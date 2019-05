5 Zitate aus dem jährlichen Aktionärsbrief von Jeff Bezos von Amazon, die man wissen sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon (WKN:906866), hat in mehr als 20 Jahren in seinen Aktionärsbriefen viele kluge Dinge gesagt. Sein letzter Brief ist in KW 15 erschienen, und er enthält viele wertvolle Fakten.

Unten findest du fünf Zitate, die besonders erwähnenswert sind. Sie sind nicht nur für die Amazon-Aktionäre, sondern auch für Geschäftsleute aller Bereiche von Bedeutung, die verstehen wollen, wie das Unternehmen zu dem Riesen wurde, der es heute ist.

In erster Linie ein Fulfillment-Unternehmen

Wenn du es noch nicht weißt, gibt es zwei Arten von Produkten, die auf der Amazon-Website verkauft werden: die, die von Amazon hergestellt werden, und die, die von Dritten aufgeführt werden. Amazon behält das ganze Geld von den ersteren, bekommt jedoch nur einen Teil von den letzteren. Drittanbieter nutzen dann Fulfillment by Amazon, um ihre Waren in die richtigen Hände zu liefern.

Im Jahr 1999 stammten nur 3 % aller bei Amazon verkauften Waren von Dritten. Heute liegt diese Zahl bei satten 58 %. Wie sind wir zu diesem Punkt gekommen?

Drittanbieter treten uns in den Hintern. Sehr stark.

…

Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für unser First-Party-Geschäft in diesem Zeitraum beträgt 25 %.

In der gleichen Zeit sind jedoch die Umsätze mit Drittanbietern von 0,1 Mrd. US-Dollar auf 160 Mrd. US-Dollar gestiegen – eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 52 %.



Mit anderen Worten, die Waren von Amazon verkaufen sich gut. Den Drittanbietern geht es jedoch noch besser. Das sollte jedoch nicht beunruhigend sein, da die Margen von Amazon bei der Auftragsabwicklung durch Dritte wahrscheinlich höher sind.

Erfolg ist gleichermaßen Effizienz und Irrfahrt

In der heutigen Geschäftswelt ist Effizienz alles. Indem Unternehmen jede Verschwendung eliminieren, können sie ihre Rentabilität maximieren. Doch obwohl die Effizienz wichtig ist, hat sie auch ihren Preis – einen, den viele Wettbewerber oft übersehen: Für das Herumirren auf der Suche nach dem nächsten großen Ding, nimmt sich kaum mehr einer die Zeit und Ressourcen.

Das kann ein schrecklicher langfristiger Ansatz sein:

Die Irrfahrt im Geschäft ist nicht effizient…. sie ist auch nicht zufällig. Sie wird geleitet und von der tiefen Überzeugung getragen, dass der Preis für die Kunden groß genug ist, dass es sich lohnt, ein wenig chaotisch und tangential zu sein, um unseren Weg dorthin zu finden. Die Irrfahrt ist ein wesentliches Gegengewicht zur Effizienz. Du musst beide verwenden. Die supertollen Entdeckungen – die „nicht linearen“ – erfordern mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Irrfahrt.



Bezos erzählt weiter, wie das ineffiziente Herumirren zu vielen Services geführt hat, die wir heute lieben, wie Amazon Web Services und die Datenbanklösung, DynamoDB.

Scheitern ist der Schlüssel zum Erfolg

Ein weiterer kontraintuitiver Ansatz, der sich für Amazon gut ausgezahlt hat, ist die Einstellung zum Scheitern. Einfach ausgedrückt, ist es zwingend erforderlich – in der richtigen Dosierung.

Wenn ein Unternehmen wächst, muss alles skaliert werden, einschließlich der Größe der gescheiterten Experimente. Wenn die Größe der Ausfälle nicht wächst, wird man nicht in einer Größe erfinden, die tatsächlich etwas ändern kann. Amazon wird für ein Unternehmen unserer Größe in der richtigen Größenordnung experimentieren, wobei es gelegentlich zu Fehlern von mehreren Milliarden US-Dollar kommt.

Die gute Nachricht für die Aktionäre ist, dass nur eine Sache, die funktioniert, die Kosten vieler gescheiterter Experimente mehr als decken kann.



Bezos erklärte dann, wie die Arbeit an dem misslungenen Fire Phone und dem überaus beliebten Echo zur gleichen Zeit begann. Während die Kritiker gegen das Erstere sprachen, weist Bezos darauf hin, dass der Prozess des Scheiterns dazu beigetragen hat, zu erfahren, wie man den Echo besser positionieren kann – was letztendlich zu seinem Durchbruch führte.

Wir sind noch im Anfangsstadium

Es wäre leicht anzunehmen, dass Amazon nicht mehr so viel Wachstumspotenzial hat. Bezos sieht das nicht so… das solltest du wahrscheinlich auch nicht.

Amazon ist heute immer noch ein kleiner Spieler im globalen Einzelhandel. Wir haben einen niedrigen einstelligen Prozentsatz des Einzelhandelsmarktes, und es gibt in jedem Land, in dem wir tätig sind, viel größere Einzelhändler. Das liegt vor allem daran, dass fast 90 % des Einzelhandels offline bleiben, in den physischen Geschäften.



Das sollte den physischen Ladengeschäften auf der ganzen Welt Angst machen und den Amazon-Aktionären Musik in den Ohren sein.

Im Interesse der Mitarbeiter

Manchmal können Unternehmen im eigenen Interesse handeln und gleichzeitig der Allgemeinheit helfen. Das ist es, was passiert ist, als Amazon letztes Jahr bekannt gab, dass das Unternehmen seinen Mindestlohn auf 15 US-Dollar pro Stunde erhöhen würde.

Dabei schadete es nicht, dass das Unternehmen im Fadenkreuz sowohl des Präsidenten stand, der wollte, dass das Unternehmen mehr Steuern zahlt, als auch des Demokraten Bernie Sanders, der die Löhne vor der Ankündigung kritisierte.

Doch mit einem Schlag brachte Amazon nicht nur Kritiker zum Schweigen und erfreute die Mitarbeiter, sondern erhöhte auch den Einsatz für Wettbewerber, die in diesem engen Arbeitsmarkt Mitarbeiter behalten wollten.

Bezos sagte dazu:

Heute fordere ich unsere Top-Konkurrenten im Einzelhandel (Sie wissen, wer Sie sind!) heraus, um unsere Sozialleistungen und unseren Mindestlohn von 15 US-Dollar zu übertreffen. Machen Sie es! Noch besser, erhöhen Sie den Lohn auf 16 US-Dollar und werfen Sie den Fehdehandschuh zu uns zurück.



Es wird interessant sein zu sehen, ob diese Konkurrenten – nämlich Wal-Mart, Target und eine Vielzahl von 1-Dollar-Läden – diese Herausforderung annehmen.

Fazit für die Investoren

Wenn es jemals ein Unternehmen mit einer langfristigen Vision gab, dann ist es Amazon. Natürlich waren die letzten drei Jahre wunderbar, da die Aktien gestiegen sind. Vorher gab es jedoch mehrere Phasen mit starken Rückgängen.

Solange Bezos die Chief Officers auf die langfristigen Ziele ausrichten kann, solltest du auch dorthin schauen. Achte mehr auf die Worte in diesen Briefen als auf die täglichen Kursschwankungen und du wirst belohnt werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Brian Stoffel auf Englisch verfasst und am 11.04.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon.

Motley Fool Deutschland 2019