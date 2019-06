Die 5 umsatzstärksten Medikamente der Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "Celgene":

In der Pharmabranche ändern sich die Dinge schnell. Selbst die umsatzstärksten Medikamente können ihre Spitzenposition nur eine Zeit lang halten, bevor sie schwächeln, und neuere Behandlungen ihren Platz einnehmen.

EvaluatePharma veröffentlichte vor Kurzem seinen Bericht World Preview 2019, Outlook to 2024, in dem es diesen Punkt besonders hervorhebt. Das Marktforschungsunternehmen schätzt darin die Umsätze für alle Medikamente auf dem Markt sowie für erwartete Neuerscheinungen in den kommenden Jahren ein und gibt so einen Ausblick auf die umsatzstärksten Mittel im Jahre 2024. Drei der in der 2018er Liste enthaltenen Medikamente werden 2024 nicht mehr unter den Top Fünf sein. Und zwei davon haben es auch nicht in die Top Zehn geschafft.

Lass uns die fünf größten Verkaufsschlager, die EvaluatePharma für 2024 vorhersagt, genauer anschauen. Diese Aktien sind für Investoren höchstwahrscheinlich aufgrund der Erfolge ihrer Medikamente Gewinner.

1. Keytruda

Mercks (WKN:A0YD8Q) Keytruda ist eines der am schnellsten aufstrebenden Medikamente auf dem Markt. Die Krebs-Immuntherapie kam 2014 auf den Markt. Letztes Jahr war das Mittel auf dem dritten Platz der umsatzstärksten Medikamente der Welt. Dank des wachsenden Umsatzes konnte Merck 2018 einen beeindruckenden Kurszuwachs von 36 % verzeichnen.

EvaluatePharma schätzt, dass Keytruda bis 2024 das weltweit meistverkaufte Medikament sein wird. Die Umsätze sollen 17 Milliarden US-Dollar betragen. Das ist mehr als doppelt so viel wie die 7,2 Milliarden US-Dollar, die es letztes Jahr generiert hatte. Dieser Projektion liegt die Annahme zugrunde, dass das Mittel für weitere Indikationen zugelassen wird. Merck machte 2018 hier gute Fortschritte, als das Mittel die Zulassung für zwei weitere Diagnosen erhielt.

2. Humira

Humiras Umsatz von 20,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 machte es zum umsatzstärksten Mittel der Welt. Aber seine Dominanz wird bald enden. AbbVie (WKN:A1J84E) sieht sich bereits in Europa Konkurrenz durch Generika ausgesetzt. 2023 wird dies auch in den USA für das extrem erfolgreiche Immuntherapie-Medikament der Fall sein.

Aber trotzdem wird Humira noch eine Weile Geld für AbbVie verdienen. EvaluatePharma schätzt, dass es 2024 einen Jahresumsatz von 12,4 Milliarden US-Dollar haben wird. Das ist gut genug, um den zweiten Platz in unserer Liste einzunehmen.

3. Eliquis

Bristol Myers Squibb (WKN:850501) schaffte es letztes Jahr mit zwei Medikamenten in die Top Fünf-Liste. Der Gerinnungshemmer Eliquis landete es damals auf Platz 5. Allerdings haben die starken Umsätze von Eliquis zu einem Umdenken der Analysten geführt, sodass es jetzt den dritten Platz belegt.

EvaluatePharma denkt nun, dass Eliquis 2024 einen Jahresumsatz von 12 Milliarden US-Dollar erwirtschaften wird. Das ist fast doppelt so viel wie die 6,4 Milliarden US-Dollar, die es letztes Jahr generierte. Bristol-Myers Squibb behält aber nicht den gesamten Umsatz für sich. Das Unternehmen hat eine Partnerschaft mit Pfizer (WKN:852009) bei der Vermarktung von Eliquis.

4. Opdivo

2018 erklomm Bristol-Myers Squibbs Opdivo den dritten Platz in der Fünfjahresvorschau. Dieses Jahr rutschte das Mittel auf Platz 4 ab.

Obwohl Keytruda immer noch wie der große Gewinner im Kampf der zwei besten Immuntherapien aussieht, wird Opdivo Schätzungen zufolge 2024 11,3 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren. Letztes Jahr waren es 7,6 Milliarden US-Dollar.

5. Imbruvica

Bristol-Myers Squibb ist nicht das einzige große Pharmaunternehmen, welches zwei Medikamente in der 2024er-Liste hat. AbbVie hat eine Partnerschaft mit Johnson & Johnson (WKN:853260) geschlossen, um das Krebsmittel Imbruvica zu vermarkten. Letztes Jahr lag es noch auf Platz 6 der umsatzstärksten Medikamente der Zukunft, stieg dieses Jahr aber auf Platz 5 auf.

EvaluatePharma schätzt, dass Imbruvica 2024 einen Umsatz von 9,5 Milliarden US-Dollar einbringt. Das ist mehr als doppelt so viel wie die 4,5 Milliarden US-Dollar, die es letztes Jahr erwirtschaftete. Dieser Zuwachs würde Imbruvica zum zweitschnellsten wachsenden Mittel in dieser Liste machen. Es müsste sich nur Keytruda geschlagen geben.

Die Aktien, die am wahrscheinlichsten steigen

Vielleicht denkst du beim Blick auf diese Prognose, dass Merck die Aktie sein wird, die Investoren am meisten belohnt. Wenn Keytruda die Spitze erklimmt, wird Merck sicherlich ein beachtliches Umsatzwachstum verzeichnen. Allerdings hat das Unternehmen auch ein paar Lasten zu schultern, da die Umsätze anderer Mittel sinken.

Ein Blick auf Humira, welches die Spitzenposition einbüßen wird, deutet darauf hin, dass AbbVie der größte Ärger bevorsteht. Es hat aber noch weitere Medikamente, die eine starke Entwicklung haben – darunter ist auch Imbruvica. Außerdem stecken zahlreiche vielversprechende Kandidaten in der Pipeline, von denen ich denke, dass sie der Aktie in den kommenden fünf Jahren eine gute Performance verschaffen.

Mein Gefühl sagt mir, das Bristol-Myers Squibb der größte Gewinner sein könnte. Diese Ansicht beruht nicht nur darauf, dass das Unternehmen das Mittel anbietet, welches die Spitze der umsatzstärksten Mittel 2024 innehaben wird. Auch die anstehende Übernahme von Celgene (WKN:881244) wird das Unternehmen massiv beeinflussen. Celgenes Pipeline ist voller Kandidaten, die selbst ein Verkaufsschlagerpotenzial haben. Dies wird meiner Meinung nach das Wachstum von Bristol-Myers Squibb weit über 2024 hinaus befeuern.

Keith Speights hält Aktien von AbbVie, Celgene und Pfizer. The Motley Fool empfiehlt Celgene und Johnson & Johnson.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 15.06.2019 auf fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019