Die 5 besten Tech-Aktien des (bisherigen) Jahres 2018

Der Technologiesektor hat in den letzten zehn Jahren den Löwenanteil der Marktzuwächse erzielt, wobei hoch skalierbare Geschäftsmodelle in alle Bereiche des täglichen Lebens gebracht werden.

Die Titanen des Sektors haben sich im Jahr 2018 im Allgemeinen weiterhin stark entwickelt, wobei der Dow Jones U.S. Large Cap Technology Index bisher um rund 15 % gestiegen ist. Doch während die Mega-Caps Schlagzeilen machen, sind es die Small-Cap-Tech-Unternehmen, die die explosivsten Zuwächse verzeichnen.

Lies hier, warum die Bewertungen von TechTarget (WKN:A0MRMK), eGain Communications (WKN:893677), ShotSpotter (WKN:A2DSDS), Intelsat S.A. (WKN:A1T9LQ) und Turtle Beach (WKN:A2JHVL) 2018 in die Höhe geschnellt sind — und erfahre, wo sie sich auf der Liste der bisher größten Gewinner der Technologiebranche befinden.

5. TechTarget: Plus 142 %

Die TechTarget-Aktie stieg im Jahr 2018 dank des starken Kundenwachstums und der Fortschritte bei der Umstellung auf langfristige, wiederkehrende Umsatzquellen. Das Unternehmen bietet Daten- und Analysedienstleistungen an, um Technologieunternehmen dabei zu helfen, die Kaufabsichten auf dem Unternehmensmarkt besser zu verstehen.







TechTarget hat seinen Kundenstamm erfolgreich ausgebaut und den Absatz seiner wichtigsten Dienstleistungen gesteigert. Der Umsatz der Priority Engine des Unternehmens — eines Software-Service für Vertriebs- und Marketingteams, der Kunden identifiziert und Marketingansätze auf der Grundlage dessen, was wahrscheinlich effektiv sein wird, vorschlägt — hat sich in diesem Quartal mehr als verdoppelt. Diese starke Leistung trug dazu bei, den Umsatz aus langfristigen Verträgen auf rund 34 % des Umsatzes zu steigern — gegenüber 18 % im Vorjahresquartal. Auch die Gesamtkundenzahl stieg von 450 im ersten Quartal 2017 auf 600 in Q1 2018.

4. eGain: Plus 180 %

eGain hat beim Übergang von seinem einmaligen Vertriebsmodell zu einem Software-as-a-Service (SaaS)-Modell große Fortschritte erzielt. Das Unternehmen bietet Kundendienst-Chat-Software, virtuelle Assistenten, Analysen und andere Dienstleistungen für Unternehmensanwendungen an. Der Übergang zu einem Modell mit wiederkehrenden Umsätzen soll das Geschäft deutlich zuverlässiger und profitabler machen.







eGain durchläuft nun sein erstes Jahr als SaaS-Unternehmen. Der Umsatz aus dem Dienstleistungsgeschäft stieg im letzten Quartal des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 74 % auf 8,9 Mio. US-Dollar — das sind rund 54 % des Gesamtumsatzes in diesem Zeitraum. Die gesamten wiederkehrenden Umsätze stiegen um 30 % auf 84 % des Gesamtumsatzes. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ca. 400 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von ca. 700 % im Vergleich zum letzten Jahr entspricht. Die Aktie wird mit dem 134-Fachen des in diesem Jahr erwarteten Gewinns und dem 5,9-Fachen des erwarteten Umsatzes gehandelt.

3. ShotSpotter: Plus 205 %

ShotSpotter stellt Schussdetektionstechnologie her und bietet damit verbundene Dienstleistungen für die Strafverfolgung an. Das Unternehmens stell hauptsächlich spezialisierte Mikrofone und Infrarot-Scanning-Technologie her, mittels derer die Polizei mit einiger Präzision sagen kann, in welchem Bereich Schüsse abgefeuert wurden — was schnellere Reaktionszeiten ermöglicht und die Sicherheit von Zivilisten und Beamten verbessert.

Der Aktienkurs des Unternehmens stieg im Jahr 2018 als Reaktion auf eine Reihe von Schießereien, da weitere Städte sich für die Nutzung oder Erweiterung der Produkte des Unternehmens entschieden haben, und ermutigende Ergebnisse. Das Unternehmen hat jetzt eine Marktkapitalisierung von rund 460 Mio. US-Dollar. Die Technologie von ShotSpotter wird mitlerweile in mehr als 90 Städten in den USA eingesetzt. Zuletzt hat die Polizeibehörde von Toronto den Einsatz genehmigt, obwohl die Stadt erst noch die Mittel dafür bereitstellen muss.







ShotSpotter wird in diesem Jahr auf etwa das 14-Fache des erwarteten Umsatzes geschätzt — eine stark wachstumsabhängige Bewertung, die jedoch Raum für Kursgewinne lässt, wenn das Unternehmen seine Nische gegen gut kapitalisierte Wettbewerber wie Ratheon verteidigen kann. Man wird nächste Woche die Ergebnisse zum zweiten Quartal melden und am 2. August eine Telefonkonferenz abhalten.

2. Intelsat S.A.: Plus 451 %

Die Intelsat-Aktie schoss in die Höhe, nachdem die Federal Communications Commission (FCC) den Vorschlag des Unternehmens, ein breiteres Spektrum des C-Band-Funkspektrums für die kommerzielle Nutzung freizugeben, positiv bewertet hatte. Das Satellitenkommunikationsunternehmen verfügt bereits über den Großteil der nötigen Infrastruktur, um davon zu profitieren. Daher könnte Intelsat entscheidende Rolle bei diesem kommenden Technologie-Wandel spielen.







Intelsat hat vorgeschlagen, den Frequenzbereich von 3.700 Megahertz bis 4.200 Megahertz des C-Band-Spektrums für die Nutzung durch terrestrische Mobilfunknetze zu öffnen, um den Ausbau von 5G-Netzen zu unterstützen.

Die 5G-Netzwerktechnologie wird notwendig sein, um eine wachsende Anzahl von verbundenen Geräten zu unterstützen und den Weg für eine breitere Einführung von Technologien wie selbstfahrenden Autos, Augmented Reality und Robotik zu ebnen. Wenn die FCC dem Antrag von Intelsat stattgibt, könnte das ein großer Glücksfall für das Unternehmen sein. Es ist jedoch noch ungewiss, wie sich das Regulierungsumfeld entwickeln wird — die FCC könnte nicht das letzte Wort in dieser Angelegenheit haben. Man sollte auch bedenken, dass nicht alle Akteure der Branche diesen Antrag unterstützen — Unternehmen wie T-Mobile, Alphabet und ABS sind dagegen.

1. Turtle Beach: Plus 1.480 %

So beeindruckend die Performance anderer Hightech-Aktien im Jahr 2018 auch sein mag, Turtle Beach ist hinsichtlich riesiger Renditen in diesem Jahr der Gewinner. Das Computer- und Spielezubehörunternehmen stellt Tastaturen, Mäuse und Headsets her. Letztere Produktkategorie, Headsets, generiert den größten Teil des Umsatzes und war in diesem Jahr der wichtigste Treiber für die Gewinne des Unternehmens.







Diesem Umsatzwachstum liegt die explosionsartige Popularität von Spielen des Genres „Battle Royale“ zugrunde — nämlich Fortnite und PlayerUnknown’s Battlegrounds. Turtle Beach ist die Top-Marke für Gaming-Headsets mit einem Marktanteil von ca. 40 % und wird auch von einem schnelleren Wachstum des E-Sport-Marktes profitieren. Der massive Kursgewinn sollte aber zur Vorsicht mahnen. Der Kurs der Aktien liegt bei etwa dem 28-Fachen des erwarteten Gewinns, was eine potenziell hohe Bewertung für ein Spiele-Hardware-Unternehmen darstellt, das nicht unbedingt einen Wettbewerbsvorteil hat und von einer einzigen Produktkategorie abhängig ist.

Wie du 1 Million an der Börse machst Nur 9 Schritte, kann es so einfach sein? Erfahre in diesem Sonderbericht, Wie du 1 Million an der Börse machst: eine Anleitung in 9 Schritten, worauf du dich konzentrieren musst, wenn du Millionär werden möchtest. Dies ist eine Strategie auch für Phasen, an denen die Börse nur seitwärts läuft. Lies jetzt das komplette Know-How in diesem Bericht, zusammengestellt von den Profis von Motley Fool! Klick hier, um kostenlosen Zugang zu erhalten.



The Motley Fool besitzt keine Position in den erwähnten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Keith Noonan auf Englisch verfasst und am 26.07.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.