5 Wege, wie die Inflation Aktien schaden kann

Da die Inflation nicht alles gleichzeitig und in gleichem Maße trifft, bist du möglicherweise gezwungen, harte Entscheidungen zu treffen.

Unternehmen, die ihre Kosten steigen sehen, werden wahrscheinlich versuchen, Wege zu finden, ihre Kosten zu senken.

Wenn die Zinsen als Reaktion auf die Inflation steigen, werden die Anleger auf der Suche nach besseren risikoangepassten Renditen vielleicht etwas Geld aus Aktien abziehen.

In letzter Zeit fragten mehrere Leute, wie die Inflation Aktien schaden könnte. Schließlich, so die Argumentation, ist Inflation nichts anderes als zu viel Geld für zu wenig Waren und Dienstleistungen. Warum sollte die Inflation nicht gut für die Börse sein, wenn all das zusätzliche Geld irgendwo hinfließen muss – auch in die Aktien von Unternehmen, die aufgrund der gestiegenen Preise mehr Geld einnehmen?

Kurzfristig mag das stimmen, aber wenn die Menschen und Unternehmen gezwungen sind, sich auf die höheren und steigenden Preise einzustellen, die die Inflation mit sich bringt, kann die längerfristige Realität ganz schön hässlich werden. Lies weiter, um zu erfahren, wie die Inflation Aktien schaden kann.

Nr. 1: Harte Entscheidungen erzwingen

Die Inflation schlägt nicht überall in gleicher Höhe auf einmal zu. Im letzten Verbraucherpreisindex, der vom Bureau of Labor Statistics veröffentlicht wurde, lag die energiebezogene Inflation bei 30 %, während die Gesamtinflation bei weniger schrecklichen 6,2 % lag.

Du kannst zwar deinen Energieverbrauch etwas senken, indem du deinen Thermostat herunterdrehst, deine Fahrten zusammenlegst und auf energieeffiziente Lampen umsteigst, aber all diese höheren Kosten kannst du wahrscheinlich nicht ausgleichen. Die Folge ist, dass du aufgrund der massiv gestiegenen Energiekosten an anderer Stelle Abstriche machen musst, um dir Dinge wie das Heizen deiner Wohnung, das Kochen und den Weg zur Arbeit leisten zu können.

Wenn die Menschen ihre Ausgaben in einem Bereich ihres Lebens einschränken, weil die Inflation in einem anderen Bereich unvermeidlich ist, sinken die Einnahmen der Unternehmen, die diese weniger wichtigen Produkte herstellen. Das kann den Aktien dieser Unternehmen schaden.

Nr. 2: Aggressivere Kostensenkungsmaßnahmen

Wenn Unternehmen mit höheren Kosten konfrontiert sind, werden sie aggressiv mit ihren Kostensenkungsmaßnahmen. Dazu gehören z. B. die Änderung von Formeln zur Senkung der Input- und Verarbeitungskosten, der Abbau von Personal zur Senkung der Gehalts- und Sozialleistungskosten oder die Verlängerung von Wartungszyklen, um Ausfallzeiten zu verringern.

Jede Person oder jedes Unternehmen, deren/ dessen Arbeitsplatz von der alten Arbeitsweise abhing, läuft Gefahr, aufgrund dieser Sparmaßnahmen weniger oder gar keine Einnahmen (oder Gehälter) mehr zu erzielen. Es mag zwar einige Gewinner geben, wenn ein Unternehmen von einer Zutat oder einem Lieferanten zu einem anderen wechselt, aber da das übergeordnete Ziel die Senkung der Kosten ist, bedeutet dies trotzdem einen insgesamt kleineren Gewinn.

Unternehmen mit geringeren Einnahmen werden ihre Aktien wahrscheinlich nicht steigen sehen. Beschäftigte, deren Arbeitsplatz in Gefahr ist, werden wahrscheinlich nicht aggressiv neues Geld in die Börse stecken. Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, werden eher Aktien verkaufen als kaufen – all das kann zu niedrigeren Aktienkursen führen.

Nr. 3: Höhere Kreditkosten

Wenn du etwas kaufen willst, das du nicht bar bezahlen kannst (z. B. ein Haus oder möglicherweise ein Auto), wirst du dir Geld leihen, um die Transaktion abzuschließen. Wenn die Inflation dazu führt, dass der Preis für diesen Gegenstand heute höher ist als in der Vergangenheit, wirst du wahrscheinlich mehr dafür bezahlen und dir mehr Geld leihen.

Selbst wenn die Zinssätze gleich bleiben, werden deine Schuldendienstkosten – Kapital und Zinsen – umso höher sein, je mehr du dir leihst. Das ist Geld, das dir jeden Monat aus der Tasche gezogen wird und das du nicht für andere Zwecke verwenden kannst. Wenn die Zinssätze steigen (was sie oft als Reaktion auf die Inflation tun), werden künftige Kredite teurer und auch bestehende Kredite mit anpassbarem Zinssatz werden teurer.

Das Geld, das für den Schuldendienst ausgegeben wird, kann nicht an der Börse investiert oder für andere Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden. Ob es nun an fehlenden neuen Investitionen oder an fehlenden Einnahmen liegt, beide Faktoren können den Kursen zu schaffen machen.

Nr. 4: Ein größerer Bedarf an anderen Positionen

Generell gilt: Geld, das du in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich aus deinem Portfolio ausgeben wirst, gehört nicht in Aktien. Wenn du als Rentnerin oder Rentner damit rechnest, 40.000 US-Dollar pro Jahr aus deinem Portfolio auszugeben, brauchst du 200.000 US-Dollar in risikoärmeren Investitionen, vorausgesetzt, es gibt keine Inflation.

Doch Senioren sind oft mit höheren Inflationsraten konfrontiert als die Allgemeinbevölkerung, was vor allem auf die Gesundheitskosten zurückzuführen ist. Wenn die allgemeine Inflationsrate bei 6,2 % bleibt und die Gesundheitskosten für Senioren um weitere 2 % steigen, müssen diese Ausgaben jedes Jahr um satte 8,2 % steigen, nur um ihre Kaufkraft zu erhalten. Das bedeutet, dass aus den 40.000 US-Dollar in diesem Jahr 43.280 US-Dollar im nächsten Jahr werden, usw. Insgesamt werden die 200.000 US-Dollar, die außerhalb von Aktien benötigt werden, damit auf etwas mehr als 235.600 US-Dollar aufgebläht.

Dieses zusätzliche Geld muss irgendwoher kommen. Für einen Rentner, der von einem Portfolio und der Sozialversicherung lebt, wird das Geld wahrscheinlich aus dem Verkauf von Aktien kommen, um Bargeld zu beschaffen, oder aus Spareinlagen oder laufzeitangepassten Staatsanleihen oder Investment-Grade-Anleihen.

Nr. 5: Bessere risikobereinigte Renditen anderswo

Die niedrigen Zinssätze haben die Börse beflügelt. Wenn die Zinsen als Reaktion auf die Inflation steigen, kann das der Börse schaden, da das Geld, das aufgrund der niedrigeren Zinsen in Aktien fließt, anderswo bessere risikobereinigte Renditen erzielen kann.

Ein einfaches Beispiel dafür, wie das funktioniert, ist ein Anleger, der versucht, mit seinem Portfolio Erträge zu erzielen. Zum jetzigen Zeitpunkt bieten 30-jährige US-Staatsanleihen einen mickrigen Zinssatz von 1,69 %. Es ist relativ einfach, Aktien zu finden, die eine höhere aktuelle Dividendenrendite als diese bieten, und im Gegensatz zu 30-jährigen Staatsanleihen können die Dividenden von Aktien im Laufe der Zeit steigen.

Der Anleger möchte zwar die relative Sicherheit einer Staatsanleihe, aber die niedrigen Zinsen zwingen ihn praktisch dazu, sein Geld in Aktien mit höherem Risiko zu investieren. Wenn die Zinsen steigen, können Anleger in dieser Position ihr Geld in Anleihen umschichten, wodurch die Gewinne der Aktien wegfällt.

Die Inflation birgt echte Risiken für deine Finanzen

Zwischen den unmittelbaren Risiken für deine Kaufkraft und den längerfristigen Risiken für Dinge wie deinen Arbeitsplatz und deine Aktien kann die Inflation deine finanzielle Lage auf vielfältige Weise beeinträchtigen. Wenn du diese Risiken erkennst und dein Bestes tust, um dich darauf vorzubereiten, kannst du selbst eine vorübergehende schwierige Phase überstehen, die selbst durch die hohe Inflation verursacht wird.

Der Artikel 5 Wege, wie die Inflation Aktien schaden kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Chuck Saletta auf Englisch verfasst und am 05.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

