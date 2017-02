5-jähriges Jubiläum - Die Media Entertainment Night feiert in der Elbphilharmonie Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Zum fünften Mal treffen am 27. Februar 2017 rund 250Medientreibende und Entscheider aus Wirtschaft und Politik in derMedienhauptstadt Hamburg zusammen, um sich neu zu vernetzen und das"Richtfest" für ein Metropolen-Magazin anzukündigen.Unter dem Namen "Media Entertainment Night - Private Dinner" lädtdas Einladungsgremium Ian K. Karan (Senator A. D.), Christian Dunger(WDI Media), Frank Otto (Ferryhouse), Kay Oberbeck (Google Germany),Peter Strahlendorf (New Business), Andreas Fuhlisch (Mediaplus / Hausder Kommunikation Hamburg), Dan-David Golla (AviaRent) und GunnarHenke (Henke Relations) ein.Die Veranstaltung findet am Montag, dem 27. Februar 2017 um 19:00Uhr in den Räumlichkeiten des Hotels The WestIn in derElbphilharmonie in Hamburg statt. Die diesjährige Media EntertainmentNight erhält ein neues Gesicht in Form eines Private Dinners, dazuwurden rund 250 Gästen zum gesetzten Essen exklusiv im Hotel TheWestin in der Elbphilharmonie gebeten.Der Küchenchef Martin Kirchgasser serviert mit dem Head-SommelierMaximilian Wilm ein 3-Gänge Menü mit ausgesuchten Weinen aus demHause CWD. Dazu erleben die Gäste ein abwechslungsreiches Programm,durch welches der namenhafte Moderator Markus Tirok führt. Die Gästebegeistert ein Violinen-Duo der Hamburger Symphoniker sowie Anri Cozaam Flügel von Steinway & Sons. Im gleichen Zuge wird von WDI undHenke Relations ein "Richtfest" für ein Metropolen-Magazin fürHamburg angekündigt und gefeiert.Pressekontakt:AKKREDITIERUNGFax: +49-40-280 95 96 9E-Mail: s.beer@henke-relations.deOriginal-Content von: Henke Relations GmbH, übermittelt durch news aktuell