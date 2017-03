Mainz (ots) -Seit 1978 ist sie auf dem Bildschirm: die Serie "SOKO München"(ehemals "SOKO 5113"). Am Montag, 20. März 2017, 18.00 Uhr, zeigt dasZDF den 600. Fall. Gerd Silberbauer, Michel Guillaume, Bianca Hein,Joscha Kiefer, Christofer v. Beau und Amanda da Gloria alsErmittlerteam klären in "Gutes Karma, schlechtes Karma" den Mord aneinem Yogastudio-Besitzer auf. Regie führte Katharina Bischof, diegemeinsam mit Johanna Thalmann auch das Drehbuch schrieb.Das Opfer war im Yoga unfehlbar, eine ausgeglichene Persönlichkeitund hatte keinerlei Feinde oder Gegner. Auch das Umfeld liefert fürdas Team der SOKO München um Hauptkommissar Arthur Bauer (GerdSilberbauer) zunächst keinen Hinweis auf ein Mordmotiv. Von derharmonischen Yoga-Welt beeindruckt, beschließt Dominik Morgenstern(Joscha Kiefer), sich unter die Schüler zu mischen. Er findetGefallen an den Yoga-Übungen, aber auch an Lilly (Karoline Teska),der Tochter des Opfers. Morgenstern findet heraus, dass ausgerechnetsie kein wasserdichtes Alibi hat. Der Fall gestaltet sichkompliziert.http://twitter.com/ZDFpressehttp://www.facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokomuenchenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell