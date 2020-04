Nach 5 Wochen Corona-bedingter Schließung: Tchibo Shops freuen sich auf Kunden (FOTO)

Hamburg (ots) -- 75 % aller Tchibo Shops haben am 20. April wieder eröffnet - Berlin und Brandenburg folgen am 22. April - Thüringen am 24. April - Bayern am 27. AprilNach fast fünf Wochen Corona-bedingter Schließung freuen wir uns darauf, ab sofort wieder für unseren Kunden in den Innenstädten da zu sein: Gut 75 % der rund 600 deutschen Tchibo Shops öffnen am heutigen Montag.Die Filialen in Berlin und Brandenburg folgen am 22. April, in Thüringen am 24. April und in Bayern am 27 April (für Tchibo Filialen in Einkaufszentren könnten abweichende Regelungen gelten).Unsere Shop-Teams sind sehr glücklich, nun wieder persönlich in den Filialen Kaffeeduft & Tchibo Flair verbreiten zu dürfen. Da uns die Gesundheit unser Kunden und Mitarbeiterinnen sehr am Herzen liegt, natürlich unter Einhaltung aller erforderlichen Regeln wie Markierungen für Mindestabstand, Plexiglas-Hygieneschutz an den Kassen und regelmäßige Reinigung mit Desinfektionsmitteln.Kaffee und Snacks bieten wir deshalb bis auf weiteres ausschließlich "To Go" an.Pressekontakt:Arnd Liedtke, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2876E-Mail: Arnd.liedtke@tchibo.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9283/4575561OTS: Tchibo GmbHOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell