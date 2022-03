5 der wachstumsstärksten Aktien der Welt

In 2 Sätzen

Wachstumsaktien sind seit mehr als einem Jahrzehnt die Darlings der Wall Street und der Investoren.

Das Umsatzwachstum allein sagt jedoch nicht unbedingt alles über die langfristigen Chancen eines Unternehmens aus.

In den letzten 13 Jahren hat sich die Wall Street auf Wachstumswerte konzentriert – und das aus gutem Grund. Historisch niedrige Kreditzinsen und eine zurückhaltende Politik der US-Notenbank rollten schnell wachsenden Unternehmen den roten Teppich aus.

Doch selbst wenn die US-Notenbank in der nächsten Woche voraussichtlich die Zinsen anheben wird, dürften Innovation und Chancen die Umsätze einer Reihe von Wachstumsaktien weiterhin steigen lassen. Mit Blick auf die nächsten fünf Jahre sind dies fünf der am schnellsten wachsenden Aktien der Welt.

Upstart Holdings: Prognostiziertes Fünfjahres-Umsatzwachstum von 273 %

Während Finanzwerte in der Regel langsam wachsen und zyklisch sind, zeigt die cloudbasierte Kreditvergabeplattform Upstart Holdings (WKN: A2QJL7) der Wall Street, was echte Innovation in einem schwerfälligen Sektor bewirken kann. Laut Wall Street wird erwartet, dass der Umsatz von Upstart von knapp 849 Mio. US-Dollar im Jahr 2021 auf fast 3,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026 ansteigen wird.

Die Kreditvergabeplattform von Upstart stützt sich auf künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, um Kreditantragsteller schnell und präzise zu prüfen. Etwa zwei Drittel der Antragsteller, die die Plattform von Upstart nutzen, erhalten sofort eine Antwort. Dies hat nicht nur Zeit und Geld für die Finanzinstitute gespart, sondern auch den Kreditvergabeprozess demokratisiert und Kredite für Menschen zugänglich gemacht, die sich mit herkömmlichen Kreditprüfungsmethoden nicht qualifiziert hätten.

Das Schöne an Upstart ist, dass 94 % seiner Einnahmen im letzten Quartal aus Gebühren- und Dienstleistungseinnahmen von Finanzinstituten stammten. Da Upstart nicht direkt in der Kreditvergabe tätig ist, haben steigende Zinssätze und die Angst vor einer wirtschaftlichen Abkühlung oder Rezession keine direkten Auswirkungen auf das Unternehmen.

Darüber hinaus ist der adressierbare Markt von Upstart riesig. Obwohl sich Upstart bisher hauptsächlich auf Privatkredite konzentrierte, hat das Unternehmen nach der Übernahme von Prodigy Software damit begonnen, seine KI-basierte Kreditvergabeplattform auf Autokredite auszuweiten. Hier scheint es wirklich nur weiter nach oben zu gehen.

Nikola: Erwartetes Fünfjahres-Umsatzwachstum – unbegrenzt

Der Elektrofahrzeughersteller Nikola (WKN: A2P4A9) setzt noch einen drauf. Letztes Jahr hat Nikola keine Einnahmen verbucht. Aber bis 2026 prognostiziert die Wall Street einen Umsatz von 4,9 Mrd. US-Dollar. Der Taschenrechner würde das als unendliches Umsatzwachstum beziffern.

Im Moment ist Nikolas wichtigster Antrieb die Einführung seiner batteriebetriebenen EV- (BEV) und brennstoffzellenbetriebenen EV-Sattelschlepper (FCEV). Einige dieser Testfahrzeuge wurden bereits ausgeliefert, und das Unternehmen gab in seinen Betriebsergebnissen für das vierte Quartal bekannt, dass es einige bemerkenswerte Aufträge erhalten habe. Da die meisten großen Volkswirtschaften der Welt den Klimawandel bekämpfen wollen, werden viele Unternehmensflotten auf umweltfreundliche Fahrzeuge umsteigen. Mit anderen Worten: Nikola und seine EV-Konkurrenten sind sicherlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Das riesige Umsatzwachstum von Nikola ist jedoch auch mit einer Reihe von Fragezeichen verbunden. So wurde der ehemalige CEO Trevor Milton im Juli letzten Jahres wegen dreifachen Betrugs angeklagt, weil er Investoren in die Irre geführt haben soll (falsche Angaben zu Vorbestellungen). Diese schlechte PR hat dem Ruf von Nikola ziemlich zugesetzt.

Erschwerend kam hinzu, dass das Unternehmen gezwungen war, seinen als Badger bekannten Pickup aufzugeben, bevor er überhaupt vom Band lief. Es ist einfach nicht klar, ob Nikola über genügend Kapital verfügt, damit das Modell im Jahr 2026 das Licht der Welt erblicken kann.

Opendoor Technologies: Voraussichtliches fünfjähriges Umsatzwachstum von 336 %

Ein weiterer Wachstumswert, bei dem in den kommenden fünf Jahren mit einem raschen Umsatzanstieg zu rechnen ist, ist die iBuying-Plattform Opendoor Technologies (WKN: A2ABZ9). Im vergangenen Jahr erreichte Opendoor einen Jahresumsatz von 8 Mrd. US-Dollar. Bis 2026 rechnet die Wall Street mit einem Umsatz von fast 35 Mrd. US-Dollar. Das bedeutet eine Steigerung um 336 %.

iBuying beschreibt den Prozess, bei dem ein Immobilienunternehmen ein Haus gegen Bargeld erwirbt, wodurch das Feilschen und der Ärger, der normalerweise mit dem Verkauf eines Hauses einhergeht, entfällt. Opendoor erhebt eine Gebühr von 5 % des Verkaufspreises eines Hauses und zieht alle Kosten für Reparaturen vor dem Verkauf ab. Diese recht hohe Servicegebühr und die Reparaturkostenklausel stellen sicher, dass das Unternehmen mit Schwankungen im Immobilienwert umgehen kann.

Interessant ist auch die Tatsache, dass Zillow aus dem iBuying-Geschäft ausgestiegen ist. Zillow stellte fest, dass es nicht in der Lage war, den Wert der Häuser in seinem Bestand genau zu berechnen, was dazu führte, dass es Verluste in seinem iBuying-Segment hinnehmen musste. Opendoor hatte keine derartigen Probleme bei der Bewertung der gekauften, gehaltenen oder verkauften Häuser. Tatsächlich hat das Unternehmen die Anzahl der US-Märkte, in denen es tätig ist, im letzten Jahr auf 44 mehr als verdoppelt.

Obwohl Opendoor in naher Zukunft einige Turbulenzen erleben könnte, da die Hypothekenzinsen zum ersten Mal seit langer Zeit deutlich steigen, steht das Betriebsmodell des Unternehmens in einem verstaubten Sektor weit an der Spitze.

Trulieve Cannabis: Voraussichtliches fünfjähriges Umsatzwachstum von 349 %

Auch die Cannabisbranche kann ein fulminantes Wachstum vorweisen. Das Forschungsunternehmen BDSA prognostiziert eine grobe Verdoppelung der weltweiten Cannabisverkäufe zwischen 2021 und 2026. Insbesondere für den US-amerikanischen Multi-State-Operator (MSO) Trulieve Cannabis (WKN: A2N60S) wird prognostiziert, dass sein Umsatz von 522 Mio. US-Dollar im Jahr 2020 (das Unternehmen hat noch keinen Jahresumsatz für 2021 gemeldet) bis 2025 auf etwa 2,35 Mrd. US-Dollar steigen wird.

Was Trulieve so einzigartig macht, ist der Expansionsansatz des Unternehmens. Die meisten MSOs haben einige wenige Abgabestellen oder Produktionsanlagen in zahlreichen legalisierten Märkten eröffnet. Trulieve ist zwar in elf US-Bundesstaaten vertreten, hat sich aber hauptsächlich auf das für medizinisches Marihuana zugelassene Florida konzentriert. Von den rund 160 Apotheken des Unternehmens befinden sich 112 in Florida.

Die Sättigung des Sunshine State mit Einzelhandelsgeschäften hat ihre Vorteile. So konnte Trulieve die Hälfte des Marktanteils an getrockneten Blüten und Ölen in diesem Bundesstaat für sich beanspruchen und gleichzeitig die Marketingkosten weitaus geringer halten. Infolgedessen ist Trulieve Cannabis seit mehr als drei Jahren regelmäßig profitabel.

Das Unternehmen macht auch an der Akquisitionsfront von sich reden. Letztes Jahr schloss es mit der Übernahme von MSO Harvest Health & Recreation die größte Übernahme in der Geschichte der USA im Bereich Marihuana ab. Dieser Deal verschaffte dem Unternehmen zwar eine größere Präsenz im Mittelatlantik, doch der eigentliche Preis ist nun der führende Anteil am legalen Markt in Arizona, der für Erwachsene bestimmt ist.

Ocugen: Theoretisch unendliches Umsatzwachstum über fünf Jahre

Zu guter Letzt könnte auch die Biotech-Aktie Ocugen (WKN: A2PSZH), die sich in der klinischen Phase befindet, es Nikola gleichtun. Nachdem Ocugen im Jahr 2021 keine Umsätze verzeichnete, erwartet die Wall Street, dass das Unternehmen bis 2026 einen Jahresumsatz von 623 Mio. US-Dollar erzielt.

Auch wenn der Firmenname von Ocugen auf die Erforschung verschiedener Augenkrankheiten anspielt, ist das Unternehmen vor allem wegen des COVID-19-Impfstoffs Covaxin in aller Munde. Covaxin wurde von Bharat Biotech in Indien entwickelt und erreichte in einer Spätstudie mit 25 800 Teilnehmern eine 78%ige Wirksamkeit des Impfstoffes. Der Impfstoff wurde sowohl in Indien als auch von der Weltgesundheitsorganisation für den Notbetrieb zugelassen.

Ocugen passt in dieses Bild, da es mit Bharat Biotech eine Vermarktungsvereinbarung für die USA und Kanada geschlossen hat. Darin liegt jedoch die Chance und das Problem. Die USA und Kanada haben bereits Milliarden für COVID-19-Impfstoffvorräte ausgegeben, und es gibt eine Vielzahl zugelassener und in Prüfung befindlicher Impfstoffe, die eine bessere Impfwirkung als Covaxin bieten. Ohne US-amerikanische und/oder kanadische Zulassung wird Ocugen keine Umsätze aus seiner Vermarktungsvereinbarung erzielen können.

Ocugens beste Chance auf langfristigen Erfolg ist seine Pipeline für Augenkrankheiten. Leider ist diese noch weit davon entfernt, wiederkehrende Einnahmen zu generieren.

Der Artikel 5 der wachstumsstärksten Aktien der Welt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Sean Williams besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Opendoor Technologies Inc., Trulieve Cannabis Corp., Upstart Holdings und Zillow Group. Dieser Artikel erschien am 8.3.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

