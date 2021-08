5 extrem beliebte Aktien, die man im August unbedingt meiden sollte

Wichtige Punkte vorab:

Langfristig orientierte Anleger erfreuen sich einer historischen Rallye, aber nicht jede Aktie kann ein Gewinner sein.

Jede dieser Anlagen birgt ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Bewertung und/oder des operativen Wachstums.

Es ist eine großartige Zeit, um langfristig zu investieren. Obwohl der Referenzindex S&P 500 im ersten Quartal 2020 in nur einem Monat mehr als ein Drittel seines Wertes verloren hat, hat er eine historische Erholung erlebt und seit dem 23. März 2020 um 97 % zugelegt.

Aber auch wenn die langfristige Perspektive Optimisten begünstigt, wissen wir, dass nicht jede Aktie ein Gewinner sein kann. Zu Beginn des Monats August finden wir hier fünf sehr beliebte Aktien, die allesamt Gefahren bergen.

AMC Entertainment

Die Aktie der Kinokette AMC Entertainment (WKN: A1W90H) dürfte sich noch oft auf Listen wie dieser finden.

Der Grund, die Finger von AMC zu lassen, ist einfach zu verstehen: Die Bewertungen ergeben keinen Sinn. Obwohl AMC in der Lage war, etwa 2,2 Mrd. US-Dollar an Kapital zu beschaffen, hat das Unternehmen immer noch mit Schulden in Höhe von über 5,4 Mrd. US-Dollar zu kämpfen (Stand: Ende März), hat 473 Mio. US-Dollar an aufgeschobenen Mietverpflichtungen und hat mit mehreren Milliarden Dollar an verbleibenden Mietverpflichtungen zu kämpfen. Mit mehr als 513 Millionen ausstehenden Aktien hat AMC seine genehmigten Aktienemissionen effektiv gedeckelt und muss daher seine Schulden mit Barmitteln zurückzahlen, die es schlicht nicht hat. Der Wert der 2026 und 2027 begebenen Anleihen des Unternehmens, die sich zusammen auf über 1 Mrd. US-Dollar belaufen, ist in letzter Zeit stark gesunken. Das deutet darauf hin, dass ein Konkurs weiterhin möglich ist.

Hinzu kommt, dass AMCs Kerngeschäft weiterhin mit Gegenwind zu kämpfen hat, der nicht nachlässt. Das zu AT&T gehörende Unternehmen Warner Bros. kündigte kürzlich Pläne an, zehn neue Filme am ersten Tag des Jahres 2022 gleichzeitig auf HBO Max und in den Kinos zu zeigen. Warner Bros. wies auch darauf hin, dass die Exklusivität für einige Filme von der normalen Frist von 90 Tagen auf 45 Tage halbiert werden soll. Zählt man den seit 19 Jahren anhaltenden Rückgang der Kinokartenverkäufe dazu, wird deutlich, dass AMCs Probleme sehr ernst sind.

Das Tüpfelchen auf dem i war ein Tweet von CEO Adam Aron nach der jährlichen Aktionärsversammlung von AMC, in dem er sich hilflos zu den Short-Gerüchten äußerte. Dies alles ist mehr als genug Grund, um im August die Finger von AMC zu lassen.

Robinhood Markets

Trotz des Börsengangs in der vergangenen Woche ist die Online-Investment-App Robinhood Markets (WKN: A3CVQC) ein Unternehmen, das Anleger im August unbedingt meiden sollten.

Positiv zu vermerken ist, dass die extreme Volatilität bei Aktien im Jahr 2020 in Verbindung mit einem steigenden Kryptowährungsmarkt Anfang 2021 die Handelsaktivität bei Robinhood angeheizt hat. Laut Prospekt hat das Unternehmen 18 Millionen Konten, die ein Gesamtvermögen von 81 Mrd. US-Dollar verwalten. Der Umsatz von Robinhood hat sich im letzten Jahr auf 959 Mio. US-Dollar mehr als verdreifacht. Der Verlust im Jahr 2019 hat sich 2020 in einen Gewinn von 7 Mio. US-Dollar verwandelt.

Auf der anderen Seite spielen Privatkunden keine große Rolle im zugrunde liegenden Geschäft von Robinhood, auch wenn die Plattform auf Privatkundeninteressen ausgerichtet ist. Aus dem Prospekt des Unternehmens geht hervor, dass 75 % der im vergangenen Jahr erzielten Einnahmen in Höhe von 959 Mio. US-Dollar aus dem Verkauf von Aufträgen an Market Maker stammten. Allein auf Citadel Securities entfielen 34 % des Umsatzes von Robinhood. Dies ist eine sehr konzentrierte Menge an Einnahmen in nur wenigen Market Makern. Das macht Robinhood angreifbar, sollte einer dieser Top-Kunden sein Geschäft woanders hin verlagern.

Darüber hinaus hat Robinhood spätestens seit dem Short Squeeze Anfang des Jahres mit Kritik seiner Nutzerschaft zu kämpfen. Obwohl die Beschränkungen, die Robinhood eingeführt hat, mit der Erfüllung von Liquiditätsanforderungen für Makler zu tun haben, sind diese Ausreden bei Kleinanlegern nicht gut angekommen. Der PR-Albtraum von Robinhood will nicht aufhören.

Osprey Bitcoin Trust

Ich bin zwar kein Fan der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung der Welt, Bitcoin, aber ich weiß, dass es unzählige Möglichkeiten gibt, in digitale Währungen zu investieren. Manche sind dabei besser als andere. Der Kauf von Osprey Bitcoin Trust (WKN: A2PB2L) könnte dabei allerdings eine der ungeeignetsten Möglichkeiten sein.

Wie Grayscale Bitcoin Trust kauft und hält Osprey Bitcoin Trust Bitcoin. Es soll eine Möglichkeit sein, eine Bitcoin-Tracking-Sicherheit zu kaufen, ohne tatsächliche Bitcoin an einer Kryptowährungsbörse kaufen zu müssen. Mit Stand vom 30. Juli besaß Osprey etwa 2.835 Bitcoin mit einem Marktwert von etwa 120 Mio. US-Dollar.

Obwohl diese Bewertungsmethode einfach ist, wird Osprey mit einem absurden Aufschlag von 21 % auf seine Bitcoin-Bestände bewertet. Mit anderen Worten: Anstatt Bitcoin für, sagen wir, 42.000 US-Dollar pro Token an einer Kryptobörse zu kaufen, wird Osprey so bewertet, als ob das Portfolio Bitcoin für fast 51.000 US-Dollar pro Token enthielte. Das macht keinen Sinn.

Hinzu kommt, dass Bitcoin extrem volatil ist, was das Interesse und den Mittelzufluss in den Osprey Bitcoin Trust erheblich beeinträchtigen könnte. Hier sollte man im August lieber die Finger von lassen.

Cassava Sciences

Eine vierte sehr populäre Aktie, die man im August meiden sollte, ist das Biotech-Unternehmen Cassava Sciences (WKN: A2PGL8). Wie AMC stand auch Cassava in den letzten Monaten mehrmals auf Listen dieser Art.

Cassavas Schwerpunkt ist die Alzheimer-Krankheit, von der mehr als 6 Millionen Amerikaner betroffen sind – eine Zahl, die mit jedem Jahr weiter steigt. Ich würde mir wünschen, dass Cassava Sciences und sein führendes experimentelles Medikament Simufilam erfolgreich sind. Aber ich bin auch Realist und weiß, dass es nur wenige Krankheiten gibt, bei denen die Erfolgsquote in der späten klinischen Phase geringer ist als bei Alzheimer.

Positiv zu vermerken ist, dass Cassava eine statistisch signifikante Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten (18 % Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten im Vergleich zum Ausgangswert) bei Patienten bekannt gab, die eine neunmonatige offene klinische Studie abgeschlossen hatten. Das Unternehmen veröffentlichte zudem Daten, die eine statistisch signifikante Verbesserung der Biomarkerdaten bei Alzheimer-Patienten zeigten, die mindestens sechs Monate lang behandelt worden waren.

Doch seit etwa zwei Jahrzehnten haben wir mit ansehen müssen, wie Giganten wie Eli Lilly und Merck und relativ unbekannte Biotech-Aktien wie vTv Therapeutics in klinischen Studien mit ihren jeweiligen Alzheimer-Behandlungen scheiterten. Vielversprechende Ansätze im Früh- und Mittelstadium sind keine Seltenheit, aber Studien in größerem Maßstab sind seit 20 Jahren ein fast todsicheres Scheitern. Cassava Sciences kämpft gegen alle Widrigkeiten und sieht aus wie eine Aktie, die man im August meiden sollte.

Nikola

Die fünfte äußerst populäre Aktie, die im August kein Kauf sein sollte, ist der Elektrofahrzeughersteller Nikola (WKN: A2P4A9).

Das Interesse der Anleger an Nikola hat mit der unbestreitbaren Chance zu tun, die sich den Herstellern von Elektrofahrzeugen bietet. In dem Bemühen, die Kohlenstoffemissionen und den Klimawandel einzudämmen, werden wir wahrscheinlich einen mehrere Jahrzehnte dauernden Austauschzyklus für Privat- und Firmenfahrzeuge erleben. Das bedeutet, dass jedes Jahr Dutzende Millionen Fahrzeuge verkauft werden. Ein großer Markt wartet nur darauf, dass man sich Marktanteile schnappt.

Das Problem für Nikola ist, dass das Unternehmen mit einem PR-Albtraum nach dem anderen zu kämpfen hat. Nach einem Bericht der renommierten Short-Side-Firma Hindenburg Research vom September, in dem Nikola als „Betrüger“ bezeichnet wurde, leitete die Börsenaufsichtsbehörde eine Untersuchung gegen das Unternehmen ein. Eine unabhängige Untersuchung ergab, dass einige der vom Gründer Trevor Milton gemachten Aussagen über Vorverkäufe nicht ganz korrekt waren.

Neulich folgte dann die nächste Schlappe: Das US-Justizministerium erhob Anklage gegen Milton, der im vergangenen Jahr von seinem Posten im Unternehmen zurücktrat, wegen Irreführung der Anleger in drei Fällen. Diese Anklagen betreffen zwar nicht speziell das Tagesgeschäft von Nikola, aber sie untergraben das Vertrauen in ein Unternehmen, das versucht, sich von Grund auf neu aufzubauen. Die Gründung eines Elektroautounternehmens ist kostspielig, und Nikola verfügt möglicherweise nicht über das nötige Kapital, um erfolgreich zu sein. Vor allem, nachdem es seine Investoren angeblich in die Irre geführt hat. Deshalb sollte man das Unternehmen derzeit erst einmal meiden.

Der Artikel 5 extrem beliebte Aktien, die man im August unbedingt meiden sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Der neue Fintech-Star

Fintech erobert die Finanzbranche. Und das rasante Wachstum bringt große Chancen für Anleger.

Die meisten wissen nicht, dass es ein unbekanntes Unternehmen aus den Niederlanden gibt, das mit großem Erfolg die Finanzwelt mit seinen stark nachgefragten Dienstleistungen in der Zahlungsabwicklung erobert. Unsere Analysten schätzten seine Zukunftschancen in einem kürzlichen Ranking als hervorragend ein. The Motley Fool hat einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin. Sean Williams besitzt Aktien von AT&T. Dieser Artikel erschien am 3.8.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021