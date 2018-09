Die 5 größten Investitionsfehler, die ich je gemacht habe

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce.com":

Jeder Anleger macht von Zeit zu Zeit Fehler. Das ist einfach Teil des Lernprozesses. Deshalb schauen intelligente Investoren regelmäßig zurück, um etwas daraus zu lernen und um die gleichen Fehler in der Zukunft zu vermeiden.

Ich bin kürzlich diese Übung durchgegangen und fand sie sehr informativ. Werfen wir einen genaueren Blick auf meine fünf größten Investitionsfehler und die wichtigsten Erkenntnisse, die ich aus ihnen gezogen habe.

1. Kauf von Penny-Aktien

Ich wusste nicht viel über das Investieren, als ich 2004 anfing, Aktien zu kaufen. Damals hatte ich nur ein paar hundert Dollar, mit denen ich arbeiten konnte, also dachte ich, dass Penny-Aktien die einzige Möglichkeit wären. Meine Überlegung war, dass ich Hunderte von Aktien eines Unternehmens kaufen konnte, solange sie für unter 1 US-Dollar gehandelt wurden, aber nur ein oder zwei Aktien, wenn sie für mehr als 100 US-Dollar gehandelt wurden.

Leider konnte ich nichts über die Unternehmen sagen, da ich sie nur anhand des Kurses gekauft habe. Wie viel Geld hatten sie auf der Bank? War ihr Managementteam vertrauenswürdig? Was war die Marktchance für die Produkte? Ich konnte keine dieser Fragen beantworten. Das Einzige, worauf ich mich konzentrierte, war der Aktienkurs.

Du kannst dir vorstellen, was als nächstes geschah. Jede einzelne Aktie, die ich gekauft hatte, ging um mindestens 25 % zurück, einige um viel mehr. Am Ende verkaufte ich nach ein paar Monaten alle.

Ich habe seitdem gelernt, dass es keine Rolle spielt, wie viele Aktien man besitzt; was zählt, ist, wie viel Kapital du in ein bestimmtes Unternehmen investiert hast, und die Qualität des Unternehmens, das du kaufst. Der Kurs einer einzelnen Aktie ist irrelevant.

Glücklicherweise habe ich diese Lektion inzwischen so gut gelernt, dass mein Portfolio voll von vielen „teuren“ Unternehmen ist, die heute mit mehr als 100 US-Dollar pro Aktie, und keine, die mit weniger als 10 US-Dollar gehandelt werden.

2. Kauf von Aktien mit hoher Rendite

Als ich zum ersten Mal von Dividenden erfuhr, war ich ganz aufgeregt. Ich hatte keine Ahnung, dass einige Unternehmen tatsächlich Barzahlungen an ihre Aktionäre leisten. Diese Tatsache veranlasste mich, nach den renditestärksten Aktien zu suchen, die ich finden konnte.

Ich begann kostenlose Online-Aktienscanner zu nutzen, um den Markt nach Unternehmen mit der höchstmöglichen Rendite zu durchsuchen. Ich fand schnell einige Unternehmen, die eine Dividendenrendite von 15 %, 18 % und sogar 22 % anboten. Sie zu kaufen, war offensichtlich eine einfache Entscheidung, richtig?

Es stellte sich heraus, dass meine natürlichen Instinkte (wieder einmal) völlig falsch gelegen hatten. Viele der Aktien, die ich gekauft habe, haben nicht nur aufgehört, Dividenden zu zahlen, sondern auch die Aktienkurse sind gefallen! Das war ein zweifacher Rückschlag, der mich lehrte, dass eine überdurchschnittliche Dividendenrendite eigentlich ein Warnsignal ist.

Ich suche nicht mehr gezielt nach Dividenden, aber wenn ich eine finde, die mich interessiert, wird die Aktie einem strengen Test unterzogen, um sicherzustellen, dass die Dividende nachhaltig ist und weiterhin gezahlt wird. Wenn die Aktie meinen Test nicht besteht, wird sie ignoriert und ich mache einfach weiter.

3. Zu früh verkaufen

Viele Investoren sind mit dem Satz „kaufe tief, verkaufe hoch“ vertraut. Wenn du dieser Maxime folgst, dann kannst du versucht sein, deine Gewinner-Aktien schnell zu verkaufen, damit du deine Gewinne „einfahren“ kannst.

Ein Rückblick auf meine eigenen Investitionen zeigt, dass ich diesen Ansatz viel zu lange verfolgt habe. Ich verdiente ein wenig Geld mit vielen Aktien und verkaufte zu schnell. Ich verkaufte die Altria Group für 18 US-Dollar, PayChex für 25 US-Dollar, Insulet für 17 US-Dollar, Microsoft für 24 US-Dollar, Ebix für 20 US-Dollar und SodaStream für 43 US-Dollar.

Wenn du eines dieser Unternehmen auf lange Sicht im Auge hattest, weißt du, dass sie derzeit alle viel höher gehandelt werden als damals. Ich wäre heute viel reicher, wenn ich mich einfach entschieden hätte, die Aktien zu halten.

Die wichtige Lektion, die ich gelernt habe, ist, dass Gewinner dazu neigen, weiter zu gewinnen. Nur weil eine Aktie bereits bedeutend gestiegen ist, heißt das nicht, dass sie nicht weiter steigen kann. Deshalb bin ich seither extrem zurückhaltend geworden, ein großartiges Unternehmen zu verkaufen, auch wenn ich bereits eine Stange Geld damit gemacht habe.

4. Nutzung von Schulden

Ich hatte immer gehört, dass die Verwendung von Optionen eine riskante Strategie ist, aber nachdem ich mich darüber informiert hatte, fand ich heraus, dass sie tatsächlich dazu verwendet werden können, das Risiko zu reduzieren. Diese Tatsache begeisterte mich, also begann ich, mich mit diesem Thema zu beschäftigen.

Leider hatte ich schon früh viel Erfolg mit Optionen, was mich übermütig werden ließ. Ich traf eine dumme Entscheidung, die mit einem fünfstelligen Preis kam.

Im Jahr 2014 interessierte ich mich sehr für ein Unternehmen namens Kinder Morgan (WKN:A1H6GK). Mir gefiel, dass das Unternehmen Geld verdiente, indem es Öl und Gas von einem Ort zum anderen bewegte, und es spielte keine Rolle, was mit dem Preis der zugrunde liegenden Rohstoffe geschah. Die Einnahmen des Unternehmens waren auch durch Verträge geschützt, sodass ich das Geschäft für sehr risikoarm hielt. Darüber hinaus konnte das Management auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken und erwartete auf absehbare Zeit ein Gewinnwachstum von 10 %.

Ich war so von dem Wachstumspotenzial von Kinder Morgan überzeugt, dass ich mich entschied, meine Renditen zu steigern, indem ich eine sehr bullische Optionsstrategie anwandte, die zusätzlich zu meiner beträchtlichen Position auch als synthetischer Long bezeichnet wird. Ich dachte, ich würde ein hübsches Sümmchen machen.

Jeder, der den Öl- und Gassektor verfolgt, weiß genau, was dann geschah. Die Energiemärkte brachen zusammen, und die Kunden von Kinder Morgan konnten plötzlich ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Es spielte keine Rolle, dass sie Verträge mit Kinder Morgan unterzeichnet hatten.

Die Wall Street flippte weiter aus, und die Aktien von Kinder Morgan sanken rapide. Meine Verluste wurden durch die Tatsache vergrößert, dass ich Optionen zur Ergänzung meiner Aktienposition einsetzte. Ich bin immer noch dabei, meine bullische Kinder Morgan Optionsposition auszugleichen.

So schmerzhaft diese Erfahrung auch war, ich habe meine Lektion gelernt: Vermeide Schulden um jeden Preis, auch wenn eine Investition eine „sichere Sache“ ist.

5. Durch die Bewertung abgeschreckt werden

Von allen Lektionen, die ich gelernt habe, war diese die bei weitem kostspieligste.

Im Jahr 2006 wählte das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, den Softwareanbieter salesforce.com (WKN:A0B87V) für unser Kundenbeziehungsmanagement. Unser Geschäft wurde schnell stark von Salesforce.com abhängig, und zwar alle unsere Marketing-, Kundensupport- und Vertriebsfunktionen. Sollte Salesforce.com jemals ausfallen, würde unser Vertrieb buchstäblich zum Erliegen kommen.

Ich war so begeistert von der Plattform des Unternehmens und unserer Abhängigkeit davon, dass ich mich mit dem Kauf von Aktien beschäftigte. Ich erfuhr jedoch schnell, dass die Aktie ein KGV von weit über 100 aufweist, sodass ich mir das Unternehmen sofort als „zu teuer“ aus dem Kopf schlug.

Das ist mit den Aktien des Unternehmens passiert ist, seit ich mich entschieden habe, nicht zu kaufen:







Wenn ich dennoch einige Anteile gekauft hätte, hätte ich mein Geld mindestens um das 19fache erhöht. Das hätte gereicht, um aus einem kleinen Geldbetrag lebensverändernden Reichtum zu machen.

Ich würde gerne sagen, dass ich meine Lektion schnell gelernt habe, aber leider habe ich diesen Fehler mehrmals gemacht. Ich habe es verabsäumt, einige der größten Unternehmen unserer Zeit zu kaufen — Amazon, Intuitive Surgical, Netflix und Alphabet — nur weil mir die Bewertung damals nicht gefiel.

Glücklicherweise hat mir der Mitbegründer von Motley Fool, David Gardner, inzwischen beigebracht, dass man kurzfristige Bewertungen ignorieren muss, wenn man großartige Unternehmen kauft.

Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass ich diese Lektion 2010 gelernt habe und seitdem alle oben genannten Unternehmen gekauft habe. In jedem Fall habe ich bereits Multibagger-Renditen auf meine Investitionen verdient, aber ich wäre heute viel reicher, wenn ich diese Erkenntnis früher erlangt hätte.

Aus meinen Fehlern lernen

Um mich davor zu bewahren, dieselben Fehler zweimal zu machen, habe ich seitdem eine umfangreiche Checkliste ausgearbeitet, die ich bei allen Unternehmen durchlaufe, bevor ich eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung treffe. Ich führe auch ein Investment-Tagebuch, um zu dokumentieren, was ich denke und fühle, bevor ich ernsthafte Entscheidungen treffe.

Ich habe festgestellt, dass diese beiden Hilfsmittel meine Trefferquote stark erhöht haben und mich davor bewahrt haben, die gleichen Fehler noch einmal zu machen.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einem Tochterunternehmen von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Teresa Kersten ist Mitarbeiterin von LinkedIn und Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. LinkedIn ist Eigentum von Microsoft.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A- und C-Aktien), Amazon, Intuitive Surgical, Kinder Morgan, Netflix und Salesforce.com. The Motley Fool besitzt Aktien von SodaStream. The Motley Fool empfiehlt Insulet.

Dieser Artikel wurde von Brian Feroldi auf Englisch verfasst und am 23.09.2018 auf Fool.com veröffentlicht.