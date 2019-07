5 starke Aktien, die du im Juli kaufen kannst

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

Selbst wenn in den USA die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli vorbei sind, kann man die Freude noch ein bisschen verlängern. Etwa indem man in Aktien investiert, die das Zeug dazu haben, langfristig für richtig Party im Depot zu sorgen.

Aber welche Aktien sollte man kaufen? Meiner Meinung nach ist es sinnvoll, zunächst wichtige Trends zu identifizieren, die in Zukunft für großes Wachstum sorgen dürften. Anschließend sucht man sich die Aktien von Unternehmen, die dort bereits eine führende Position eingenommen haben und in bester Lage sind, weiter an der Spitze zu bleiben.

Hier sind fünf Trends, die meiner Meinung nach in den kommenden Jahre wichtig sein werden, und die fünf Aktien, die man im Juli kaufen kann, um von diesen Trends zu profitieren.

Große Trends

Es gibt fünf Trends, die meiner Meinung nach in den nächsten Jahrzehnten für große Veränderungen (und damit bei einigen Unternehmen für Wachstum) sorgen werden:

Alternde Gesellschaft

Künstliche Intelligenz (KI)

Cannabis

Gen-Bearbeitung

Elektronischer Zahlungsverkehr

Die demographische Veränderung bezieht sich auf die große Zahl von Personen, die bald das 65. Lebensjahr überschreiten. Dies ist nicht nur ein Phänomen in den USA, sondern auf der ganzen Welt. Mehr ältere Menschen werden viel mehr Produkte und Services im Gesundheitsbereich in Anspruch nehmen.

Mittlerweile erledigen Computer Dinge, die früher Menschen getan haben. Künstliche Intelligenz verändert die Welt. Und die KI hat die Welt bereits verändert, indem sie etwa Versicherungsgesellschaften bei der Kreditvergabe unterstützt, Chatbots mit Kunden interagieren lässt, Gesichtserkennung durchführt, Sprachen übersetzt und vieles mehr. Die Zukunft der KI sollte noch spannender werden.

Cannabis steht wegen seines enormen potenziellen Marktwachstums auf der Liste dieser wichtigen Trends. Analysten der Investmentfirma Stifel prognostizieren, dass der globale Cannabismarkt im nächsten Jahrzehnt auf 200 Milliarden USD ansteigen könnte, wenn weitere Länder Cannabisprodukte legalisieren.

Die Genomikforschung entschlüsselt die Geheimnisse der DNS. Das Potenzial der Genomik, die Behandlung von Krankheiten zu revolutionieren und sogar prophylaktisch zu wirken, macht sie zu einem überaus wichtigen Trend.

Die Zeit von Bargeld dürfte bald vorüber sein, die Gesellschaft wird mehr und mehr digitale Zahlungssysteme nutzen. Der Trend geht zu E-Commerce, mobilen Zahlungen und Kryptowährungen, die alle Big Businesses geworden sind und voraussichtlich nur noch größer und wichtiger werden.

Welche Aktien aber werden von diesen Trends profitieren? Ich schätze hier besonders Teladoc Health (WKN:A14VPK), Alphabet (WKN:A14Y6F), Canopy Growth (WKN:A140QA), Illumina (WKN:927079) und PayPal Holdings (WKN:A14R7U).

1. Teladoc Health (alternde Gesellschaft)

Teladoc Health ist der weltweit größte Anbieter von telemedizinischen Diensten, die es Patienten ermöglichen, entweder online oder per Telefon mit medizinischen Fachkräften zu interagieren. Der Kundenstamm des Unternehmens umfasst rund 40 % der Fortune-500-Unternehmen sowie große staatliche Gesundheitsprogramme und Tausende von kleineren Unternehmen.

Das Wichtigste, das man über Teladoc wissen sollte, ist, dass alles in allem seine Dienstleistungen zur Senkung der Kosten im Gesundheitsbereich beitragen. Da die Zahl der älteren Menschen weltweit zunimmt, werden die Kostenträger wahrscheinlich auf Telemedizin setzen, um die steigenden Gesundheitskosten zu kontrollieren. Die globale Reichweite und das breite Spektrum der klinischen Dienstleistungen von Teladoc Health dürften das Unternehmen zu einem wichtigen Nutznießer dieses globalen Trends machen.

2. Alphabet (KI)

Alphabet ist bekannt für seine Produkte wie Google Search und YouTube. Der Tech-Riese ist darüber hinaus führend in der KI. Alphabet verwendet KI für eine Vielzahl von Anwendungen wie Bild- und Spracherkennung.

Die vielleicht wichtigste Wachstumschance für Alphabet ist die KI bei selbstfahrenden Autos. Die Tochtergesellschaft Waymo gilt als einer der Pioniere bei der Entwicklung der selbstfahrenden Fahrzeugtechnologie. Der UBS-Analyst Eric Sheridan prognostiziert, dass Waymo bis 2030 einen Umsatz von 114 Milliarden USD generieren wird. Das ist fast so viel wie der Gesamtumsatz von Alphabet im vergangenen Jahr in allen seinen Geschäftsbereichen.

3. Canopy Growth (Cannabis)

Canopy Growth ist gemessen an der Marktkapitalisierung der mit Abstand größte Cannabisproduzent. Das Unternehmen hat den größten Marktanteil auf Kanadas Markt für legales Cannabis. Das Unternehmen ist auch einer der Top-Player auf dem Weltmarkt für medizinisches Cannabis.

Was Canopy jedoch noch einmal deutlicher von anderen unterscheidet, ist die Partnerschaft mit dem großen Getränkehersteller Constellation Brands. Dank einer Investition von Constellation im vergangenen Jahr in Höhe von 4 Milliarden USD verfügt Canopy über einen riesigen Haufen Cash, den das Unternehmen bereits nutzt, um in den US-Hanf-Cannabidiolmarkt (CBD) einzusteigen. Das Unternehmen ist auch in der Lage, sofort in den US-Marihuanamarkt einzusteigen, sobald dort die Bundesgesetze geändert werden.

4. Illumina (Genomik)

Illumina ist in der Branche der genomischen Sequenzierung der Top-Player. Die Technologie des Unternehmens spielte eine entscheidende Rolle bei der Senkung der Kosten für die Entschlüsselung eines menschlichen Genoms von 200.000 USD im Jahr 2009 auf weniger als 1.000 USD heute. Illuminas CEO Francis deSouza glaubt, dass in Zukunft “die Allgegenwart und die Auswirkungen der Genomik alles, was wir bisher gesehen haben, in den Schatten stellen werden”. Damit dürfte er recht haben.

Die Verwendung von genomischer Sequenzierung in Consumer-Genomikprodukten wie 23andMe, nicht-invasiven pränatalen Tests (NIPT) und bei Bemühungen zur Entschlüsselung der DNS großer Personengruppen stellen für Illumina erhebliche Wachstumschancen dar. Aber das Unternehmen sollte ein noch größeres Wachstum bei der Bereitstellung von genomischen Sequenziersystemen und Dienstleistungen für die Krebsforschung, die Früherkennung und die Medikamentenentwicklung verzeichnen können.

5. Paypal Holdings (bargeldlose Zahlungen)

PayPal ist seit Jahren führend bei der gesellschaftlichen Bewegung weg vom Bargeld. Die massive Expansion des E-Commerce hat PayPal zu einem großen Gewinner gemacht. Das Unternehmen unterhält derzeit Partnerschaften mit rund 22 Millionen Händlern, die PayPal als Zahlmöglichkeit anbieten.

Das Wachstum von PayPal dürfte noch weitergehen. Das Unternehmen befindet sich erst in der Anfangsphase der Monetarisierung seiner beliebten Peer-to-Peer-Zahlungs-App Venmo. PayPal kooperiert auch mit schnell wachsenden E-Commerce-Plattformen, darunter der führende Mitfahrdienst Uber Technologies und der lateinamerikanische E-Commerce-Gigant MercadoLibre.

