Die 5 besten veganen Käsesorten 2021 auf der Grundlage von Verbraucherbewertungen aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA)

Mailand (ots/PRNewswire) -Der "Grattaveg" von Bio Vegeatal ist in diesem Jahr veganer Käse Nummer 1 in der EMEA-Region.abillion, eine vegane Bewertungsplattform und ein soziales Netzwerk, hat seine Auszeichnungen für die fünf besten veganen Käsesorten des Jahres 2021 veröffentlicht, die über Mitglieder in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ermittelt wurden. Auch die weltweite Liste der 10 besten veganen Käsesorten wurde veröffentlicht.Die weltweiten Auszeichnungen wurden durch die Auswertung von über 16.000 Bewertungen pflanzlicher Käseprodukte bestimmt, die zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. Juni 2021 von Mitgliedern aus 70 Ländern abgegeben worden waren. Die Auszeichnungen von abillion basieren auf Verbraucherbewertungen, der Anzahl der Bewertungen sowie den Bewertungen der Verbraucherstimmung.abillion veröffentlicht neben der weltweiten Liste auch regionale Auszeichnungen für die EMEA-Region sowie für Nordamerika, Lateinamerika und den Asien-Pazifik-Raum. Die Gewinner 2021 der 10 besten veganen Käsesorten weltweit sowie die Gewinner der einzelnen Regionen finden Sie hier (https://www.awards.abillion.com/best-vegan-cheese).Das sind die fünf besten veganen Käsesorten in der EMEA-Region 2021:1. Grattaveg (Bio Vegeatal, Italien)2. Mozzarella Flavour Slices (Violife, Griechenland)3. Esto no es un Queso Camembert (Mommus Foods, Spanien)4. Muffervert (Il CashewFicio, Italien)5. Grattì (ioVEG, Italien)Basierend auf den abillion-Bewertungsdaten stieg das Verbraucherinteresse an veganen Käseprodukten zwischen Juli 2020 und Juni 2021 im Vergleich zum Vorjahr um das 2,6-fache.Der "Grattaveg" von Bio Vegeatal (https://www.abillion.com/brands/bio-vegeatal-10010729) ist in diesem Jahr der vegane Käse Nummer 1, sowohl in der EMEA-Region als auch auf der weltweiten Liste. Bio Vegeatal ist ein Unternehmen aus der Toskana, das vegane und biologische Alternativen zu Aufschnitt und Käse herstellt. Im Jahr 2016 begannen Piero Messana und sein Sohn Fabio, den Kunden ihrer Pizzeria-Gelateria hausgemachten veganen Mozzarella und Aufschnitt anzubieten. Die Produkte waren sofort ein großer Erfolg. Daraufhin gründeten sie ihre eigene Verbrauchermarke für vegane Produkte. Grattaveg ist anders als die meisten Käseprodukte. Er wird aus roten Linsen und Kartoffelstärke hergestellt.Vikas Garg, Gründer und CEO von abillion, erklärt: "Vegane Käsesorten haben sich in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt. Die heutigen Sorten sind laut den Bewertungen aus der abillion-Community genauso gut wie der "echte Käse". Unser jährliches Ranking der weltbesten veganen Käsesorten feiert das Angebot und die Vielfalt dieser sich schnell entwickelnden und wachsenden Kategorie. Basierend auf unseren Verbraucherdaten haben wir festgestellt, dass Verbraucher bereit sind, für qualitativ hochwertige pflanzliche Produkte auch etwas mehr zu bezahlen. Die Verbraucher sorgen sich um Nachhaltigkeit und unterstützen diese Werte mit ihren Kaufentscheidungen."abillion vergibt das ganze Jahr über Auszeichnungen (https://www.awards.abillion.com/) und veröffentlicht Einblicke (https://www.data.abillion.com/).Bilder der genannten Produkte finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U7e_D37y0Y9lJ6UU2YdjIK5BfpgpGxA4).Informationen zu abillionBei abillion setzen wir uns dafür ein, eine weltweite Bewegung für pflanzliche Lebensmittel und umweltfreundliche Produkte zu fördern. abillion ist eine digitale Plattform, die Menschen bei nachhaltigen Entscheidungen unterstützt. Über die abillion-App können Mitglieder veganes Essen und vegane und tierversuchsfreie Produkte entdecken. abillion wurde 2018 von CEO Vikas Garg ins Leben gerufen und nutzt Social Media auf einzigartige Weise zum Wohle der Gesellschaft. Immer wenn ein Mitglied sich für mehr Nachhaltigkeit entscheidet und eine Rezension teilt, spendet abillion 1 USD an einen guten, lebensrettenden Zweck, den das Mitglied selbst über die App wählen kann. abillion hat weltweit bereits mehr als 800.000 USD für gute Zwecke gespendet, die Leben retten. abillion hat über 300.000 Mitglieder in über 140 Ländern und hat mehr als 900.000 Bewertungen zu veganen Gerichten und veganen und tierversuchsfreien Produkten abgegeben. Die Verbraucher-Bewertungen und die Verbrauchereinblicke werden mit Geschäftsinhabern geteilt und ermutigen fast 100.000 Marken weltweit dazu, mehr nachhaltige Optionen anzubieten.Unsere Mission ist es, in den nächsten 10 Jahren eine Milliarde Menschen dazu zu bringen, einen pflanzenbasierten Lebensstil zu führen und führender Sponsor von Tierschutzmaßnahmen und Rettungs- und Lobbyarbeit weltweit zu sein.Website: www.abillion.comPressekontakt:pr@abillion.com+65-83455993Original-Content von: abillion, übermittelt durch news aktuell