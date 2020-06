5 großartige Investitionsratschläge von Bill Gates

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Wenn Microsoft (WKN: 870747) -Mitbegründer Bill Gates spricht, hören die Leute zu. Gates ist nicht nur ein gefeierter Geschäftsmann und Investor, er ist auch ein bekannter Philanthrop, der deutlich gemacht hat, dass er sich leidenschaftlich für die Bildung anderer einsetzt.

Als solcher zahlt es sich aus, ein oder zwei Lektionen von jemandem zu lernen, der es geschafft hat, im Leben weit über 100 Milliarden US-Dollar anzuhäufen. Egal, ob du Anfänger bist oder seit Jahren Geld an der Börse investierst, hier sind ein paar wichtige Ratschläge, die du von einer der innovativsten Persönlichkeiten unserer Zeit lernen kannst.

1. “Es ist in Ordnung, Erfolg zu feiern, aber es ist wichtiger, die Lektionen des Scheiterns zu beherzigen”

Jeder, der Geld investiert, kann sowohl Gewinne als auch Verluste erzielen. Während es völlig in Ordnung ist, glücklich zu sein, wenn sich eine Investition als ein großer Geldmacher entpuppt, ist es auch wichtig, moderat genug zu sein, um aus seinen Fehlern zu lernen.

Denke über einige der Fehler beim Investieren nach, die du in der Vergangenheit gemacht hast, und versuche, aus ihnen zu lernen. Vielleicht warst du einmal schnell dabei, eine Aktie zu verkaufen, die anfing, sich unterdurchschnittlich zu entwickeln, nur um dann Verluste einzufangen und sich einige Monate später wieder zu erholen. Du wärst nicht der erste, dem das passiert ist, aber der Schlüssel ist, aus deinen Fehlern als Investor zu lernen, anstatt so zu tun, als wären sie nie passiert.

2. “Wenn du arm geboren wurdest, ist es nicht dein Fehler, aber wenn du arm stirbst, ist es dein Fehler”

Du kannst nichts für die Umstände, in die du hineingeboren wurdest, aber investieren macht es jedem möglich, Reichtum zu erlangen. Stell dir vor, du wärst 25 mit nur 500 US-Dollar auf der Bank. Wenn du das Geld heute investierst und es 50 Jahre lang in Ruhe lässt, und deine Investition eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7 % bringt (was einige Prozentpunkte unter dem Durchschnitt des Aktienmarktes liegt), wirst du am Ende fast 15.000 US-Dollar haben.

Jetzt stell dir vor, du legst heute 500 US-Dollar in ein Aktienportfolio an und investierst die nächsten 50 Jahre lang 25 US-Dollar pro Monat. Unter der Annahme, dass du die gleichen 7 % Gewinn machst, wirst du am Ende fast 137.000 US-Dollar haben.

3. “Um groß zu gewinnen, musst du manchmal große Risiken eingehen”

Viele Leute schrecken vor der Börse zurück, weil sie wissen, dass sie volatil ist und sich um Verluste sorgen. Aber wenn du Reichtum anstrebst, musst du ein gewisses Risiko eingehen – da führt wirklich kein Weg dran vorbei. Die gute Nachricht ist jedoch, dass der Aktienmarkt sich immer wieder von Abschwüngen erholt hat. Wenn du also die richtige Strategie wählst – nämlich Qualitätsaktien zu kaufen und sie langfristig zu halten – wirst du eher Geld verdienen als verlieren.

4. “Ich habe in meinen Zwanzigern nie einen Tag frei genommen. Nicht einen einzigen”

Es mag nicht leicht sein, Bill Gates’ Arbeitsmoral nachzuahmen, aber es gibt einen einfachen Weg, dein Geld jeden einzelnen Tag während deiner 20er arbeiten zu lassen: Investiere es.

5. “Geduld ist ein Schlüsselelement des Erfolgs”

Leute, die Aktien mit dem Ziel kaufen, schnelles Geld zu verdienen, neigen dazu, sich die Finger zu verbrennen. Wenn du erfolgreich investieren willst, solltest du langfristig denken und dich darauf vorbereiten, dich in Geduld zu üben. Es kann sein, dass du in einem Jahr, in zwei Jahren oder sogar in fünf Jahren nicht die gewünschten Gewinne auf deinem Investmentkonto siehst, aber wenn du dich mit Qualitätsaktien eindeckst und dein Portfolio intakt lässt, wird sich deine Geduld mit der Zeit wahrscheinlich in Form von beträchtlichen Gewinnen auszahlen.

Auch wenn du nicht annähernd den gleichen Reichtum wie Bill Gates hast, kannst du immer noch eine Menge von ihm lernen. Nimm dir den obigen Ratschlag zu Herzen, denn er könnte dich auf einen finanziell sehr lohnenden Weg bringen.

