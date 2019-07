Die 5 besten Biotech-Aktien des Jahres 2019

2019 ist zur Hälfte vorbei. Es gab bisher viele große Gewinner unter den Biotech-Aktien.

Trotz der Gefahr restriktiver Veränderungen bei der Festsetzung der Arzneimittelpreise und einer Veränderung des Systems in den USA haben sich bis zum 10. Juli mindestens 20 Biotech-Aktien verdoppelt oder mehr. Die fünf besten Biotech-Aktien des Jahres 2019 haben sich bisher sogar vervierfacht oder mehr. Hier nennen wir dir diejenigen Biotech-Aktien, die sich in diesem Jahr besser entwickelt haben als alle anderen.

1. Axsome Therapeutics

Axsome Therapeutics (WKN:A2AA7B) könnte den Spitznamen „Awesome Therapeutics“ aufgrund seiner Aktienkursentwicklung verdienen. Im Jahr 2019 sind die Aktien bisher um mehr als 800 % gestiegen.

Das Biotech-Unternehmen startete das Jahr mit großen Neuigkeiten aus der Phase-2-Studie mit dem experimentellen Medikament AXS-05 zur Behandlung von schweren depressiven Störungen (MDD). Axsome folgte im April mit einem weiteren Erfolg für AXS-05, als es den primären Endpunkt einer Phase-2-Studie zur Raucherentwöhnung erreichte.

Darüber hinaus hat die Food and Drug Administration (FDA) beschlossen, einen beschleunigten Zulassungsweg für das Medikament bei der Behandlung von MDD zu ermöglichen. All diese guten Nachrichten haben Axsome bisher ein großartiges Jahr beschert.

2. Provention Bio

Die Aktien von Provention Bio (WKN:A2JRLW) sind seit Jahresbeginn um mehr als 500 % gestiegen. Der große Wachstumstreiber für das Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium war die Bekanntgabe der Ergebnisse einer von den National Institutes of Health (NIH) geförderten Studie im Juni. Diese Ergebnisse zeigten, dass eine 14-tägige Behandlung mit der experimentellen Immuntherapie PRV-031 von Provention den Beginn von Typ-1-Diabetes bei Hochrisikopatienten um mindestens zwei Jahre verzögert.

Das war nicht die einzige gute Nachricht für Provention in diesem Jahr. Im April startete das Unternehmen eine klinische Phase-3-Studie zur Evaluierung von PRV-031 bei der Behandlung von Patienten mit neu auftretendem Typ-1-Diabetes. Das Unternehmen schloss auch die Registrierung für seine Phase-2-Studie mit dem experimentellen Medikament PRV-6527 zur Behandlung von Morbus Crohn ab.

3. Adverum Biotechs

Adverum Biotechs (WKN:A2AJW8)-Aktien sind 2019 bisher um mehr als 390 % gestiegen. Die Aktien sind im Laufe des Jahres stetig gestiegen, haben aber im Mai, als die FDA in einer klinischen Phase-1-Studie zur Evaluierung der Gentherapie ADVM-022 bei der Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration Schützenhilfe gab, noch einen Gang höher geschaltet.

Es dauerte nicht lange, bis Adverum in dieser Phase-1-Studie, die zuvor ausgesetzt war, den Ball ins Rollen brachte. In der Zwischenzeit hat Adverum das festgestellt, was es „eine solide vorläufige anatomische Reaktion“ nennt, d. h. keine schwerwiegenden Nebenwirkungen mit der ersten Kohorte von Patienten, die eine höhere Dosis von ADVM-022 erhalten. Ergebnisse aus der ersten Patientenkohorte werden noch in diesem Jahr erwartet.

4. Zynerba Pharmazeuticals

Die Aktien von Zynerba Pharmaceuticals (WKN:A14XCV) sind bis heute um mehr als 380 % gestiegen, und das aus mehreren Gründen. Zynerba hat 2019 bisher mindestens vier Hauptwachstumstreiber erkannt.

Im Februar erhielt das Biotech-Unternehmen ein neues US-Patent zur Behandlung des Fragile-X-Syndroms (FXS) mit Cannabidiol (CBD). Ende April gab der Roth-Capital-Analyst Jerry Isaacson eine sehr positive Bewertung der Zynerba-Aktie ab. Wenige Tage später gewährte die FDA dem CBD-Gel Zygel von Zynerba bei der Behandlung von FXS den Fast-Track-Status, im Juni erhielt Zynerba ein weiteres neues Patent zur Behandlung von Autismus-Spektrumstörungen mit synthetischem CBD, wodurch die Aktie noch weiter nach oben schoss.

5. Arqule

Arqule (WKN:903396)-Aktien haben sich 2019 bisher mehr als vervierfacht. Die Aktien stiegen im März, nachdem das Biotech-Unternehmen im vierten Quartal 2018 seine Ergebnisse bekannt gegeben hatte und am Ende des laufenden Jahres einen positive Ausblick für seine Liquiditätslage gab.

Aber die beste Nachricht für Arqule kam im Juni. Das Biotech meldete vielversprechende Ergebnisse aus einigen frühen klinischen Studien für das experimentelle Hämatologiemedikament ARQ 531 und das Medikament Miransertib gegen seltene Medikamente. Auch als Arqule eine Kapitalerhöhung ankündigte, um den steigenden Aktienkurs zu nutzen und zusätzliche liquide Mittel zu beschaffen, stiegen die Aktien weiter an, da die Investoren weiterhin vom Potenzial der Biotech-Pipeline begeistert waren.

Gemeinsame Nenner

Du hast vielleicht mehrere Gemeinsamkeiten bei diesen fünf außerordentlichen Biotech-Aktien festgestellt. Trotz der großen Gewinne in diesem Jahr sind alle noch Small-Cap-Aktien und Biotechs im klinischen Stadium, und sie haben noch keine Produkte auf dem Markt. Alle fünf Aktien stiegen aufgrund der positiven Entwicklung der Pipeline.

Ein Teil oder alle diese Aktien könnten die Dynamik über den Rest des Jahres 2019 und darüber hinaus aufrechterhalten, und alle fünf Biotechs verfügen über spannende Pipeline-Kandidaten mit großem Potenzial. Es gibt aber noch einen weiteren gemeinsamen Nenner für diese Aktien: Sie sind alle riskant. Ein hohes Risiko ist ein Kompromiss für Aktien, die in nur etwa sechs Monaten Gewinne von 300 % oder mehr erzielen können.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 12.07.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

