600.000 Euro für Entwicklungsprojekte in Bananenanbaugebiete

Köln (ots) - REWE-Spende finanziert ökologische und sozialeProjekte in Costa Rica und PanamaREWE übernimmt seit Jahren Verantwortung für dieProduktionsbedingungen in den Bananen-Anbaugebieten Mittel- undSüdamerikas. Neben zertifizierten Sozialstandards bei der Beschaffunggehört dazu individuelles Engagement. So spendet dasHandelsunternehmen weitere 600.000 Euro in den eigens dafürgegründeten Mittelamerika Fonds. Mit ihm werden Projekte umgesetzt,die die sozialen und ökologischen Standards derjenigen verbessern,die Bananen produzieren.Mit der diesjährigen Zuwendung summieren sich die Fördermittel aufmehr als 4,3 Millionen Euro, die in den Ursprung der REWE-Bananengeflossen sind. Mittlerweile konnten durch den Mittelamerika Fonds 43soziale und ökologische Projekte in Costa Rica und Panama finanziertwerden. Weitere 17 Projekte sind in der Umsetzung und weitere 33genehmigt. Die Schwerpunkte der Maßnahmen liegen in den BereichenErziehung und Jugendarbeit, medizinische Versorgung,Trinkwasser-Infrastruktur und Artenvielfalt. Die Auswahlkriterien fürdie Vorhaben haben Vertreter aus lokalenNichtregierungsorganisationen (Zivilgesellschaft,Umweltschutzverbände, Arbeitnehmervertretungen u. a.) mit derDeutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHund der REWE Group entwickelt.Über Ausschreibungen bewerben sich lokale Organisationen mit ihrenProjektideen. Die bewilligten und umgesetzten Maßnahmen werden vonder Deutschen Gesellschaft für InternationaleZusammenarbeit/International Service (GIZ-IS) GmbH vor Ort intensivbetreut und kontrolliert. Konkret wurden für Hunderte Kinder undJugendliche Betreuungs-, Bildungs- und Sporteinrichtungen geschaffenund verbessert. 3.000 Menschen haben durch neue Brunnen oderWasserleitungen ganztägig Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten und50.000 Menschen profitieren durch ein verbessertes Angebot anmedizinischen Leistungen durch die Unterstützung von 16Gesundheitsstationen und Klinken in der Region.Des Weiteren ist die REWE Group seit 2015 im "World Banana Forum"(WBF) aktiv und vertritt im Lenkungsgremium den Handel. Ingemeinsamen Projekten engagiert sie sich für Arbeitsschutz undexistenzsichernde Löhne. Die Arbeitssicherheit ist ebenso einBestandteil der Zertifizierung der Erzeuger mit dem Siegel "RainForest Alliance Standard", die Grundvoraussetzung bei der REWE Groupist. Zudem sind für die Bananenproduzenten der Eigenmarke "REWE BesteWahl" sowie die von Chiquita die noch höheren Kriterien von ProPlanet verpflichtend.Transparenz durch QR-CodeWer mehr über die sozialen und ökologischen Standards wissenmöchte, unter denen die Bananen der Eigenmarken produziert werden,bietet REWE seit Anfang April individuelle Informationen an. Dafürtragen bundesweit die Bananen unter dem Label "REWE Beste Wahl" und"REWE Bio" einen Aufkleber, der einen QR-Code enthält. Dieser führtauf die REWE-Website, die Auskunft über die Plantage gibt, auf derdie Bananen gewachsen sind und geerntet wurden. So erfahren dieKunden auch, welche Zertifizierungen, Auszeichnungen oderNachhaltigkeitsprojekte die Farmen haben, die keinesfallsselbstverständlich für die Produzenten sind.Weiterführende Informationenhttp://www.rewe.de/bananenhttp://www.proplanet-label.comhttps://bananen.de/de/home (Website der Platanera Río Sixaola)http://ots.de/oseiK4 (Leitlinie Fairness)https://www.rainforest-alliance.org/lang/de/work/agriculture/bananasÜber REWE:Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehrals 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell