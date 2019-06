60 Jahre HiPP Baby-Glas: umweltfreundlichste Verpackung für Babykost (FOTO)

München (ots) -Das HiPP Gläschen: hygienisch, nachhaltig, gut / zertifizierteRecyclingfähigkeit von 98% / Glaseinsparung von bis zu 7.500 Tonnenjährlich1959 stellte Georg Hipp senior die Babykostverpackung von Dosenauf Gläschen um und revolutionierte damit die Verpackung vonBabykost. Heute produziert HiPP jährlich über 300 MillionenBeikostgläschen im umweltfreundlichen Glas. Waren es 1959 vierSorten, können Eltern heute aus über 100 Varianten das Beste für ihrBaby auswählen. "Glas ist gut und bleibt auch in Zukunft gut. AlsVerpackung für die HiPP Babykost erhält es den reinen, unverfälschtenGeschmack der wertvollen Bio-Zutaten. Zudem ist Glas vor allem einbesonders nachhaltiger Werkstoff. Sortenrein dem Wertstoffkreislaufzurückgeführt, ist es zu 100% recycelbar und ohne Qualitätseinbußenunendlich oft wiederverwertbar", so Stefan Hipp über die Vorteile vonGlasverpackungen für die HiPP Babykost.Nachhaltiger Einsatz von Glas und WeißblechIm Laufe der Jahre wurde das HiPP Gläschen stetig optimiert: Durcheine um 42% größere Öffnung spart HiPP seit 2016 jährlich rund 7.500Tonnen Glas. Auch der Altglasanteil wurde auf heute 70 Prozenterhöht. Nachhaltigkeit hört für HiPP aber nicht beim Glas auf. DerVakuum-Verschluss der Gläschen wurde seit 2005 beispielsweise immerdünner und der Rand des Deckels schmaler. Bei rund 300 Millionen HiPPGläschen spart HiPP so jedes Jahr rund 77 Tonnen Weißblech und damitwertvolle Ressourcen ein. Bei allen Veränderungen an Verpackungenbleibt die Produktsicherheit immer oberstes Ziel des Unternehmens.HiPP baut nachhaltige Verpackungen ausDer Bio-Pionier HiPP plant, bis 2025 bei allen Verpackungen nurnoch wiederverwertbare Materialien einzusetzen. Um dieses Ziel zuerreichen, setzt HiPP wieder stärker auf Glas wie aktuell bei denneuen HiPP 100% Bio Direktsäften. Das Unternehmen arbeitet zudem anrecycelbaren Kunststoffverpackungen, um den Recyclingprozess zuunterstützen, und entwickelt parallel Verpackungen, die ausnachwachsenden Rohstoffen wie z.B. Holz und Gras bestehen, aber nichtin Konkurrenz zu Lebensmitteln stehen. "Es ist unser Anspruch,recyclingfähige Verpackungen anzubieten. Denn nachhaltigeVerpackungen und strengste Kontrollen für die HiPP Bio-Produktewerden unserer Verantwortung für die Natur im Sinne nachfolgenderGenerationen gerecht und entsprechen der HiPP Unternehmensphilosophie`Das Beste aus der Natur. Das Beste für die Natur`. Dabei ist undbleibt Glas auch nach 60 Jahren erste Wahl", so Stefan Hipp über dasHiPP Nachhaltigkeitsverspechen.Pressekontakt:Pressebüro HiPPc/o Jeschenko MedienAgentur Köln GmbHSaskia de Vries/Christina BrinckerEugen-Langen-Straße 2550968 KölnTelefon: 0221/30 99-0Fax: 0221/30 99-200E-Mail: s.devries@jeschenko.de/c.brincker@jeschenko.deOriginal-Content von: HiPP GmbH & Co. Vertriebs KG, übermittelt durch news aktuell