Die 5 größten Marihuana-Deals der Geschichte

Wenn es eine Sache gibt, die wir in den letzten Jahren über die Marihuana-Industrie gelernt haben, dann ist es, dass sie sehr dynamisch ist. Da die Wachstumsaussichten für die Branche sprunghaft ansteigen, haben die Cannabis-Aktien ihr Geschäft weiter entwickelt, um von der sich verändernden Marihuana-Landschaft zu profitieren.

Dies geschieht auf vielerlei Arten wie durch Fusionen, Übernahmen und Investitionen, die seit Anfang 2018 wirklich im Cannabisbereich zugenommen haben. Da viele Marktanteile zu gewinnen sind, haben gut positionierte und gut kapitalisierte Unternehmen begonnen, sich einen Teil des Marktes zu sichern.

Obwohl sich diese Liste mit zunehmender Reife der Branche ändern wird, sind hier die fünf größten Cannabis-Deals, die wir bisher gesehen haben.

1. Constellation Brands investiert 4 Mrd. US-Dollar in Canopy Growth

Abgesehen vom Erwerb eines der größten Marihuana-Unternehmens der Welt nach Marktkapitalisierung, wird der Modelo- und Corona-Bierhersteller Constellation Brands (WKN:871918) 4 Mrd. US-Dollar Kapitalanlage in Canopy Growth (WKN:A140QA) wahrscheinlich der größte Cannabis-Deal für einige Zeit bleiben.

Als Constellation Brands im August 2018 seine Investition in Canopy Growth tätigte und damit 37 % der Anteile an dem Unternehmen erhielt, war es tatsächlich das dritte Mal, dass Constellation Brands direkt oder indirekt in Canopy investiert hatte. Im Oktober 2017 investierte Constellation 190 Mio. US-Dollar in Canopy für einen Anteil von 9,9 % an dem Unternehmen. Im Juni 2018 erwarb man dann ein Drittel der 600 Mio. CAD-Wandelanleihe von Canopy. Inklusive dieser Anleihen und der Optionsscheine, die Constellation Brands als Teil seiner Investition erhalten hat, könnte es seine Beteiligung an Canopy Growth auf bis zu 56 % erhöhen, wenn alles ausgeübt würde.

Das Managementteam von Constellation hat deutlich gemacht, dass Cannabis ein logischer Schritt für ein Unternehmen ist, das im Bereich der alkoholischen Getränke tätig ist. Da die Einführung alkoholfreier Cannabis-infundierter Getränke in Kanada bis Mitte Dezember geplant ist, hofft Constellation, dass sich die Früchte seiner Investition bald auszuzahlen beginnen.

2. Canopy Growth vereinbart den Erwerb von Acreage Holdings für 3,4 Mrd. US-Dollar

Im Gegensatz zum größten Deal, der im November 2018 abgeschlossen wurde, ist der zweitgrößte Deal der Geschichte nicht einmal garantiert.

Mitte April vereinbarte Canopy Growth die Übernahme des US-amerikanischen multistationären Apothekenbetreibers Acreage Holdings (WKN:A2N9K9) für 3,4 Mrd. US-Dollar unter bestimmten Bedingungen. Eine davon ist, dass die US-Bundesregierung Marihuana legalisieren muss, bevor das Geschäft offiziell wird. Nichtsdestotrotz beinhaltete der Deal eine Vorauszahlung von 300 Mio. US-Dollar (was einem Betrag von 2,55 US-Dollar pro Aktie entspricht) an die Acreage-die Aktionäre, vorausgesetzt, sie haben die Fusion genehmigt (was sie haben). Der Rest des Deals wird durch die Ausgabe von Canopy Growth-Aktien bezahlt, falls und sobald die US-Bundesregierung ihre Meinung ändert. Das Angebot von Canopy gilt für 90 Monate und bietet damit siebeneinhalb Jahre mögliche Vorarbeit, bis die USA hoffentlich Cannabis legalisieren.

Der Reiz von Acreage Holdings für Canopy besteht darin, dass es über Einzelhandels-, Anbau- und/oder Verarbeitungslizenzen in mehr Staaten (20) verfügt als jeder andere börsennotierte multinationale Betreiber, zumindest auf Pro-Forma-Basis. Mit weit über sieben Dutzend Lizenzen gehört es auch zu den fünf größten, was die Einzelhandelslizenzen betrifft. Der Kauf von Acreage würde es Canopy Growth ermöglichen, direkt in den US-Markt zu gelangen, mit der Infrastruktur, die ein wichtiger Akteur haben muss… vorausgesetzt, die US-Bundesregierung ändert ihre Meinung über Marihuana.

3. Aurora Cannabis erwirbt MedReleaf für 2 Mrd. US-Dollar

Obwohl das schon etwas länger her ist, ist die größte abgeschlossene Übernahme im Marihuanabereich die von Aurora Cannabis (WKN:A12GS7), das im Juli 2018 für 2 Mrd. US-Dollar (in heutigen US-Dollar) MedReleaf mit seinen eigenen Aktien kaufte.

Aurora Cannabis hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass anorganisches Wachstum ein großer Teil seiner langfristigen Strategie ist, mit mehr als einem Dutzend Übernahmen seit August 2016. Keine war jedoch größer als MedReleaf, das etablierte Premium-Marken in das Portfolio von Aurora einbrachte, sowie lizenzierte und betriebsbereite Anbaustätten mit einer Kapazität von 35.000 kg pro Jahr (heute bekannt als Aurora Ridge und Aurora River). Es gibt auch Exeter, ein Treibhaus, das gerade dabei ist, für die Cannabisproduktion nachgerüstet zu werden, das mindestens 105.000 kg Jahresproduktion liefern kann. Alles in allem lieferte MedReleaf 140.000 kg der geschätzten jährlichen Spitzenproduktion von Aurora.

Interessant an der Übernahme von MedReleaf ist das verfügbare Land neben Exeter. Vor der Übernahme durch Aurora stellten die MedReleaf-Führungskräfte fest, dass eine Einrichtung von der 1,5-fachen Größe von Exeter in einem angrenzenden Grundstück gebaut werden könnte, das dem Unternehmen gehörte. Daher kommt es nicht von ungefähr, dass auf diesem Land eine Anlage mit einer Kapazität von 150.000 kg bis 200.000 kg pro Jahr Spitzenproduktion gebaut werden könnte, um die inländische oder globale Nachfrage zu decken.

4. Altria investiert 1,8 Mrd. US-Dollar in die Cronos Group

Das vierte und letzte der Milliardengeschäfte im Marihuana-Bereich geht an den Tabakriesen Altria (WKN:200417), der im Dezember 2018 eine Kapitalbeteiligung von 1,8 Mrd. US-Dollar an der Cronos Group (WKN:A2DMQY) ankündigte. Der Deal wurde Mitte März abgeschlossen, so dass Altria zu 45 % unverwässert am Unternehmen beteiligt ist.

Ähnlich wie beim oben genannten Constellation-Canopy-Deal erhielt Altria auch Optionen, die das Unternehmen nach Wahl auch ausüben kann. Sollte man sich dafür entscheiden, könnte man mehr als 1 Mrd. US-Dollar mehr an zusätzlichem Kapital für die Cronos Group aufbringen und die Beteiligung von Altria an dem Unternehmen auf bis zu 55 % erhöhen. Da die Raucherquoten bei Erwachsenen in den Vereinigten Staaten einen historischen Tiefpunkt erreicht hat, hat Altria nach Wegen gesucht, das Wachstum wieder anzukurbeln, abgesehen davon, dass man die Preise für ihre Tabakwaren jedes Jahr einfach erhöht. Altria ist der Ansicht, dass Cannabis, und insbesondere Cannabis Vapes, die Antwort sein könnte.

Die Cronos Group benötigte unterdessen dringend Kapital, nachdem sie das Quartal vor Abschluss des Deals mit weniger als 25 Mio. US-Dollar in bar abgeschlossen hatte. Als Unternehmen, das sich auf die Märkte für Cannabinoide und Derivate konzentriert, verfügt Cronos nun über das notwendige Kapital, um seinen langfristigen Geschäftsplan umzusetzen. Erst in der vergangenen Woche gab Cronos die 300 Mio-Dollar-Übernahme von Redwood Holdings in den USA bekannt, dem die Lord-Jones-Linie von Cannabidiol (CBD) Schönheitsprodukten gehört.

5. Curaleaf Holdings vereinbart, Grassroots für 871 Mio. US-Dollar im Rahmen eines Cash-and-Stock-Deals zu erwerben

Der fünftgrößte Deal im Marihuana-Bereich geht an den US-Apothekenbetreiber Curaleaf Holdings (WKN:A2N8GY), der kürzlich einen 871 Mio. US-Dollar teuren Deal angekündigt hat, um den privat gehaltenen vertikal integrierten Apothekenbetreiber Grassroots zu erwerben.

Nun, ich weiß, was du vielleicht denkst: “Warte! Hat Curaleaf nicht zugestimmt, Cura Partners, den Eigentümer der Select-Produktmarke, für 1,27 Mrd. CAD (961 Mio. US-Dollar) im Rahmen eines Aktien-Deals zu kaufen?” Das hat es wirklich. Der Wert der Transaktion ist jedoch seit der Bekanntgabe deutlich gesunken, da der Preis auf einem Kurs von Curaleaf von 13,30 CAD pro Aktie basierte. Heute liegt der Wert des Aktien-Deals bei etwa 749 Mio. US-Dollar und damit deutlich hinter der Grassroots-Übernahme, die 75 Mio. US-Dollar in bar, 756 Mio. US-Dollar auf der Grundlage eines 30-tägigen gewichteten Durchschnittspreises für Curaleaf und 40 Mio. US-Dollar an Curaleaf-Aktien vor Abschluss beinhaltet. Obwohl die Aktionäre von Cura Partners Anspruch auf bis zu 200 Mio. US-Dollar haben könnten, wenn Curaleaf bestimmte Umsatzziele für 2020 überschreitet, ist der Grassroots-Deal vorerst größer.

Der Deal zum Erwerb von Grassroots wird die Reichweite von Curaleaf von 12 Staaten auf 19 erweitern und es zur Nummer 2 bei den Retail-Lizenzen mit 131 machen. Darüber hinaus wird das fusionierte Unternehmen, sofern der Deal abgeschlossen ist, über die meisten operativen Einzelhandelsgeschäfte verfügen (68), wobei kein anderer Apothekenbetreiber auch nur in die Nähe davon kommt.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 08.08.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

