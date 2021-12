5 Wege, einen Krypto-Crash zu bewältigen

Wichtige Punkte

Bitcoin und andere Kryptowährungen sind in den letzten Wochen abgestürzt.

Volatilität ist Teil des Investierens in Kryptowährungen, deshalb ist es wichtig, langfristig zu denken.

Vermeide Panikverkäufe und vertraue auf deinen Investitionsplan.

Die Preise für Kryptowährungen sind in den letzten Wochen stark gefallen, wobei Bitcoin (WKN:BTCEUR) seit seinem Höchststand am 10. November über 30 % verloren hat. Trotz eines weiteren starken Rückgangs an diesem Wochenende liegt Bitcoin im Jahresvergleich immer noch um 55 % höher. Aber das macht die Volatilität für Investoren nicht weniger nervenaufreibend – vor allem, wenn du neu bei den Kryptowährungen bist.

Wenn du mit Schrecken beobachtest, wie der Wert deines Kryptowährungskontos sinkt, bist du nicht allein. Hier sind einige Möglichkeiten, wie du die Achterbahnfahrt der Kryptowährungen meistern kannst.

1. Behalte eine langfristige Perspektive

Investitionen in Kryptowährungen sind extrem volatil. Wenn du dir die Grafik für das Jahr 2021 ansiehst, haben wir bereits mehrere starke Kurseinbrüche erlebt. Nach jedem Einbruch stiegen die Kryptopreise schließlich wieder an und erreichten neue Höchststände.

Konzentriere dich nicht auf die 24-Stunden-Charts. Zoome stattdessen heraus und betrachte das Jahr bis heute. Höhen und Tiefen sind ein normaler Teil aller Marktzyklen, aber bei einer neuen und relativ unerprobten Investition wie Kryptowährungen sind sie noch extremer. Solange du kein Geld investiert hast, das du kurzfristig brauchst, kannst du es dir leisten, die Rückgänge abzuwarten.

2. Verkaufe nicht in Panik

Wenn du siehst, dass der Wert deiner Investitionen in Kryptowährungen einbricht, ist es nur natürlich, dass du deine Verluste begrenzen und dein Vermögen verkaufen willst. Das bedeutet jedoch oft, dass du zu einem Tiefststand verkaufst und nicht von einer späteren Erholung profitierst.

Nehmen wir an, du siehst, dass der Bitcoin-Preis um 20 % fällt und verkaufst deine Positionen. Was passiert, wenn der Preis plötzlich wieder auf seinen ursprünglichen Wert ansteigt? Du hast 20 % deiner Investition verloren und zögerst vielleicht, sie zurückzukaufen.

Du weißt nie wirklich, wie sich die Preise kurzfristig entwickeln werden. Sie können weiter fallen, aber sie können auch schnell wieder steigen. Vertraue also auf deine eigene Recherche und Investitionsthese. Wenn du an den langfristigen Wert deiner Investition in Kryptowährungen glaubst, solltest du darauf vertrauen, dass sich der Preis wieder erholen kann.

3. Erwäge, den Kursrückgang zu kaufen

Es wird viel darüber geredet, die Tiefs zu kaufen und die Hochs zu verkaufen, aber in Wahrheit ist es fast unmöglich, den Markt auf diese Weise zu timen. Das ist ein Grund, warum The Ascent einen langfristigen Investitionsansatz befürwortet – wenn du nur Vermögenswerte kaufst, von denen du glaubst, dass sie sich in den nächsten fünf oder zehn Jahren gut entwickeln werden, machen dir kurzfristige Kursschwankungen weniger Sorgen.

Allerdings können starke Kurseinbrüche eine Gelegenheit sein, deine Lieblings-Token zu einem niedrigen Preis zu erwerben. Vielleicht gibt es Token, die du schon seit einiger Zeit auf deiner Beobachtungsliste hast und auf den richtigen Zeitpunkt zum Kauf wartest. Oder du möchtest bestimmte Token, die du bereits besitzt, nachkaufen, weil du glaubst, dass sie langfristig ein großes Potenzial haben.

Allerdings solltest du auch nicht in die Falle von Panikkäufen tappen. Es macht keinen Sinn, einen Wert zu kaufen, den du nicht recherchiert hast und den du eigentlich gar nicht willst, nur weil er gerade im Angebot ist. Und es ist sicher keine gute Idee, Geld auszugeben, das du für andere finanzielle Ziele brauchst (oder schlimmer noch, dir Geld zu leihen), nur um den Kursrückgang zu kaufen. Investitionen in Kryptowährungen sind immer noch volatil und es gibt viele Unbekannte – vor allem, weil das Gespenst der zunehmenden Regulierung immer noch über uns schwebt. Du könntest versuchen, die Delle zu kaufen, nur um dann zu sehen, dass die Preise noch weiter fallen.

4. Verstehe, warum der Markt fällt

Es ist eine gute Idee zu verstehen, warum die Preise fallen, falls dies Auswirkungen auf deine ursprüngliche Hypothese hat. Wenn dein Grund zum Investieren immer noch Bestand hat, dann gelten die oben genannten Punkte. Wenn sich jedoch etwas drastisch verändert hat – vielleicht gab es eine Sicherheitslücke und du vertraust nicht mehr auf ein bestimmtes Projekt -, sieht die Sache anders aus.

Nehmen wir an, du hast eine Kryptowährung gekauft, weil du glaubst, dass die zugrunde liegende Blockchain-Technologie eine bestimmte Branche revolutionieren könnte. Der Kurs beginnt zu fallen, weil es Gerüchte gibt, dass die Entwicklung des Quantencomputers diese Technologie überflüssig gemacht hat. Wenn sich diese Gerüchte bewahrheiten, ist es vielleicht an der Zeit, deine Investition zu überdenken – deine Argumente sind vielleicht nicht mehr stichhaltig.

Im Fall des jüngsten Kurseinbruchs gibt es mehrere Gründe für den marktweiten Absturz. Zum einen war es die Angst vor der neuen Omicron-COVID-Variante, die die Anleger dazu veranlasste, sich von riskanteren Anlagen zurückzuziehen. Außerdem warnte die US-Notenbank vor einer Zinserhöhung, und es gibt immer noch Gerüchte über eine strengere Regulierung.

5. Achte darauf, dass Kryptowährungen nur einen kleinen Teil deines Gesamtportfolios ausmachen

Schließlich sind diese plötzlichen Kurseinbrüche eine gute Erinnerung daran, dass das Investieren in Kryptowährungen extrem riskant ist. Wenn die Preise steigen, kann es sich leicht anfühlen, Geld zu verdienen. Aber jede Art von Investition erfordert Zeit und Mühe – und die Preise steigen nicht immer.

Es ist ratsam, das Risiko zu minimieren, indem du nur einen kleinen Prozentsatz deines gesamten Portfolios in Kryptowährungen investierst. Es gibt viele andere – sicherere – Investitionsmöglichkeiten. Versuche also, dein Risiko auszugleichen, indem du einen guten Anteil in Aktien, ETFs und Immobilien investierst. Sollte der aktuelle Einbruch der Beginn eines größeren Crashs sein, wird er dich nicht in den finanziellen Ruin treiben.

Fazit

Abstürze von Kryptowährungen gehören zu dieser Art des Investierens einfach dazu. Wenn dies dein erster Einbruch ist, solltest du am besten die Position halten und warten, bis sich die Preise erholen. Vielleicht entscheidest du dann, dass das Investieren in Kryptowährungen zu stressig für dich ist – was verständlich ist. Aber triff keine voreiligen Entscheidungen. Gib dir und dem Markt Zeit zum Atmen, bevor du mit dem Verkauf beginnst.

Der Artikel 5 Wege, einen Krypto-Crash zu bewältigen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Emma Newbery auf Englisch verfasst und am 05.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin.

Motley Fool Deutschland 2021