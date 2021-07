5 Wege, wie unter unseren Möglichkeiten zu leben, unser Leben verändert hat

Erst als wir gelernt haben, dass „weniger mehr ist“, hat sich das Leben zum Besseren verändert.

Keiner von uns will hören, dass wir mit unseren persönlichen Finanzen falsch umgehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir diese Art von Kritik nicht angehört hätte, bevor ich dazu bereit war. Und so peinlich das auch ist, ich war bis Mitte 30 noch lange nicht bereit.

Dennoch erinnerte mich eine kürzliche Unterhaltung mit einer jungen Freundin an den Wert eines Lebens unter unseren Möglichkeiten. Sie sprach davon, wie schwer es für ihre Familie ist, nach COVID-19 wieder auf die Beine zu kommen und wie sie und ihr Mann jeden Cent, den sie verdienen, brauchen, um ihren Lebensstandard zu halten.

Das war ein Gefühl, das ich gut verstehen konnte. Mein Mann und ich saßen früher im selben Boot (mehr dazu in Kürze). Erst als wir lernten, unter unseren Möglichkeiten zu leben, änderte sich alles für uns. Ein Beispiel:

Weniger Sorgen. Wir machen uns keine Sorgen mehr, dass etwas kaputt geht (das Auto, die Klimaanlage, der Herd, was auch immer), weil wir unter unseren Möglichkeiten gelebt haben und uns so einen gesunden Notfallfonds aufbauen konnten. Mehr Möglichkeiten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, etwas Besonderes zu tun, können wir ja sagen, wenn wir wollen. Das liegt daran, dass wir nicht mehr jeden US-Dollar brauchen, den wir verdienen, um unsere Ausgaben zu decken. Weniger Vergleiche mit anderen. Wir kümmern uns (viel) weniger darum, was die anderen tun. Während wir früher unseren Erfolg an dem Erfolg der Menschen um uns herum gemessen haben, ist dieser Drang verschwunden. Mein Mann kann sich entspannen. Wenn es bergab geht und er seinen Job verliert, kann ich die Rechnungen bezahlen. Es hängt nicht mehr alles an ihm. Wir fühlen uns wie Erwachsene. Sparen, Investieren und Planen für die Zukunft fühlen sich an wie das, was wir in dieser Phase des Lebens tun sollten. Ich wünschte, wir hätten in unseren 20ern damit angefangen, aber es ist nie zu spät, diese Veränderung zu machen.

Wie wir es hierher geschafft haben

Mein Mann und ich heirateten jung und begannen in den 1980er Jahren unsere Jungs großzuziehen. Ronald Reagan war Präsident. Gier war gut. Und während wir zwischen den Collegekursen die Windeln wechselten, waren mein Mann und ich uns sicher, dass wir auf dem Weg zum Erfolg waren.

Ist das die Art und Weise, wie es funktioniert? Man beendet das College, landet einen großartigen Job, arbeitet 30 Jahre lang für dasselbe Unternehmen und geht schuldenfrei in den Ruhestand, damit endlich die guten Zeiten anfangen können?

Vielleicht haben wir das geglaubt, weil wir uns selbst fast umgebracht haben, um durch die Schule zu kommen, Jobs zu behalten und zwei kleine Menschen am Leben zu erhalten. Oder vielleicht waren wir einfach nur dumm. Wir genossen das Leben auf großem Fuß bis in die späten 90er Jahre, als Entlassungen in der Branche meines Mannes üblich wurden.

Vorher und nachher

Obwohl wir mit Schulden bis zum Hals aus dem College kamen, lebten wir so, als hätten wir es „geschafft“. Wir haben uns ein Haus am See gekauft, ein Boot, neue Autos und so ziemlich alles, was uns in den Sinn kam.

Ich war Schriftstellerin, also gab es wenig Chancen, jemals reich zu werden, aber jedes Mal, wenn mein Mann eine Beförderung, Aktienoptionen oder einen Bonus erhielt, drehten wir durch. Obwohl wir etwas in seine Rentenversicherung einzahlten, gaben wir fast alles aus, was einer von uns verdiente.

Es war lustig – für eine Weile.

Wir lebten in San Luis Potosi, Mexiko, wo mein Mann gerade einen weiteren Umzug für seine Karriere akzeptiert hatte. Er schlief schon, als ich eines Abends mit einem Notizblock auf dem Schoß vor dem Fernseher saß. Nachdem ich es monatelang aufgeschoben hatte, machte ich endlich eine Liste mit jedem einzelnen US-Dollar, den wir schuldeten. Es war sowohl ernüchternd als auch lächerlich.

Wir hatten all das Zeug, das wir gekauft hatten, nie gebraucht und ehrlich gesagt, hatte uns nichts davon Glück gebracht. Ich wusste es damals noch nicht, aber das ungute Gefühl, das ich empfand, als ich sah, wie viel wir im Verhältnis zu unserem Einkommen schuldeten, würde mich nie ganz verlassen. Jahre später erinnere ich mich genau daran, wie sich die Mischung aus Frustration, Peinlichkeit und Schuldgefühlen anfühlte.

Jedes Mal, wenn wir Geld für etwas eintauschten, das wir nicht brauchten, haben wir uns selbst bestohlen. Das ganze „Zeug“, das wir gekauft hatten, gehörte uns. Wir waren diejenigen, die es putzen, versichern und bei Umzügen herumschleppen mussten. Wir hatten finanzielle Sicherheit für Schmuckstücke getauscht.

Zwar hatte ich einen Abschluss in Wirtschaft, aber es war das echte Leben, das mich lehrte, was ich über Finanzen wissen musste.

Die Dinge wurden schlimmer

Als ich vorschlug, dass es Zeit war, erwachsen zu werden, war mein Mann glücklicherweise voll und ganz an Bord. Und das ist auch gut so. Wir hatten schnell das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Wir verkauften unser Haus in Michigan und lebten in dem vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Haus in Mexiko. Als wir zurück in die USA zogen, fühlten sich unsere Finanzen solide genug an, um ein weiteres Haus zu kaufen. Und dann passierte das Leben – und ein Gehirntumor.

Völlig schuldenfrei zu werden und gleichzeitig neue Schulden im Zusammenhang mit der Krankheit zu machen, war echt schwer. Eine Kreditkarte wurde abbezahlt, nur um dann für einen hohen Selbstbehalt oder eine Reise zu einem Spezialisten verwendet zu werden, die nicht von der Versicherung abgedeckt wurde.

Und dann wurde es besser

Ich ließ meinen Hirntumor entfernen und wir konnten uns wieder darauf konzentrieren, uns aus den Schulden zu kommen. Es dauerte mehrere Jahre, Verhandlungen mit Gläubigern und viel Leben unter unseren Möglichkeiten.

Ich weiß, der Begriff „unter seinen Verhältnissen leben“ wird viel herumgeschleudert. Lass mich erklären, was es für uns bedeutet. Es bedeutet:

Kreditkarten nur nutzen, wenn sie bis zum Ende des Monats abbezahlt werden können.

Gebrauchtwagen zu kaufen (es sei denn, wir können ein neues Auto günstig erwerben)

Ein Haus zu kaufen, das wir uns mit einem Einkommen leisten können

Wir zahlen selten (wenn überhaupt) den vollen Preis für Kleidung und dieses Jahr wird ein Urlaub in Kentucky statt in Europa das Ziel sein. Da wir nur mit einem Einkommen „rechnen“, hat das Leben unter unseren Möglichkeiten dazu geführt, dass wir uns selbst zuerst bezahlen können, indem wir einen Prozentsatz unseres Einkommens in Ersparnisse und Investitionen stecken, bevor andere finanzielle Schritte unternommen werden.

Wenn du glaubst, dass du nie in der Lage sein wirst, unter deinen Möglichkeiten zu leben, gib bitte nicht auf. Es braucht einen Plan und viel Einsatz, aber wenn wir es schaffen, kannst du es auch.

Der Artikel 5 Wege, wie unter unseren Möglichkeiten zu leben, unser Leben verändert hat ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Dana George auf Englisch verfasst und am 03.07.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021