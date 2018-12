5 wirklich wichtige Dinge, wenn man in Marihuana-Aktien investiert

Weitere Suchergebnisse zu "Altria Group":

Die Marihuana-Industrie hat in kurzer Zeit einen unglaublich langen Weg zurückgelegt.

Mitte der 2000er Jahre befürwortete nur ein Drittel aller von Gallup befragten Amerikaner die Idee der Legalisierung von Marihuana auf nationaler Ebene. Im Jahr 2018 befürworten zwei von drei Amerikanern einen solchen Schritt. Diese Sympathie für Pot ist ein wichtiger Grund, warum wir eine Zunahme der staatlichen Legalisierungen beobachtet haben. Nach den Zwischenwahlen haben nun 32 Staaten grünes Licht für medizinisches Marihuana gegeben, wobei 10 dieser Staaten auch Freizeit-Cannabis für Erwachsene erlauben.

Noch beeindruckender sind die Fortschritte in Kanada. Im Juni verabschiedete Kanada den Cannabis Act, der neun Jahrzehnte des Verbots beendete. Da Cannabis für Erwachsene jetzt legal ist, versuchen die Marihuana-Aktien, ihr Stück von einem Multimilliarden-Dollar-Kuchen zu bekommen.

Hier erfährst du, was wirklich wichtig ist, wenn man in Pot-Aktien investiert.

Was viele Leute jedoch übersehen, ist, dass es um wesentlich mehr geht, wenn man in Pot-Aktien investiert und die Marihuana-Industrie analysiert, als nur die gesamte Cannabis-Produktion. Wenn nur die Spitzenproduktion von Bedeutung wäre, wäre Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) eindeutig die größte Marihuana-Aktie nach Marktkapitalisierung, gefolgt von Canopy Growth (WKN:A140QA) und Aphria. Selbstverständlich ist es nicht so einfach – und der Grund dafür ist, dass es fünf weitaus wichtigere Dinge gibt, die bei der Investition in Marihuana-Aktien beachtet werden sollten.

1. Produktvielfalt

Weitaus wichtiger als die Spitzenproduktion ist die Produktvielfalt eines Cannabis-Anbauers. Obgleich es wenig Präzedenz für die Legalisierung von Freizeit-Marihuana gibt, haben die wenigen Fälle, die wir in Staaten wie Colorado, Washington und Oregon gesehen haben, zu einem übermäßigen Überangebot an getrockneten Cannabis-Pflanzen und einem steilen Rückgang des Pro-Gramm-Preises geführt. Kanadische Pot-Aktien, die zu stark von getrockneten Pflanzen abhängig sind, laufen die Gefahr, dass ihre Betriebsmargen in nur wenigen Jahren unter Druck kommen.

Vielmehr werden die Unternehmen, die sich auf alternative Produkte mit höherer Marge konzentrieren, langfristig deutlich bessere Bedingungen haben. Sicherlich mögen die Investoren Canopy Growth wegen dem jährlichen Spitzenproduktionspotenzial von rund 500.000 Kilogramm. Doch es ist die Übernahme des in Colorado ansässigen Forschungsunternehmens ebbu durch Canopy und seine schnell wachsende Softgelkapsellinie, die dafür sorgen wird, dass die Margen des Unternehmens steigen, wenn ein Überangebot an getrockneten Cannabis-Pflanzen in Kanada eintritt.

2. Internationale Expansion

Die meisten Leute haben Kanadas Legalisierung bejubelt. Was sie jedoch vielleicht nicht erkennen, ist, dass es bei der Legalisierung um weit mehr geht als nur um die Deckung der Inlandsnachfrage.

Laut Health Canada wird der inländische Cannabis-Bedarf nur auf etwa 1 Million Kilogramm pro Jahr geschätzt. Die gesamte Jahresproduktion der größten Anbauer könnte jedoch innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre deutlich über 3 Millionen Kilogramm liegen. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte des Umsatzes wahrscheinlich auf ausländischen Märkten erzielt wird, die medizinisches Marihuana in gewisser Weise legalisiert haben. Daher sind die Pot-Aktien, die sich auf die internationale Expansion konzentriert haben, für weiteren Erfolg gut positioniert.

Während es so aussieht, dass Aurora Cannabis führend bei der jährlichen Spitzenproduktion sein wird, ist es die Präsenz des Unternehmens in 22 Ländern, die viel beeindruckender ist. Von besonderer Bedeutung dürfte die Gründung eines Joint Ventures mit Alfred Pedersen & Son im Januar 2018 sein. In diesem Joint Venture werden 1 Million Quadratfuß bestehender Gemüseanbauanlagen in Dänemark für die Cannabis-Produktion umgerüstet. Die rund 120.000 Kilogramm Spitzenjahresproduktion werden es Aurora Cannabis ermöglichen, Dänemark und andere Länder der skandinavischen Region mit hochwertigen Cannabis-Produkten zu versorgen.

3. Gewinne

Da Freizeit-Marihuana in Kanada jetzt legal ist, sind die Quartalsberichte tatsächlich wichtig!

Anfang dieses Jahres begeisterten Pot-Aktien die Anleger mit den Versprechungen über die Produktvielfalt, Partnerschaften und höheres Produktionspotenzial. Bis vor kurzem glaubten die Wall Street und die Investoren diesen Versprechungen. Doch die Dinge sind jetzt anders, da Cannabis legalisiert wurde. Es ist an der Zeit, dass Marihuana-Aktien den Investoren zeigen, dass sie diese Versprechen einhalten können.

Bis heute sind nur sehr wenige Marihuana-Aktien profitabel. Es ist wahrscheinlich, dass dies auch 2019 so bleiben wird, wenn Anbauer und Zulieferer großzügig in den Aufbau ihrer Geschäfte investieren. Es gibt natürlich einige Ausnahmen.

Zum Beispiel ist Innovative Industrial Properties (WKN:A2DGXH), ein Cannabis-Immobilienfonds (REIT), seit vielen Quartalen profitabel. Innovative Industrial Properties besitzt in den USA 10 Cannabis-Immobilien, die entweder medizinisches Marihuana anbauen und/oder verarbeiten. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen seine Cannabis-Anlagen für einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren, mit integrierten Mieterhöhungen und Verwaltungsgebühren. Mit anderen Worten, Innovative Industrial Properties ist eine gut geölte Geldmaschine, und die Aktienkursentwicklung in diesem Jahr beweist dies.

4. Kapital

Etwas anderes, das weitaus wichtiger ist als die Produktionszahlen, ist die finanzielle Situation der Pot-Aktien – genauer gesagt, wie viel Geld sie zur Verfügung haben.

Wie bereits erwähnt, werden Marihuana-Aktien in den kommenden Quartalen wahrscheinlich einiges an Geld verlieren, da sie daran arbeiten, ihre Kapazitäten zu erweitern, neue Produkte zu entwickeln und diese auf den Markt zu bringen, bestehende Produkte zu vermarkten, ihre Marken aufzubauen, international zu expandieren und Unternehmen zu erwerben. Dies deutet darauf hin, dass viele davon im nächsten Jahr einen negativen Cashflow haben werden.

Der Grund, warum dies so wichtig ist, ist einfach: Der Zugang zu nicht verwässernden Finanzierungsmitteln ist begrenzt. Wenn Marihuana-Aktien Kapital aufbringen müssen, könnten sie die bestehenden Aktionäre stark verwässern. Die Marihuana-Aktien, die eine Menge Geld zur Verfügung haben, werden in naher Zukunft ihre Investoren wahrscheinlich nicht durch eine Kapitalbeschaffung schwächen, im Vergleich zu den Marihuana-Aktien, denen die Mittel ausgehen. Es ist etwas, das die Investoren genau beobachten sollten.

5. Partnerschaften

Partnerschaften gewinnen für die Cannabis-Industrie zunehmend an Bedeutung. Die Landung eines Markenpartners verleiht der Marihuana-Industrie nicht nur Legitimität, sondern eröffnet auch neue Vertriebskanäle auf internationaler Ebene und hilft bei der Produktentwicklung.

Vor etwas mehr als zwei Wochen kündigte Altria (WKN:200417) an, dass das Unternehmen eine 1,8 Milliarden-US-Dollar-Aktienbeteiligung an Cronos Group (WKN:A2DMQY) erwerben würde, der ersten Pot-Aktie, die an einer großen US-Börse gehandelt wurde. Altria verzeichnet seit Jahren ein rückläufiges Zigarettenvolumen in den USA. Der Hersteller von Marlboro-Zigaretten sucht nach einem neuen Mittel, um seine Umsatz- und Gewinnzahlen zu steigern. Da elektronische Zigaretten nicht in der Lage sind, den Wachstumsschub zu bewältigen, der einst von ihnen erwartet wurde, scheint Altria damit zufrieden zu sein, den reichlich vorhandenen operativen Cashflow zu nutzen, um sich in die schnell wachsende Cannabis-Branche einzukaufen.

Cronos Group bekommt damit einen Tabakproduzenten mit sehr tiefen Taschen und jahrzehntelangem Wissen darüber, wie man die Verbraucher erreicht. Ganz zu schweigen davon, dass Altria 1,8 Milliarden US-Dollar in die Taschen von Cronos stecken wird, sobald der Deal abgeschlossen ist, wodurch alle kurzfristigen Geldsorgen hinfällig werden.

Zusammengefasst kann man sagen, dass sich die Investoren mit mehr als nur der Gesamtproduktion beschäftigen müssen.

The Motley Fool empfiehlt Innovative Industrial Properties.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 16.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.