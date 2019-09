Die 5 billigsten Cannabis-Aktien am Markt

„Malaise“ dürfte vielleicht das beste Wort sein, um ganz allgemein den Zustand der Cannabis-Aktien in den letzten Monaten zu beschreiben. Viele Cannabis-Aktien sind abgerutscht. Aber dafür, das ist der schöne Nebeneffekt, sind sie auch billiger als bisher.

Ertragsbasierte Bewertungskennzahlen können für die meisten Marihuana-Aktien nicht verwendet werden, aus dem einfachen Grund, weil die meisten Cannabis-Unternehmen noch nicht profitabel sind. Aber wir können uns die Preis-zu-Verkaufs-(P/S)-Verhältnisse ansehen, um festzustellen, welche Cannabis-Anteile die attraktivsten Bewertungen zu haben scheinen.

Also: Welche sind die billigsten Cannabis-Aktien auf dem Markt? Hier sind die Top 5, basierend auf den P/S-Verhältnissen.

1. Scotts Miracle-Gro

Scotts Miracle-Gro (WKN: 883369) verdient das meiste Geld mit dem Verkauf von Rasen- und Gartenprodukten. Aber die Hawthorne-Tochter des Unternehmens ist der führende Anbieter von Hydrokulturlösungen für Cannabis-Züchter und macht Scotts auf diese Weise zur Cannabis-Aktie. Und es ist die billigste Cannabis-Aktie auf dem Markt, basierend auf dem P/S-Verhältnis: Die Aktien werden zum 1,9-Fachen der Zwölfmonatsverkäufe gehandelt.

Während viele Cannabis-Aktien 2019 aus der Bahn geworfen wurden, genießt Scotts ein starkes Jahr. Die Aktien sind seit Jahresanfang um mehr als 70 % gestiegen. Der Hauptgrund dafür ist, dass das Unternehmen die Umsatz- und Ertragserwartungen der Wall Street weiterhin deutlich übertrifft, da die Einführung neuer Produkte den Absatz von Rasen- und Gartenprodukten fördert und ein steigender US-Hanfmarkt den Umsatz von Hawthorne steigert.

2. KushCo Holdings

KushCo Holdings (WKN: A2N456) gilt als die zweitgünstigste Cannabis-Chance auf dem Markt, deren Aktien nur zum 2,4-Fachen des Umsatzes der vergangenen zwölf Monaten gehandelt werden. Der Umsatz von KushCo steigt sprunghaft an; das Unternehmen verzeichnete im letzten Quartal ein Umsatzwachstum von 221 % gegenüber dem Vorjahr, was vor allem auf die wachsende Nachfrage nach seinen Verdampfern und Lösungsmitteln für die Cannabis-Herstellung zurückzuführen ist.

Die KushCo-Aktie zeigt jedoch alles andere als ein sprunghaftes Wachstum. Sie ist im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 30 % gesunken. Ein wichtiger Grund ist, dass KushCo weiterhin Geld verliert und diese Verluste wahrscheinlich zunehmen werden. Die Aktie könnte jedoch von den Plänen von KushCo, die Aktien an der Nasdaq-Börse zu listen, einen Schub erhalten. US-Investoren werden so viel leichter auf die Aktie aufmerksam.

3. Village Farms International

Village Farms Internationals (WKN: A0YJNB)-Aktien werden zum niedrigen 3,3-Fachen des Umsatz gehandelt. Village Farms’ Aktien sind nicht nur billig, sondern gelten ab Juli 2019 auch als die bisher am besten performende Cannabis-Aktie im Jahr 2019.

Das Cannabis-Joint-Venture des Unternehmens mit Emerald Health Therapeutics, Pure Sunfarms, ist nun mehr als startbereit und generiert den größten Teil des Wachstums von Village Farms. Pure Sunfarms will bald direkt an kanadische Einzelhändler verkaufen, was den Umsatz noch weiter steigern wird. Village Farms erwartet auch, dass es in diesem Jahr mit dem Verkauf von Hanfbiomasse in den USA beginnen wird. Im Jahr 2020 will das Unternehmen Hanföl aus Cannabidiol (CBD) in den USA verkaufen.

4. CannTrust Holdings

Scotts Miracle-Gro und KushCo sind Marihuana-Aktien, die Nebenprodukte und Dienstleistungen für die Cannabis-Industrie liefern. Village Farms erzielt immer noch den größten Teil seines Umsatzes mit dem Verkauf von Gewächshaustomaten, Paprika und Gurken. Das macht CannTrust Holdings (WKN: A2DWH4) zur billigsten reinen Cannabis-Aktie auf unserer Liste: Das KGV steht bei nur 4,3.

CannTrust ist spottbillig, hat aber im Moment auch echte Probleme. Das Unternehmen ist weiterhin von einem Skandal betroffen, bei dem es um den Anbau von Cannabis in unlizenzierten Anbaugebieten geht. Der ehemalige CEO von CannTrust wurde daraufhin entlassen. Die Aktie, die ihren Wert bis Ende April mehr als verdoppelt hat, ist in diesem Jahr bereits um mehr als 60 % gefallen.

5. Trulieve Cannabis

Trulieve Cannabis (WKN: A2N60S) ist eine weitere reine Cannabis-Aktie mit einer wirklich niedrigen Bewertung. Die Aktien des medizinischen Cannabis-Unternehmens werden derzeit zum 5,2-fachen Umsatz gehandelt. Trulieves Aktien standen mehr als 90 % höher als noch Anfang dieses Jahres, haben die meisten Gewinne aber wieder verloren.

Trotz der enttäuschenden Aktienkursentwicklung in den letzten Monaten boomt das Geschäft von Trulieve. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Quartal Rekordumsätze und -gewinne. Man betreibt derzeit 31 medizinische Cannabis-Apotheken in Florida, wo in den nächsten drei Jahren der drittgrößte legale Cannabis-Markt in den USA sein dürfte. Trulieve schloss zudem die Übernahme einer medizinischen Cannabis-Apotheke mit Sitz in Connecticut ab.

Die besten Möglichkeiten

Drei dieser billigen Marihuana-Aktien sehen für mich nach ziemlich guten Tipps aus: Scotts Miracle-Gro, KushCo und Trulieve. Ich bin noch nicht ganz begeistert von den langfristigen Perspektiven für Village Farms. Und ich bin der Meinung, dass wir warten sollten, bis sich der Skandal um CannTrust gelegt hat, bevor wir hier einsteigen.

Hier ist mein Favorit im Moment Trulieve. Ich denke, dass das Unternehmen ein starkes Wachstum liefern wird, da der medizinische Cannabis-Markt in Florida wächst. Es besteht sogar die Chance, dass Florida in den nächsten Jahren Cannabis komplett legalisiert und Trulieve eine noch größere Chance hat.

Aber: Die Investition in Cannabis-Aktien birgt ein hohes Maß an Risiko. Selbst billige Aktien wie Trulieve, Scotts und KushCo können viel länger billig bleiben, als man es sich wünscht.

Keith Speights besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 30.8.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

