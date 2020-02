5 große Zeitverschwender, die einen daran hindern werden, reich zu werden

Hier bei Fool UK glauben wir, dass es für den kleinen Anleger durchaus möglich ist, auf dem Aktienmarkt großen Reichtum zu erwirtschaften. Allerdings gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, Zeit und damit Geld zu verschwenden, was die Erträge wirklich behindern könnte.

Hier sind nur fünf, vor denen du dich in Acht nehmen musst.

1. Ständige Wachsamkeit

Um die Wahrheit zu sagen, es gibt nur sehr wenige Dinge, die wir als Investoren kontrollieren können, über die Frage hinaus, wie viel von unserem Geld wir in ein Unternehmen investieren und was wir kaufen wollen. Das hält viele nicht davon ab, jeden Prozentpunkt in ihren Portfolios zu verfolgen.

Natürlich ist es nicht ratsam, eine „Kaufen und völlig vergessen“-Mentalität anzunehmen, wenn es um Investitionen geht, aber es ist auch nicht ratsam, seine Investitionen stündlich und täglich zu überprüfen. Letzteres kann dazu führen, dass unnötige Maßnahmen ergriffen werden, deren Kosten die Performance schmälern.

Wenn man sich mit alarmierender Häufigkeit einloggt, kann es sich lohnen, sich zu fragen, ob deine Anlagen wirklich deiner Risikobereitschaft entsprechen.

2. Zu viel Bargeld halten

So wie es kontraproduktiv sein kann, zu wachsam zu sein, wenn man voll investiert ist, so kann es auch kontraproduktiv sein, auf seinem Geld zu sitzen und auf einen Absturz zu warten, bevor man investiert. Wie das alte Sprichwort sagt, ist die Zeit am Markt und nicht das Timing des Marktes ausschlaggebend.

Es ist natürlich nicht verkehrt, etwas Geld in Reserve zu halten. Sei dir nur bewusst, dass deine Erträge umso geringer ausfallen, je länger du es nicht investierst. Eine bessere Lösung könnte darin bestehen, den Vorteil einer Durchschnittskostenstrategie zu nutzen.

3. Deine Erträge mit denen anderer vergleichen

Unzählige psychologische Studien haben gezeigt, dass unser Glücksniveau nicht mehr viel zunimmt, nachdem wir ein bestimmtes Einkommensniveau erreicht haben, selbst wenn dieses weiter steigt. Wichtiger – aber letztlich eine Zeitverschwendung – ist, wie wir unseren Erfolg im Vergleich zu dem unserer Mitmenschen wahrnehmen.

Es lohnt sich, sich das bewusst zu machen, wenn wir investieren, zumal die sozialen Medien mit Menschen übersät sind, die mit ihren Gewinnern prahlen (und über ihre Verluste in der Regel schweigen).

Verschwende keine Zeit damit, dir zu wünschen, dass das dein Geld wäre – das einzige Portfolio, das zählt, ist dein eigenes.

4. Sich an Foren orientieren

Es ist leicht, sich übermäßig an die von dir gehaltenen Aktien zu binden. Daher klingt es theoretisch gut, wenn man sich in ein öffentliches Forum mit eher skeptischen Ansichten einloggt.

Leider haben solche die Angewohnheit, Menschen anzuziehen, deren einzige Absicht darin besteht, durch die Manipulation anderer Geld zu verdienen. Diejenigen, die eine Aktie so billig wie möglich kaufen wollen, könnten zum Beispiel von mehreren Konten aus viele negative Kommentare über ein Unternehmen veröffentlichen, in der Hoffnung, dass andere in Panik verkaufen.

Die Botschaft, die du daraus ableiten kannst, ist einfach: Gründe keine Investitionsentscheidung allein auf etwas, das du in einem Forum von jemandem gelesen hast, den du nicht kennst. Verbringe mehr Zeit mit der eigenen Recherche.

5. Das „perfekte“ Portfolio aufbauen

Unzählige Artikel wurden zum Thema „Mittelzuteilung“ geschrieben – also dazu, wie viel von deinem Geld du in Aktien, Anleihen, Gold, Immobilien und so weiter investiert werden sollte, basierend auf Dingen wie deinem Alter und deiner Einstellung zum Risiko etc.

Obwohl dies eindeutig eine wichtige Überlegung ist, weist die Tatsache, dass die Meinungen variieren, darauf hin, dass dies keine exakte Wissenschaft ist – und niemals sein kann.

Mach dir nicht allzu viele Gedanken darüber, ob du z. B. 70 oder 71 % deines Kapitals in Aktien hältst – wähle einfach einen „Gut-genug-Ansatz“, der deinen Bedürfnissen so gut wie möglich entspricht und es dir erlaubt, nachts ruhig zu schlafen.

Dieser Artikel wurde von Paul Summers auf Englisch verfasst und am 15.02.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit auch unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat keine Position in einer der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020