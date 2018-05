60 Jahre Warth & Klein Grant Thornton: Tradition und Ambition (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Von der kleinen Sozietät zur renommiertenWirtschaftsprüfungsgesellschaft- Auch in 2018 weiter auf Wachstumskurs- Mit Haltung und Expertise zum ErfolgAls Berater für den Mittelstand hat sich dieWirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton in denvergangenen Jahrzehnten einen Namen gemacht und feiert in diesem Jahrihr 60-jähriges Bestehen.Die Warth & Klein GmbH wurde zu Zeiten des deutschenWirtschaftswunders, am 14. Mai 1958, in einem kleinen Büro inDüsseldorf von Karl Warth, Günter Klein und Werner Klein gegründet.Inzwischen firmiert das Unternehmen als Warth & Klein Grant ThorntonAG und zählt mit seinen rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuden zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deutschlands."Wir fühlen uns dem Geist der Gründer und ihrer Haltung bis heuteverpflichtet und leben diese nach wie vor im täglichen Geschäft.Diese starken Wurzeln lassen uns aber auch mit großer Zuversicht nachvorne schauen", sagt Joachim Riese, Vorstandsvorsitzender von Warth &Klein Grant Thornton.Riese selbst ist seit 1978 bei der Prüfungsgesellschaft inDüsseldorf beschäftigt und seit 2016 CEO des Unternehmens.Zehn Standorte bieten Nähe zu MandantenHauptsitz der Gesellschaft ist noch immer in Düsseldorf, jetzt inden Häusern Robert und Clara im Stadtteil Derendorf. Hinzugekommensind in den vergangenen Jahren neun weitere Büros in Berlin, Dresden,Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, Viersen undWiesbaden.An diesen Standorten engagieren sich Wirtschaftsprüfer,Steuerberater, Rechtsanwälte und Spezialisten anderer vielfältigerAusrichtungen von Warth & Klein Grant Thornton für ihre Mandanten ausden unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen. "Einen Großteil unsererMandanten betreuen wir seit vielen Jahren und teilweise überGenerationen hinweg. Wir verstehen uns als Partner dynamischerMittelständler und von Familienunternehmen, der sie auf Augenhöhe mitRat und Tat bei der wirtschaftlichen Entwicklung unterstützt", soJoachim Riese.Beeindruckende Geschäftsentwicklung und InternationalisierungDen Ansprüchen an eine Betreuung auch im internationalen Umfeldwird Warth & Klein Grant Thornton seit dem Jahre 2000 durch dieMitgliedschaft im Netzwerk Grant Thornton International gerecht. Mitder Internationalisierung und den wachsenden Mandantenzahlen gingauch eine positive Entwicklung des Umsatzes einher. So verzeichnetedie Prüfungsgesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr 2016/2017 einUmsatzplus von rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr und schloss dasJahr mit einem Jahresumsatz von knapp 100 Millionen Euro ab.Für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018 erwartet Warth & KleinGrant Thornton weiteres Wachstum in den einzelnen Geschäftsfeldernwie auch beim Umsatz.Mut zum WandelUnd so steht auch das neue Geschäftsjahr ganz im Zeichen derExpansion:"Wir wollen unser Wachstum fortsetzen und unsere Position unterden Top 10 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschlandweiter ausbauen.Dabei verlassen wir uns nicht ausschließlich auf unsere bewährtenLeistungsangebote, sondern verstärken uns mit Persönlichkeiten undneuen Services, die unsere Mandanten von uns erwarten und die inunser Leistungsportfolio passen", erklärt Joachim Riese.Hierbei sind vor allem die Geschäftsbereiche Steuerberatung undAdvisory Services die Wachstumstreiber der Zukunft, zudem ist einweiterer Ausbau ist im Bereich der Rechtsberatung geplant.Und auch M&A-Transaktionen sind eine ganz klare Wachstumsoption,wenn Partnerfirmen im Hinblick auf ihre Services und ihreUnternehmenskultur zu Warth & Klein Grant Thornton passen.Mit der Beteiligung an der HANSE Consulting-Gruppe im April setztWarth & Klein Grant Thornton konsequent seine Wachstumsstrategie um.Weitere Akquisitionen sollen folgen.Verstärkter Fokus auf digitalisierte ArbeitsweisenAktuell setzt das Unternehmen auf das ZukunftsthemaDigitalisierung und ist dabei Vordenker für seine Mandanten. Mit demneu gegründeten Digital Center und dem Service Digital Advisoryunterstützen Experten von Warth & Klein Grant Thornton ihre Mandantenbei der Gestaltung komplexer digitaler Prozesse.Augenmerk auf Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterDabei will das Unternehmen auch zukünftig die bestenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und so flexibel ausbilden,dass sie den Herausforderungen ihrer Mandanten - auch im digitalenGeschäft - gewachsen sind.Großen Wert legt das Unternehmen hierbei auf eine attraktiveWork-Life-Balance."Wir verstehen uns als Dienstleister mit Haltung und Respekt.Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen das ebenso wie unsereMandanten zu schätzen", so Riese."Warth & Klein Grant Thornton wird sich in den kommenden Jahrenweiter entwickeln, so wie es sich in den vergangenen 60 Jahrenerfolgreich verändert hat. Was bleibt, sind unsere Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter, die mit großem Einsatz, fachlicher Qualität undpersönlicher Integrität für den Erfolg unserer Mandanten sorgen."Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Rund 900 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland nebenbörsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Schwerpunkte derArbeit der Gesellschaft sind Wirtschaftsprüfung, Steuer- undRechtsberatung sowie Corporate Finance & Advisory Services. DieGesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit rund50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standortenin über 135 Ländern.Aktuell bei Warth & Klein Grant Thornton: Die "WKGTRespekt-Studie" Erstmals in diesem Jahr hat Warth & Klein GrantThornton zusammen mit dem Deutschen Kundeninstitut (DKI) einerepräsentative Umfrage zum Thema Respekt, die "WKGT Respekt-Studie",durchgeführt.Darin beklagen mittelständische Unternehmer die fehlendeWertschätzung von Politik und staatlichen Institutionen gegenüberUnternehmen und Bürgern sowie eine Entfremdung von Staat undGesellschaft.Die Daten für die aktuelle Veröffentlichung basieren aufInterviews mit 1.000 Geschäftsführern oder Mitarbeitern desoberen/mittleren Managements aus allen Branchen und Industriezweigenin Deutschland. Link zur Studie: http://ots.de/j7mv5EIhr Ansprechpartner für Rückfragen:Karl-Heinz HeuserHeuser Agentur für Strategie- und KommunikationsberatungTelefon: + 49 221 397 503-50Email: kh.heuser@heuser-kommunikation.defür Warth & Klein Grant ThorntonOriginal-Content von: Warth & Klein Grant Thornton, übermittelt durch news aktuell