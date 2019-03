Die 5 besten Marihuana-Aktien im Februar

Wenn du das Gefühl hast, dass Marihuana-Aktien in letzter Zeit nichts falsch machen können, dann hast du recht. Seit Jahresbeginn ist der Horizons Marijuana Life Sciences-ETF, der erste börsengehandelte Cannabis-ETF in Kanada, um 60 % gestiegen. Obwohl die Zuwächse im Februar im Vergleich zum Januar deutlich geringer waren, konnte dieser beliebte börsengehandelte Fonds im vergangenen Monat immer noch einen Zuwachs von 8 % verzeichnen.

Bei den einzelnen Pot-Aktien war die Entwicklung im Februar nicht annähernd so optimistisch wie im Januar, in dem man mit geschlossenen Augen Geld verdienen könnte. Von den 50 Marihuana-Aktien, die ich mir angeschaut habe, fielen letzten Monat 24 und 26 stiegen. Das ist eine ziemlich gleichmäßige Verteilung.

Allerdings hoben sich einige wenige Aktien von der Masse ab. Insgesamt stiegen fünf Pot-Aktien um mindestens 21 %, wobei einige im Februar um das Vierfache gestiegen sind. Werfen wir einen genaueren Blick auf die besten Marihuana-Aktien des Monats Februar.

Village Farms International: plus 85 %

Erwarte nicht, irgendwelche Marken-Marihuana-Aktien auf der Liste der Top-Gewinner dieses Monats zu finden. Stattdessen führte Village Farms International (WKN:A0YJNB) im Februar das Feld mit einem Plus von 85 % an.

Village Farms International, das am besten als relativ margenschwacher Gemüseanbauer bekannt ist, kam 2017 ins Spiel, als das Unternehmen und Emerald Health Therapeutics ein Joint Venture unter dem Namen Pure Sunfarms gründeten. Da Village Farms bereits Gemüse-Gewächshäuser in British Columbia hatte, würde das Joint Venture es Emerald Health ermöglichen, sein Fachwissen in der Marihuana-Industrie zu nutzen, um etwas mehr als 1 Mio. Quadratfuß bestehende Anbaufläche für die Cannabis-Produktion umzurüsten. Auf diese Weise soll das Duo Zeit und Geld sparen und schließlich bei voller Kapazität mehr als 75.000 Kilogramm pro Jahr produzieren.

Im vergangenen Monat erhielten die Investoren die Nachricht, dass etwa 80 % der 1,03 Mio. Quadratfuß, die für den Anbau von Cannabis bei Pure Sunfarms verwendet werden, nun von Health Canada lizenziert sind, während der Rest voraussichtlich noch vor Jahresende lizenziert wird. Pure Sunfarms sicherte sich auch einen Liefervertrag mit dem Ontario Cannabis Store, was den ersten Liefervertrag des Joint Ventures darstellt.

Die größte Neuigkeit von allen ist jedoch vielleicht gerade der Wechsel von der Freiverkehrsbörse (OTC) zur Nasdaq. Als eine von nur neun Cannabis-Aktien, die an einer großen US-Börse gelistet werden, hat Village Farms seine Sichtbarkeit deutlich verbessert und hat damit die Legitimität des Cannabis-Geschäftsmodells gestärkt.

Insys Therapeutics: plus 84 %

Manchmal ist es offensichtlich, warum sich eine Aktie durchsetzt. In anderen Fällen, wie z. B. bei Insys Therapeutics (WKN:A1JC8P), muss man wirklich genau nachsehen. Insys stellt das von der Food and Drug Administration zugelassene Medikament Syndros, eine orale Dronabinol-Lösung zur Behandlung von chemotherapeutisch bedingter Übelkeit und Erbrechen, her. Die Aktie ist im Februar um 84 % gestiegen, was aber an einem Shortsqueeze gelegen haben kann.

Zum 30. Januar 2019 befanden sich 8,5 Mio. Aktien, knapp ein Drittel des Aktienbestands, im Besitz von Leerverkäufern (d. h. Personen, die auf einen Kursverlust der Insys-Aktie setzen). Da Leerverkäufer sich Geld leihen müssen, um gegen eine Aktie zu wetten, und die Gewinne auf 100 % begrenzt sind, kann ein rascher Anstieg einer stark geshorteten Aktie dazu führen, dass die Shortseller die Aktie nachkaufen müssen. Dieser pessimistische Exodus, der von den Leerverkäufern verlangt, Aktien effektiv zu kaufen, um ihre Short-Position zu decken, kann zu noch mehr Auftrieb führen, was wahrscheinlich genau das ist, was wir im Februar gesehen haben.

Verdient Insys diesen Vorteil? Um ehrlich zu sein, nein. Diese Zuwächse dürften nur von kurzer Dauer sein, da sich der Umsatz des Hauptmedikaments Subsys nach einer PR-Katastrophe noch im freien Fall befindet und Syndros in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 nur 2,6 Mio. US-Dollar Umsatz erzielte. Wohlgemerkt, auf seinem Höhepunkt galt Syndros als ein Medikament mit einem Potenzial von 200 Mio. US-Dollar pro Jahr. Insys Therapeutics sieht jetzt aus wie ein Flop und ist eine Cannabis-Aktie, die man vermeiden sollte.

Innovative Industrial Properties: plus 25 %

Der Marihuana Real Estate Investment Trust Innovative Industrial Properties (WKN:A2DGXH) ist eine weitere Aktie, die einen heißen Start ins Jahr 2019 hatte. Seit Jahresbeginn stieg die Aktie um mehr als 70 %, im Februar um 25 % und konnte sich damit als drittbester Performer der Branche etablieren.

Möglicherweise kam der größte Wachstumstreiber im vergangenen Monat am 8. Februar, als das Unternehmen bekannt gab, dass es 43.000 Quadratfuß Industriefläche in Sacramento, Kalifornien, für 6,7 Mio. US-Dollar erwirbt. Zusätzlich gibt man 4,8 Mio. US-Dollar aus, die für die Entwicklung eines bestehenden Gebäudes auf der Fläche vorgesehen sind. Diese Immobilie, die zwölfte im Portfolio von Innovative Industrial Properties, markiert den ersten Markteintritt in Kalifornien, dem lukrativsten Cannabis-Markt in den USA, nach Absatz. IIP, wie das Unternehmen auch genannt wird, besitzt heute Anbau- und/oder Verarbeitungsanlagen in 10 Staaten.

Ein weiterer bemerkenswerter Wachstumstreiber, der am Valentinstag angekündigt wurde, war die Aufnahme von Innovative Industrial Properties in den S&P SmallCap 600-Index. Obwohl es sich nicht gerade um einen weit verbreiteten Index im gleichen Sinne wie den Dow Jones Industrial Average oder S&P 500 handelt, müssen Indexfonds, die den S&P SmallCap 600 verfolgen, nun Aktien von Innovative Industrial Properties erwerben und so dazu beitragen, den Aktienkurs zu erhöhen.

Als eines der wenigen profitablen reinen Cannabis-Unternehmen und das einzige, das eine Dividende zahlt, ist es nicht verwunderlich, dass IIP so gut abschneidet.

CannTrust Holdings: plus 22 %

CannTrust Holdings (WKN:A2DWH4) mit Sitz in Ontario, das auf die Nutzung der hydroponischen Cannabis-Produktion in den Werken Niagara und Vaughan – d. h. dem Anbau von Pflanzen in einem nährstoffreichen Wasserlösungsmittel anstelle von Boden – setzt, hatte im Februar einen weiteren starken Monat.

Der wohl größte Aufschwung für CannTrust kam später im Monat, als das Unternehmen, wie Village Farms, den Wechsel von der OTC-Börse zu einer großen US-Börse machte, in diesem Fall die New York Stock Exchange. Mit einer viel besseren Sichtbarkeit und einem höheren durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen an der NYSE im Vergleich zur OTC-Börse hatte CannTrust in letzter Zeit kaum Schwierigkeiten, optimistische Investoren anzuziehen. Denke daran, dass es sich dabei um ein Unternehmen handelt, das bei voller Kapazität mit einer Produktion von über 100.000 Kilogramm pro Jahr rechnet.

CannTrust erhielt in den letzten Monaten auch prominente Unterstützung von der Investmentbank Jefferies, die die Berichterstattung von neun Pot-Aktien initiierte. Von den neun wurden fünf mit „Kaufen“ bewertet, eine davon war CannTrust. Der Analyst Owen Bennett setzte ein Kursziel von 11,41 US-Dollar bei CannTrust, was darauf hindeutet, dass die Aktie ein Kurspotenzial von bis zu 24 % hatte. Auch wenn die Analystenbewertungen tendenziell nur einen kurzfristigen Einfluss auf den Aktienkurs eines Unternehmens haben, waren die Auswirkungen hier deutlich positiv.

Cresco Labs: plus 21 %

Die Liste der besten Marihuana-Aktien des Monats Februar wird durch das vertikal integrierte multinationale Cannabis-Unternehmen Cresco Labs (WKN:A2PAHM) vervollständigt. Cresco Labs, das erst seit Anfang Dezember eine Aktiengesellschaft ist, hat im Februar mit einem Plus von 21 % für Furore gesorgt.

Ein Teil der Begeisterung ist damit verbunden, dass Cresco innerhalb einer Woche zwei Apotheken eröffnete. Am 19. Februar gab das Unternehmen die Eröffnung der Apotheke Hope Heal Health (HHH) in Bristol County, Massachusetts, bekannt. Cresco hat eine Vereinbarung zur Übernahme von HHH Ende letzten Jahres getroffen. Unterdessen eröffnete das Unternehmen am 26. Februar die dritte CY+-Marken-Apotheke in Pennsylvania – diesmal in der Nähe der Metro Pittsburgh. Obwohl Cannabis-Apotheken in der Regel erhebliche Vorlaufkosten verursachen, führen sie zu einem schnellen Umsatzwachstum und helfen bei der Markenbekanntheit.

Das Unternehmen kündigte auch die Gründung eines neuen Tochterunternehmens namens Well Beings an, das sich auf hochwertige, aus Hanf gewonnene Cannabidiol-Wellnessprodukte konzentrieren wird, die nach der Verabschiedung des Farm Bill im Dezember in allen 50 Staaten legal sind. Da Well Beings über eine eigene, einzigartige Produktlinie verfügt, hat Cresco Labs im Wesentlichen das Unternehmen gegründet, um seinen Anteil am schnell wachsenden CBD-Umsatz zu sichern.

Superzyklus Cannabis — jetzt profitieren! Das Potenzial für die Cannabis-Unternehmen ist enorm. Doch welche Aktien werden im Zuge einer weiteren Legalisierung von Cannabis die Nase vorne haben? Im brandneuen Bericht 3 Aktien im Multimilliarden Megatrend Marihuana schauen wir uns 3 Aktien in diesem neuen Boom-Markt genauer an. Wo liegen die Chancen, wo die Risiken? Alles was du wissen musst um dir eine fundierte Meinung zu diesen 3 Aktien im Multimilliarden Megatrend Marihuana zu bilden! Klicke hier und fordere ein Gratis Exemplar dieses neuen Sonderberichts jetzt an!



Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 04.03.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt Aktien von CannTrust Holdings, Innovative Industrial Properties und Nasdaq.

Motley Fool Deutschland 2019