5 starke Dividendenaktien, die dir 2020 Cash bescheren könnten

Neues Jahr, neue potenzielle Einkommensquellen, über die man nachdenken kann! Der Jahresbeginn ist eine gute Gelegenheit für Dividendenanleger, sich attraktive oder übersehene Dividendentitel ins Portfolio zu holen.

Zur Erinnerung: Ein Bericht von J.P. Morgan Asset Management aus dem Jahr 2013 besagt, dass Dividendenwerte seit Jahrzehnten besser am Markt performen als Aktien, die keine Dividende ausschütten. Unternehmen, die zwischen 1972 und 2012 ihre Ausschüttungen starteten und kontinuierlich steigerten, hatten eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,5 %, während die Nichtdividendenzahler im gleichen Zeitraum lediglich 1,6 % erzielten. Dividendenaktien sind in der Regel auch traditionsreiche und profitable Unternehmen, die mit Börsenkorrekturen und kurzfristigen Rezessionen leicht zurechtkommen.

Natürlich besteht die größte Herausforderung in der Erzielung einer möglichst hohen Rendite bei möglichst geringem Risiko. Das Problem ist, dass mit steigender Rendite auch das Risiko steigt. Deshalb habe ich die folgenden fünf Dividendenwerte als die wahrscheinlichsten ausgewählt, die 2020 ihre Anleger reich belohnen könnten.

Innovative Industrial Properties

Kein Witz: Es gibt wirklich eine sichere Cannabis-Aktie: Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH).

Innovative Industrial Properties (IIP) ist ein auf Cannabis fokussierter Real Estate Investment Trust (REIT), der das Jahr 2019 mit elf Immobilien begann und es mit 46 in 14 US-Bundesstaaten beendete. Das Schöne an diesem Geschäftsmodell ist, dass es zu einem langfristigen, vorhersehbaren Cashflow führt. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Pachtverträge von Innovative Industrial beträgt 15,3 Jahre, mit einer durchschnittlichen Rendite von 13,6 % auf das investierte Kapital von 489,3 Millionen USD, die nach jeder Akquisition aktualisiert wird. Heißt: IIP wird in etwas mehr als fünf Jahren eine vollständige Rückzahlung des investierten Kapitals erhalten.

Darüber hinaus profitiert die Gesellschaft auch davon, dass Marihuana in den Vereinigten Staaten weiterhin ein „Schedule I“-Medikament bleibt. Dies reduziert den Zugang zu traditionellen Formen der Kreditvergabe durch Banken für Multistate-Anbieter und macht es wahrscheinlicher, dass sie eine Sale-Leaseback-Vereinbarung mit IIP anstreben. Kein Wunder, dass die Auszahlung des Unternehmens in den letzten neun Quartalen um 567 % gestiegen ist, was zu der aktuellen Rendite von 5,3 % geführt hat.

Mobile TeleSystems

Bei großartigen, ertragreichen Aktien geht es um Vorhersehbarkeit, und genau das bekommt man bei Russlands führendem Telekommunikationsunternehmen Mobile TeleSystems (WKN: 501757). MTS, wie das Unternehmen genannt wird, bringt derzeit eine Rendite von 8,8 %.

Die Quelle für die Beständigkeit dieses Unternehmens sind seine Mobilfunkaktivitäten in ganz Russland und in geringerem Umfang auch in Armenien, der Ukraine und Weißrussland. Obwohl Russland schon gut von WLAN durchdrungen ist, bietet sich für MTS eine große Chance, denn die Aufrüstung der Infrastruktur auf 4G-LTE- und 5G-Netze in den Großstädten und auf 4G in den ländlichen Gebieten sollte einen Smartphone-Upgrade-Zyklus auslösen und zu noch größerem Datenverbrauch führen. Daten sind das, was Mobile TeleSystems antreibt.

Neben dem WLAN-Wachstum ist das Unternehmen auch in anderen Branchen tätig. Durch die Eingliederung der MTS Bank ist das Retail-Kreditportfolio ab dem dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 85 % gewachsen, wobei das Umsatzwachstum im Bereich Cloud Services besonders stark ist.

Obwohl die Mobile TeleSystems international weniger stark vertreten ist, dürfte der Mobilfunkanbieter geduldige Dividendenanleger im Jahr 2020 reich bescheren.

Kinder Morgan

Die Wall Street hat die vergangenen 10 Jahre als „verlorenes Jahrzehnt“ für den Energiesektor bezeichnet, aber das wird dem Midstream-Riesen Kinder Morgan (WKN: A1H6GK) und seiner Rendite von 4,7 % im Jahr 2020 nicht gerecht.

Auch hier geht es wieder einmal um Berechenbarkeit. Obwohl die Öl- und Gaspreise zum Auf und Ab neigen, was sich negativ auf die Produktions- und Gewinnprognosen von Bohrunternehmen und in geringerem Maße auch von Raffinerien auswirken kann, hat dies auf Pipeline- und Speicherunternehmen wie Kinder Morgan nur minimale Auswirkungen. Das liegt daran, dass der Großteil der Einnahmen von Kinder Morgan aus langfristigen Verträgen stammt. Dadurch kann das Unternehmen seinen Cashflow und seine Ausgaben weit im Voraus prognostizieren, was bei der Planung der Investitionen und Projekte hilft, ohne dass das Betriebsergebnis beeinträchtigt wird.

Kinder Morgan hat zudem hervorragende Arbeit geleistet, um die Leverage durch den Verkauf von anderen Aktivitäten zu reduzieren. Das Unternehmen wird das Jahr unter seinem Ziel des 4,5-Fachen des Debt-to-EBITDA abschließen und es sieht so aus, dass es den nötigen Cashflow hat, um die Auszahlung im Jahr 2020 deutlich zu erhöhen.

Annaly Capital Management

Obwohl dies eine unpopuläre Wahl sein wird, wenn man bedenkt, wie schlecht sich Hypotheken-REITs in den letzten Jahren entwickelt haben, könnte der Hypotheken-REIT Annaly Capital Management (WKN: 909823) mit seiner Rendite von 10,2 % dazu beitragen, den Dividendenanlegern eine Freude zu bereiten.

Obwohl Annalys Anlageportfolio aus hypothekenbasierten Wertpapieren komplex klingen mag, ist das Geschäftsmodell selbst ziemlich einfach zu verstehen. Annaly nimmt zu kurzfristigen Zinssätzen Kredite auf, kauft Vermögenswerte mit höheren langfristigen Renditen und kassiert dann die Differenz. Wenn die Zinssätze steigen, die Zinskurve sich umkehrt oder das Zinsumfeld unsicher ist, schrumpft die Differenz zwischen kurz- und langfristigen Renditen, wodurch Annalys Gewinne und die Top-Dividende unter Druck geraten. Wenn die Zinsen jedoch niedrig oder über einen längeren Zeitraum stabil bleiben, profitiert Annaly in der Regel von den Gewinnen. Im Moment herrscht letzteres Szenario.

Darüber hinaus hält Annaly an den Agency-only-Anlagen fest, was bedeutet, dass sie im Falle eines Zahlungsausfalls von der Bundesregierung unterstützt werden. Das macht Annaly zu einem weitaus geringeren Risiko für Einkommensinvestoren, sobald die nächste Rezession die USA heimsucht.

AT&T

Am Ende hier ein kurzes Plädoyer für einen der sichersten Dividendentitel der Welt: AT&T (WKN: A0HL9Z), das ebenfalls eine Rendite von 5,3 % bietet.

Wie Mobile TeleSystems wird auch AT&T von einem großen Infrastruktur- und Smartphone-Upgrade-Zyklus profitieren. AT&T hat bereits mit der Einführung von 5G in mehr als einem Dutzend US-Städten begonnen und sollte einen signifikanten Anstieg der Datennutzung sehen, sobald Apple im Laufe dieses Jahres ein 5G-fähiges iPhone einführt. Da die Daten einen erheblichen Teil der Gewinne von AT&T ausmachen, könnte die 5G-Revolution zu einem nachhaltigen Wachstumsschub führen.

AT&T konzentriert sich auch auf das Streaming. Mit der Übernahme von Time Warner im Jahr 2018 bekam AT&T Zugang zu den Netzen CNN, TNT und TBS, während man mit der Einführung von HBO Max in der ersten Jahreshälfte neue Streaming-Nutzer gewinnen will. Wenn ein Unternehmen eine Rezession durchstehen kann, dann AT&T.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Kinder Morgan und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties. Sean Williams besitzt Aktien von AT&T.

Dieser Artikel erschien am 2.1.19 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt

Motley Fool Deutschland 2020