5 interessante E-Auto-News von der BYD-Aktie, Tesla-Aktie, NIO-Aktie und Alibaba-Aktie

Nicht nur die Tesla (WKN: A1CX3T)-Aktie ist im letzten Jahr sehr stark gestiegen, sondern sehr viele Elektroautohersteller. Dazu gehörte auch die BYD (WKN: A0M4W9)-Aktie, die 2020 um mehr als 348 % zulegte. Traditionelle Verbrennerhersteller erlebten hingegen große Absatzeinbrüche.

Die Pandemie wirkte wie eine Art Beschleuniger für neue Technologien und Entwicklungen (Wasserstoff, Onlinehandel, E-Autos), wie beispielsweise die Entwicklung der Plug Power (WKN: A1JA81)-Aktie oder der Amazon (WKN: 906866)-Aktie eindrucksvoll zeigen.

1) BYD sammelt neue Gelder ein

Die Elektroautohersteller nutzen gerade die hohen Aktienkurse, um möglichst viel Kapital bei den Investoren einzusammeln. Zwar ist die Meldung noch nicht offiziell, doch Gerüchten zufolge hat BYD über die Banken CICC (A14213), Goldman Sachs (WKN: 920332) und UBS (WKN: A12DFH) 121,1 Millionen neue Aktien zum Kurs von 222 bis 228 Hongkong-Dollar platziert und so bis zu 27,61 Mrd. Hongkong-Dollar (2,94 Mrd. Euro) eingenommen.

2) BYD und ADL vertiefen Partnerschaft

Die britische Alexander Dennis Limited (ADL) und BYD UK werden ab der zweiten Jahreshälfte 2021 in Großbritannien noch intensiver zusammenarbeiten. Gemeinsam bauen sie Elektro-Ein- und Doppelstockbusse für den britischen Markt. BYD nutzt dabei ADLs Betriebe.

BYD reagiert damit auf die steigende Nachfrage aus Großbritannien. Seit 2015 konnten beide Unternehmen bereits etwa 500 Elektrobusse verkaufen. Damit stammten mehr als 70 % aller neuen Elektrobusse im Königreich von BYD. ADL ist eine Tochter der NFI Group (WKN: A2JMGR), die weltweit zu den führenden Busherstellern gehört.

3) Tesla expandiert nach Indien

Aber auch den E-Auto-Pionier Tesla zieht es in neue Länder. So wird nun der indische Markt ins Visier genommen. Zwar kündigte Elon Musk diesen Schritt schon seit 2017 an, aber bisher waren keine tatsächlichen Aktionen auszumachen. Mit der Gründung einer Gesellschaft namens „Tesla Motors India and Energy Private Limited“ in Bangalore hat er allerdings jetzt Fakten geschaffen.

Auch in Indien halten grüne Technologien Einzug, sodass jetzt der richtige Zeitpunkt für Tesla gekommen sein könnte, um seine Wagen erfolgreich abzusetzen. Der Konzern muss allerdings zunächst viel Geld, beispielsweise in die Ladeinfrastruktur, investieren.

4) NIO sammelt ebenfalls Milliarden US-Dollar ein

Auch NIO (WKN: A2N4PB)-Aktien sind im letzten Jahr sehr stark gestiegen. Dies nutzte der chinesische E-Auto-Hersteller nun, um über zwei Wandelanleihen insgesamt 1,5 Mrd. US-Dollar einzusammeln. NIO stärkt auf diesem Weg seine Bilanz, muss aber ebenfalls weiterhin sehr viel Geld in seine weitere Expansion investieren. Bereits im Dezember 2020 hat NIO mit neuen Aktien 3 Mrd. US-Dollar eingesammelt.

Dabei werden die Wandelanleihen noch schlechter verzinst (mit 0 % beziehungsweise 0,5 %) als reine Unternehmensanleihen. Hinzu kommt, dass der Wandlungspreis für eine ADS-Aktie bei 93,06 US-Dollar liegt, während sie heute (20.01.2021) gerade einmal bei 57,59 US-Dollar steht.

5) Alibaba investiert in E-Autos

Selbst Unternehmen, die im Kerngeschäft keine Autos herstellen, investieren derzeit in den E-Automarkt, weil das Marktpotenzial noch sehr groß ist. Später, wenn er gesättigt ist, wird hingegen sehr wahrscheinlich eine Auslese und Marktbereinigung stattfinden.

Aktuell gibt es jedoch noch viel Geld zu verdienen und so haben Alibaba (WKN: A117ME) und SAIC Motor die Marke „IM“ gegründet. Zusammen möchten sie zunächst eine E-Limousine mit Festkörperbatterie und 2022 einen Elektro-SUV auf den Markt bringen.

