6000 EUR Belohnung für Landwirte, die Methoden hinter Milchgewinnung offenlegen

Kopenhagen (ots) - Nicht jeden Tag bietet eineTierrechtsorganisation Milchbauern Geld an. Aber genau das geschahletzte Woche, als Anima, die größte Tierrechtsorganisation Dänemarks,eine Belohnung von 6000 EUR für Landwirte ankündigte, die es Animaermöglichen, die grausamen, aber üblichen Praktiken in derMilchwirtschaft zu filmen. Die Ankündigung ist Teil einer vor wenigenTagen gestarteten Kampagne, in der Arla Foods, die größteMolkereigenossenschaft der Welt, aufgefordert wird, die üblichenPraktiken in der Milchproduktion nicht länger vor ahnungslosen Kundenzu verstecken.In Deutschland vertreibt die dänische Genossenschaft Arla Foodsunter anderem die bekannten Marken Arla Buko, Arla Skyr, Kaergardenund Castello. Arla beschreibt sich selbst als das drittgrößteMolkereiunternehmen in Deutschland und gibt an, dass an derGenossenschaft über 3000 deutsche Milchbauern beteiligt sind.Eine neue YouGov-Umfrage zeigt, dass weniger als die Hälfte (47 %)der dänischen Öffentlichkeit weiß, dass Kühe ein Kalb bekommenmüssen, um Milch zu produzieren und nur ein Drittel weiß, dass dasKalb in der Regel wenige Stunden nach der Geburt von der Muttergetrennt wird (34 %). Die Umfrageergebnisse können hier eingesehenwerden: http://bit.do/animayougov. Ähnliche Statistiken liegen auchin Deutschland vor, wo bei einer Umfrage im Jahr 2015 über die Hälfteder Öffentlichkeit nicht wusste, dass ein Kalb für die Produktion vonKuhmilch geboren werden muss.In Dänemark werden viele unerwünschte männliche Kälber kurz nachder Geburt erschossen, da sie für die Milchproduktion unbrauchbarsind. Auch in Deutschland erwartet die männlichen Kälber kein schönesSchicksal: Recherchen deckten wiederholt auf, dass Bullenkälber inBetrieben immer wieder dem Tod überlassen werden, da sie fürLandwirte kaum Wert haben. 50.000 dänische Kronen (ca. 6700 EUR)werden dem Landwirt angeboten, der es Anima ermöglicht, diesePraktiken zu filmen. Es wurde eine Hotline für Landwirteeingerichtet, die mehr Informationen erhalten möchten."Verbraucher haben das Recht zu erfahren, was für die Produktionvon Milch und Käse geschieht. Ich habe keinen Zweifel daran, dass derGroßteil der Bevölkerung sowohl in Deutschland als auch in Dänemarkdie grausame Behandlung von Kühen und Kälbern nicht für akzeptabelhält, wenn sie die traurige Wahrheit hinter der Milchproduktionherausfinden", kommentiert Thorbjørn Schiønning, Director ofCommunications bei Anima International. "Unternehmen verschleiernbewusst wichtige Informationen und lassen ihre Kunden in dem Glauben,dass die Milchproduktion aus grünen Wiesen und idyllischen Hügelnbesteht, obwohl die Wirklichkeit viel düsterer ist."Die Kampagne schlug in Dänemark bereits hohe Wellen und dieÖffentlichkeit zeigte sich schockiert über den Umgang mit Tieren inder Milchindustrie und entsetzt darüber, wie diese Zustände so langevor dem Großteil der Bevölkerung verheimlicht werden konnten.Über AnimaAnima ist die größte Tierrechtsorganisation in Dänemark und wurdeim Jahr 2000 gegründet. Anima setzt sich für den Schutz aller Tiereein und führt Kampagnen durch, um Haustieren, Tieren in derMassentierhaltung, sowie Tieren in der Pelz- undUnterhaltungsindustrie eine Stimme zu geben.