60 Jahre Flugmedizin in der Bundeswehr

Die Luftwaffe war im Jahr 1959 noch jung. Die voranschreitendeTechnik machte eine besondere medizinische Untersuchung undVersorgung der Piloten zwingend erforderlich. Das FlugmedizinischeInstitut der Luftwaffe wurde in Dienst gestellt. Dies war dieGeburtsstunde der Flugmedizin in der Bundeswehr. Mit einerAkademischen Feier-stunde im Gebäude der Offizierschule der Luftwaffein Fürstenfeldbruck am 25. Juni 2019 wird diesem Jubiläum gedacht.Herr Generalarzt Professor Dr. Schick, Leiter des Zentrums- für Luft-und Raumfahrtmedizin der Luftwaffe (ZentrLuRMedLw) und Generalarztder Luftwaffe, lädt anlässlich der vor 60 Jahren erfolgtenAufstellung des Flugmedizinischen Institutes der LuftwaffeFürstenfeldbruck durch den damaligen Bundesminister der VerteidigungHerrn Dr. Franz Josef Strauß, zu einer "Akademischen Feierstunde"ein. Um dem Anspruch eines international ausgerichteten undzertifizierten Exzellenzzent-rums gerecht zu werden, richtet dasZentrLuRMedLw aus Anlass des Jubiläums "60 Jahre Flugmedizin in derBundeswehr" das internationale Symposium "Aerospace Medicine -Together into the Future" als Teil der diesjährigen 64.Fliegerarzttagung (24.-27. Juni 2019) in Fürstenfeldbruck aus. DieseFeierstunde zeigt durch ihre hochrangigen nationalen undinternationalen Gäste aus Militär, Politik und Wirtschaft wie wichtigdie Flugmedizin gerade in der Zeit der Hochtechnologie der Luftfahrtist. Als Festredner der Akademischen Feierstunde wird Herr Prof. Dr.Dr. Oliver Ullrich, ein national und international ausgewiesenerExperte der Luft- und Raumfahrt, mit seinem Vortrag "Eine Frage desHorizontes: von der Flugmedizin zur Weltraummedizin" Zukunftsthemenaufzeigen, die Anregung sein sollen für die weitere Ausgestaltungder, am 21. Mai 2014 durch die Bundesministerin der Verteidigungunterzeichneten und vertraglich vereinbarten Kooperation derRessortforschungseinrichtung - ZentrLuRMedLw mit dem DeutschenZentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). In den letzten 60 Jahren hatdie Flugmedizin bzw. der Fliegerärztliche Dienst der Bundeswehr einenkontinuierlich hochwertigen und umfassenden Beitrag dazu geleistet,einsatzbereite Kräfte für den Flugbetrieb der Bundeswehr zu stellen.Dieser reicht von der Eignungsfeststellung und Begutachtung für daskünftige fliegende Personal über die Ausbildung von flugmedizinischemund sanitätsdienstlichem Personal bis hin zur fachlichhochspezialisierten Versorgung des lizenzpflichtigen Personals imGrundbetrieb und vor allem auch im Einsatz. Um auch für die nächsten60 Jahre diese Leistung zuverlässig und auf hohem Niveau zuerbringen, sind die bestehenden internationale Partnerschaften zufestigen und weitere innovative Synergieeffekte durch multinationaleZusammenarbeit zu identifizieren. Auch die Zusammenarbeit mit denrelevanten zivilen flugmedizinischen Experten und Einrichtungen istzu intensivieren, um gemeinsam den zukünftigen Anforderungenerfolgreich begegnen zu können. Zeitlicher Ablauf:Eintreffen bis 13:00 Uhr13:15 Uhr Briefing mit dem zuständigen Pressepersonal für dieVeranstaltung 14:00 Uhr Beginn der Akademischen Feierstunde -Begrüßung durch Generalarzt Prof. Dr. Rafael Schick, Generalarzt derLuftwaffe - Grußworte o Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur derLuftwaffe o Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baumgärtner, Inspekteurdes Sanitätsdienstes der Bundeswehr o Prof. Dr. Rolf Henke, DeutschesZentrum für Luft- und Raumfahrt - Vortrag: "60 Jahre Flugmedizin inder Bundeswehr" - ein Blick zurück von Oberstarzt Dr. Lothar Bressem,Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin der Luftwaffe - Festvortrag:Eine Frage des Horizontes: Von der Flugmedizin zur Weltraummedizinvon Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Oliver Ullrich, Mitglied desVorstandes der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin- Schlusswort von Generalarzt Prof. Dr. Rafael Schick, Generalarztder Luftwaffe15:30 Uhr Empfang17:00 Uhr Ende der Veranstaltung