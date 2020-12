5 kühne Vorhersagen für den Aktienmarkt 2021

Nach dem ganzen Durcheinander und der Ungewissheit des Jahres 2020 weiß ich mit Sicherheit, dass 2021 ein verrücktes Jahr an der Börse werden wird. Da die Welt das Licht am Ende des dunklen Tunnels der Pandemie sieht, könnten sich viele der neuen Trends, die wir dieses Jahr erlebt haben, als kurzlebig erweisen.

Oder sie könnten sich als widerstandsfähiger gegenüber Veränderungen erweisen, als wir es uns vorstellen konnten, wie ich glaube, dass dies der Fall sein wird.

1. ” Stay-at-home” Aktien werden leiden, aber ihre Gewinne werden nicht aufhören zu wachsen

Wenn die Menschen geimpft werden und sich mit mehr Vertrauen in persönliche Geschäfte wagen, werden “Stay-at-home”-Unternehmen wie Zoom Video Communications und Teladoc Health in Ungnade fallen. Sobald die Pandemie vorbei ist, wird es keine Millionen von Menschen mehr geben, die ihre Dienste täglich in Anspruch nehmen müssen, oder?

So wahr das auch sein mag, die Aktien von Stay-at-Home sind noch lange nicht am Ende. In diesem Zusammenhang könnten ihre Gewinne weiter wachsen, da die Menschen nun mit ihren Produkten vertraut sind und viele sich bei der Arbeit auf sie verlassen haben. Im Fall von Zoom wird es wahrscheinlich nicht in der Lage sein, sein vierteljährliches Gewinnwachstum von mehr als 8.884 % aufrechtzuerhalten, wie es im Jahr 2020 der Fall war, aber bedenke, dass sich die Expansion ziemlich verlangsamen und immer noch mit einem beeindruckenden dreistelligen Wachstum enden kann.

2. Ethisches und nachhaltiges Investieren wird sich beschleunigen

Die globale Erwärmung hat im Jahr 2020 keine Pause gemacht. Wenn überhaupt, ist die Klimakrise dringlicher als je zuvor. Aus diesem Grund wird ökologisches, soziales und nachhaltiges Investieren (ESG) einer der heißesten Trends im nächsten Jahr sein. Kurz gesagt bedeutet ESG-Investieren, dass man Aktien von Unternehmen kauft, die nicht zu den Problemen der Welt beitragen, und sich von denen trennt, die dies tun.

Die Verwendung von ESG-Kriterien wie Umweltfreundlichkeit bei der Bewertung deiner Investitionen stellt sicher, dass du dich mit deinem Portfolio nicht mitschuldig an der Schädigung unseres Planeten oder seiner Bewohner machst. Große Vermögensverwalter wie BlackRock haben sich bereits verpflichtet, ESG-Faktoren bei 100 % der Investitionen bis Ende 2020 zu berücksichtigen, und andere werden sicher folgen. Außerdem wird das Investieren in ESG-Faktoren bei jüngeren Anlegern immer beliebter, so dass es im Jahr 2021 und darüber hinaus eine wichtige Rolle spielen wird.

3. Marihuana-Aktien stehen vor einer Abrechnung

Der Preis vieler Cannabis-Unternehmen ist in diesem Jahr aufgrund der Nachrichten über eine mögliche Legalisierung in den USA in die Höhe geschnellt, aber was das Gewinnwachstum und die aktionärsfreundliche Politik angeht, ist die Branche (noch) nicht aufgeblüht. Unprofitable Unternehmen sind die Norm, auch wenn in vielen Fällen das vierteljährliche Umsatzwachstum hoch ist, wie bei Cresco Labs mit 326,6 % im Jahresvergleich.

Im Jahr 2021 wird sich dieses Bild ändern. Konkurrenten wie Cresco und Canopy Growth haben ihre Ausgaben pflichtbewusst reduziert oder kontrolliert, während sie im letzten Jahr in ihren Märkten an Zugkraft gewonnen haben, was sie in die Nähe einer konstanten Gewinnspanne bringt. Sobald ein paar dieser Unternehmen Gewinnwachstum melden, werden schwächere Konkurrenten wie Aurora Cannabis für Investoren weniger attraktiv sein.

4. Robinhood Trader werden weiterhin eine treibende Kraft für bizarre Bewertungen sein

Robinhoods Armee von Tradern wurde für viele der Merkwürdigkeiten an der Börse im Jahr 2020 verantwortlich gemacht, insbesondere für heiß gehandelte Aktien wie Tesla. Wenn das Jahr 2021 einen neuen Bullenmarkt einläutet, solltest du damit rechnen, dass Robinhood-Investoren weiterhin Blasen platzen lassen.

Leute, die Daytrading über die App betreiben, werden wahrscheinlich erst später im Jahr wieder persönlich an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, vorausgesetzt, sie tun dies erst, wenn sie geimpft sind. Das sind also noch ein paar Monate, in denen sie zumindest einen starken Einfluss auf die Börse haben. Selbst wenn die Gesellschaft wieder vollständig zur Normalität zurückkehrt, solltest du nicht erwarten, dass diese Trader verschwinden. Jetzt, wo sie den Nervenkitzel des Investierens kennengelernt haben – was für sie manchmal eher einem Glücksspiel ähnelt – werden sie keinen kalten Entzug machen, nur weil andere Dinge jetzt wieder auf der Tagesordnung sind.

5. Die Abkopplung des Marktes von der “Realwirtschaft” wird zunehmen

Nach dem Crash im März sah man 2020 den Markt toben. Auch die Arbeitslosigkeit schnellte in die Höhe und ihre Erholung auf das Niveau vor der Pandemie ist noch nicht abgeschlossen. Während die Main Street durch Restaurant- und Kleinbetriebsschließungen leidet, haben große und öffentliche Unternehmen ihre Aktien florieren sehen. Dieser Trend wird sich im nächsten Jahr aus einem großen Grund verstärken: Der Markt blickt nach vorne.

So rau die Dinge wirtschaftlich auch sind, es gibt einen klaren Pfad der Verbesserung, auch wenn er langsamer ist, als uns lieb sein kann. Die Investoren schauen auf diese Entwicklung und gehen davon aus, dass die Dinge morgen besser sein werden als heute. Auch wenn es heute an der Main Street düster aussieht, gibt es noch viel Platz für Verbesserungen und die erwartete Verbesserung wird den öffentlich gehandelten Unternehmen mehr Einnahmen sichern.

Dieser Artikel wurde von Alex Carchidi auf Englisch verfasst und am 19.12.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Cresco Labs Inc, Teladoc Health, Tesla und Zoom Video Communications.

