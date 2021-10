5 Wege, 1 Million US-Dollar bis zum Ruhestand zu verdienen

Wichtige Punkte

Du kannst viel sparen, oder du kannst im Laufe der Zeit konsequent investieren.

Je früher du anfängst, desto weniger musst du jeden Monat zurücklegen, um dein Ziel zu erreichen.

Wenn du dein Sparziel nicht auf einmal erreichen kannst, fang mit einem kleinen Betrag an und baue ihn dann nach und nach aus.

Auch wenn eine Million US-Dollar nicht mehr so viel wert ist wie früher, ist sie für die Menschen, die sie erreichen, immer noch ein unglaublich wichtiger Meilenstein. Wenn du außerdem bedenkst, dass dies etwa das Vierfache des durchschnittlichen Nettovermögens von Menschen im Rentenalter ist, bleibt es ein erstrebenswertes Ziel, das es lohnt, anzustreben.

Da es keine Garantie dafür gibt, dass du das 1-Million-Dollar-Ziel erreichst, ist es sinnvoll, mehrere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, die dir dabei helfen können, es zu erreichen. Hier sind fünf Möglichkeiten, wie du vor deinem Ruhestand 1 Million US-Dollar verdienen kannst.

1. Spare 50 Jahre lang 20.000 US-Dollar pro Jahr

Da heutzutage sogar Fast-Food-Jobs einen relativ schnellen Weg zu einem sechsstelligen Gehalt bieten, ist es möglich (wenn auch schwieriger, als es eigentlich sein müsste), die 1-Million-Dollar-Marke allein durch Sparen zu erreichen. Wenn du 50 Jahre lang 20.000 US-Dollar pro Jahr sparst, kommst du selbst dann ans Ziel, wenn du absolut keine Rendite für dein Geld bekommst.

Allerdings müsstest du dafür mit 18 Jahren anfangen zu arbeiten, dich schnell zu einer gut bezahlten Stelle hocharbeiten und dort bleiben, bis du ungefähr 70 Jahre alt bist. Das ist zwar technisch möglich, aber sicher nicht der ideale Weg zum Millionär. Schließlich bekommst du keine Rendite auf dein Geld und bist gleichzeitig dem Zahn der Zeit und der Inflation ausgesetzt.

2. Investiere 40 Jahre lang 7 US-Dollar pro Tag

Selbst für Leute mit moderaten Mitteln ist es viel einfacher, früh mit dem Investieren zu beginnen. Wenn du früh genug in deiner Karriere damit beginnst, ist es selbst für Leute, die langfristig nur den Mindestlohn verdienen, möglich, bis zum Ruhestand Millionär zu werden.

Wenn du davon ausgehst, dass du eine jährliche Rendite von etwa 9 % auf deine Investitionen erhältst, kannst du mit nur 7 US-Dollar pro Tag innerhalb von 40 Jahren zum Millionär werden. Diese 9 % entsprechen in etwa den langfristigen Renditen des Marktes, aber diese Renditen sind nicht garantiert. Außerdem mögen 7 US-Dollar pro Tag ein vernünftiger Betrag sein, aber 7 US-Dollar pro Tag, und das 40 Jahre lang, sind eine große, langfristige Verpflichtung.

3. 20 Jahre lang 1.500 US-Dollar pro Monat sparen

In einer typischen beruflichen Laufbahn beginnt man auf der Einstiegsebene und bekommt dann mit zunehmender Erfahrung höhere Gehälter und mehr Verantwortung. Wenn du also deine Lebenshaltungskosten im Laufe deiner Karriere niedrig halten kannst, hast du in der Mitte deiner Karriere mehr Geld zur Verfügung als zu Beginn deiner Karriere.

Wenn du also 20 Jahre lang 1.500 US-Dollar pro Monat zurücklegst und dieselbe jährliche Rendite von 9 % erzielst, kannst du am Ende eine Million US-Dollar erreichen, wenn du in den Ruhestand gehst. Wenn du gerade erst anfängst, kann dir dieser Betrag wie eine große Hürde vorkommen. Wenn du die Anfangskosten hinter dir gelassen hast, deine hochverzinsten Konsumschulden abgebaut hast und dein Gehalt mit der Zeit steigt, kann dieser Betrag in greifbare Nähe rücken.

Du solltest dir aber darüber im Klaren sein, dass der schnelle Übergang vom Nichtsparen zum Investieren von etwa 50 US-Dollar pro Tag schwer sein kann. Daher ist diese Strategie wirklich nur für diejenigen machbar, die sich bereits der Mitte der Karriere nähern und die die Notwendigkeit erkennen, etwas zu unternehmen. Wenn du dich in einer früheren Phase deiner Karriere befindest, könnte eine der nächsten Optionen besser in deinen Zeitrahmen passen.

4. Investiere automatisch 10 % deines Gehalts, beginnend mit deinem ersten Gehalt

Bei einem durchschnittlichen Einstiegsgehalt eines Hochschulabsolventen von etwa 55.260 US-Dollar macht ein Beitrag von 10 % stolze 5.526 US-Dollar pro Jahr oder 460,50 US-Dollar pro Monat aus.

Investiert man das Geld mit einer jährlichen Rendite von etwa 9 %, wird man in knapp 32 Jahren zum Millionär. Abgesehen von dieser einfachen Rechnung hat dieser Ansatz zwei entscheidende Vorteile. Erstens: Da das Geld direkt von deinem Gehalt abgezogen wird, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du es vermisst, da du es nie ausgeben kannst.

Zweitens ist dein Beitrag an einen bestimmten Prozentsatz deines Gehalts gekoppelt, so dass der Betrag, den du sparst, mit deinem Gehalt steigt. So hast du die Möglichkeit, den Meilenstein von 1 Million US-Dollar schneller zu erreichen, als wenn du deinen Beitrag während deiner gesamten Laufbahn bei konstanten 10 % hältst.

5. Fang klein an und investiere die Hälfte deiner Gehaltserhöhungen

Wenn du noch keines der anderen Ziele erreichen kannst, ist eine andere Strategie, die für dich funktionieren könnte, damit anzufangen, zu investieren, was du jetzt kannst, und dann deinen Beitrag um die Hälfte jeder Gehaltserhöhung, die du bekommst, zu erhöhen. Wenn weitere Erhöhungen auf dich zukommen (z. B. wenn die Steuerklassen an die Inflation angepasst werden), kannst du auch die Hälfte davon investieren, um deinem Ziel näher zu kommen.

Denn wenn du vor diesen Erhöhungen mit deinem Gehalt über die Runden gekommen bist, brauchst du das Geld aus diesen Erhöhungen eigentlich nicht, um deine Kosten zu decken. Warum also nur die Hälfte? Zum einen gibt es die Inflation, und du brauchst etwas, um die gestiegenen Kosten im Laufe der Zeit zu decken. Zum anderen ist ein höheres Einkommen oft mit höheren Steuern verbunden, und die musst du natürlich auch zahlen.

Wenn du die Hälfte deiner Erhöhungen gezielt einsetzt, hast du eine gute Chance, deinen Lebensstandard zu halten und gleichzeitig die damit verbundenen Steuern zu zahlen und der Inflation zu trotzen.

Da es schwierig ist, die Höhe und den Zeitpunkt deiner Gehaltserhöhungen vorherzusagen, gibt es keine einfache Formel dafür, wann du mit dieser Methode den Millionärsstatus erreichen wirst. Daher solltest du regelmäßig deinen Sparbetrag und deine Fortschritte überprüfen.

Fange jetzt an

Letztendlich ist es der effektivste Schritt auf deinem Weg, bis zu deinem Ruhestand einen Pensionsfonds von einer Million US-Dollar zu erreichen, wenn du so schnell wie möglich investierst. Wenn du erst einmal auf dem Weg dorthin bist, ist es einfacher, kleine Anpassungen vorzunehmen, als länger zu warten und schließlich mit jedem Gehalt mehr Geld auf die Seite legen zu müssen, um überhaupt eine Chance auf Erfolg zu haben.

Entscheide dich also für einen dieser fünf Ansätze, der am besten zu deiner persönlichen Situation passt (oder passe einen an, damit er für dich besser funktioniert) und fange jetzt an. Je mehr Zeit du hast, desto einfacher ist es, den Meilenstein von einer Million US-Dollar zu erreichen, wenn du in den Ruhestand gehst. Du wirst nie wieder so viel Zeit bis zu deinem Ruhestand haben wie jetzt, also mach heute zu dem Tag, an dem du den Weg zu einem 1-Million-Dollar-Pensionsfonds einschlägst.

