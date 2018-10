60 Jahre Scotch-Brite / Qualität für Haushalt und Industrie (FOTO)

Neuss (ots) -1958, vor genau sechzig Jahren, stellte 3M sein erstesScotch-Brite Reinigungspad aus Schleifvlies für die industrielleAnwendung vor. Seither hat der Multitechnologiekonzern sein Portfoliokontinuierlich erweitert. Heute vertreibt 3M unter der MarkeScotch-Brite neben Schleifprodukten für die Metallverarbeitung auchSpülschwämme und -tücher für die private Verwendung sowie einSortiment für die professionelle Gebäudereinigung.Die Erfolgsgeschichte begann mit der Entwicklung der 3MFaservliestechnologie Ende der 40er Jahre. Daraus entwickelte sicheinige Zeit später, im Jahr 1958, das Scotch-Brite Schleifvlies.Dieses verbindet synthetische Fasern und Schleifkörner somiteinander, dass eine dreidimensionale Struktur entsteht. Dadurchwerden stets frische Schleifmittel der Arbeitsfläche ausgesetzt undes entsteht ein gleichmäßig, reproduzierbares Oberflächenbild. In derindustriellen Metallbearbeitung findet diese Technologie heute sowohlin Scotch-Brite Schleifscheiben und -bändern als auch in Rollenwareund Handpads Anwendung.Die Marke Scotch-Brite nimmt Einzug im Reinigungsmarkt 1959eroberte die Marke Scotch-Brite auch den Haushalts- undReinigungsmarkt. Zunächst noch unter der Marke Scotch-Britt, sorgteder Schwamm mit gelber Griffleiste und grünem Reinigungsvlies fürBegeisterung und machte in den Folgejahren die Marke Scotch-Briteauch im privaten Bereich international bekannt. Ob für Küche oderBad, ob farbig oder klassisch, ob eckig oder ergonomisch geformt -heute bietet Scotch-Brite im Haushaltssortiment zahlreiche Lösungen,mit denen der tägliche Hausputz einfach und schnell von der Handgeht. Und auch in der professionellen Gebäudereinigung sind dieProdukte der Marke Scotch-Brite nicht mehr wegzudenken. Neben denbeliebten Schwämmen und Mikrofasertüchern setzen Gebäudereiniger vorallem auf die Scotch-Brite Maschinenpads für die Bodenreinigung und-pflege.Diese Presse-Information incl. weiterer Bilder zum Herunterladenfinden finden Sie unter http://ots.de/cUY7JmÜber 3MDer Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA,gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit.3M ist mit mehr als 90.000 Mitarbeitern in 200 Ländern vertreten underzielte 2017 einen Umsatz von über 31 Mrd. US-Dollar. Grundlage fürseine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 46 eigenenTechnologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mitProdukten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind.3M und Scotch-Brite sind Marken der 3M Company.Pressekontakt:Anke Woodhouse, Tel.: +49 2131 14-3408E-Mail: awoodhouse@mmm.com3M Deutschland GmbHCarl-Schurz-Str. 141453 NeussOriginal-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell