Weltzollorganisationzertifizierten Zollhundeschulen in Bleckede und Neuendettelsau. DieZollhundeschulen sind Teil des Bildungs- und Wissenschaftszentrums-BWZ - unter der Leitung von Direktionspräsident Thomas Schoeneck.Pressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleBritta MiltnerTelefon: 0228/303 11611pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell