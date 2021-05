5 Wachstumsaktien, die um 50 % (oder mehr) gefallen sind, mit einem Potenzial von 62 bis 133 % laut Wall Street

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Seit mehr als einem Jahrzehnt sind Wachstumsaktien praktisch unaufhaltsam. Die Kombination aus historisch niedrigen Kreditzinsen gepaart mit einer ausgabefreudigen US-Regierung und Zentralbank hat die US-Wirtschaft beflügelt und schnell wachsenden Unternehmen leichten Zugang zu billigem Kapital verschafft.

Aber die letzten drei Monate waren nicht freundlich zu vielen der Wachstumsaktien, die dafür verantwortlich waren, dass die großen Indizes nach dem Erreichen eines Bärenmarkt-Tiefs im März 2020 nur den Weg nach oben kannten. Während einige Leute Gründe sehen, vorsichtig zu sein, sieht die Wall Street eine Chance.

Die folgenden fünf Wachstumsaktien sind alle 50 % (oder mehr) von ihren nachlaufenden 52-Wochen-Hochs gefallen. Dennoch bieten sie laut dem Ein-Jahres-Konsens-Kursziel der Wall Street ein bedeutendes Potenzial. Wenn sich diese Kursprognose als zutreffend erweist, könnten opportunistische Investoren mit einem Potenzial von 62 bis 133 % rechnen.

Zoom Video Communications: Implizites Potenzial von 62 %

Der Anbieter von cloudbasierten Web-Konferenzlösungen Zoom Video Communications (WKN: A2PGJ2) war wohl der größte Gewinner der Pandemie. Die historische Lockdown-Politik zwang die Unternehmen dazu, virtuell zu arbeiten. Zoom war der logische Nutznießer.

Aber seit dem Höchststand Mitte Oktober haben die Aktien von Zoom die Hälfte ihres Wertes verloren. Dennoch bietet Zoom laut dem 12-Monats-Konsenskursziel der Analysten ein großzügiges Potenzial von bis zu 62 %.

Selbst wenn die Mitarbeiter nach der größten Impfkampagne der Geschichte an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, wird Zoom nicht verschwinden. Unternehmen haben den Wert und die Effizienz erkannt, die Webkonferenzen mit sich bringen können, was es sehr viel unwahrscheinlicher macht, dass Kunden ihre Abonnements kündigen werden. Zoom hat außerdem eine Position von 40 % auf dem US-amerikanischen Markt für Webkonferenzen inne.

Darüber hinaus konnte Zoom im Jahr 2020 besonders bei kleinen und mittleren Unternehmen Fuß fassen. Die Zahl der Abonnenten mit mindestens zehn Mitarbeitern ist im letzten Jahr um 470 % gestiegen, was wahrscheinlich auf den Freemium-Zugang von Zoom zurückzuführen ist, der es Unternehmen ermöglicht, die cloudbasierten Konferenzlösungen zu testen, um zu sehen, welche Vorteile sie bringen. Zoom ist ein guter Kandidat, um auf lange Sicht einen großen Fortschritt zu machen.

Root: Implizites Potenzial von 75 %

Dir als risikofreudigem Investor möchte ich das innovative Versicherungsunternehmen Root (WKN: A2QFVS) vorstellen. Seit dem Erreichen von 29,48 US-Dollar pro Aktie nach seinem Debüt im Oktober 2020 sind die Aktien um 65 % gefallen. Aber wenn sich die Prognosen der Wall Street als zutreffend erweisen, hat das Unternehmen 75 % Potenzial im kommenden Jahr.

Auf der einen Seite verliert Root Geld. Das Unternehmen vermarktet seine Versicherungsprodukte aggressiv in einem hart umkämpften Bereich. Da die Pandemie in den Rückspiegel wandert, wird erwartet, dass die Ausgaben für das Marketing anziehen werden.

Auf der anderen Seite ist der Ansatz von Root zur Preisgestaltung von Autoversicherungen ziemlich einzigartig. Das Unternehmen verlässt sich auf Telematik, um die Preise für Autoversicherungen zu ermitteln, bevor der Kunde einen Kauf tätigt. Im Klartext heißt das, dass das Unternehmen die sensiblen Geräte in den Smartphones der Kunden nutzt, um zu messen, wie sie fahren (zum Beispiel starkes Bremsen, G-Kräfte und so weiter). Dieses dynamische Preismodell, das ständig berichtet und an jeden Staat angepasst wird, bietet eine Fülle von Vorteilen und eine Personalisierung, die es in der heutigen Versicherungsbranche einfach nicht gibt.

Dies ist keine Aktie für fundamental orientierte Investoren, die man in Betracht ziehen sollte. Aber für Investoren mit einer hohen Risikotoleranz, die innovative Unternehmen bevorzugen, könnte Root eine interessante spekulative Ergänzung sein.

Skillz: Implizites Kurspotenzial von 75 %

Eine weitere unterdrückte Wachstumsaktie mit ernsthaftem Kurspotenzial ist das E-Sport- und Gaming-Unternehmen Skillz (WKN: A2QGJ2). Bis zur Schlussglocke am letzten Wochenende lag Skillz 66 % unter seinem Höchststand vom Februar. Aber wenn das einjährige Kursziel der Wall Street korrekt ist, wird es um satte 75 % steigen.

Skillz wurde durch einen Shortseller-Bericht von Wolfpack Research sowie die Ankündigung von CFO Scott Henry, dass er von seinem Posten zurücktreten wird, unter Druck gesetzt.

Umgekehrt bringt Skillz Innovationen in den Gaming-Bereich, die Wachstumsinvestoren schätzen werden. Anstatt sich mit einigen der innovativsten Spieleentwickler der Welt zu messen, hat Skillz eine Onlineplattform geschaffen, die es Spielefans ermöglicht, gegeneinander um Geldpreise zu konkurrieren. Im Gegenzug erhalten Skillz und der Spieleentwickler einen Prozentsatz des Geldpreises. Da das Unternehmen keine großen Summen für die Spieleentwicklung ausgeben muss, liegt die Bruttomarge bei 95 %.

Die große Frage ist, ob Skillz sein außergewöhnlich schnell wachsendes Geschäft in ein profitables verwandeln kann. Im Moment steigen praktisch alle Ausgaben, was eher fundamental orientierte Investoren abschreckt. Aber wenn die mehrjährige Vereinbarung mit der National Football League im Laufe des nächsten Jahres Früchte trägt, könnte die Gewinnspanne schon bald in Sicht sein.

Sarepta Therapeutics: Implizites Potenzial von 80 %

Die Spezial-Biotech-Aktie Sarepta Therapeutics (WKN: A1J1BH) hat ebenfalls einen schweren Stand. Seit dem Erreichen eines 52-Wochen-Hochs von fast 182 US-Dollar im Dezember sind die Aktien auf unter 75 US-Dollar zurückgegangen. Dennoch sehen die Analysten in den kommenden zwölf Monaten ein Kurspotenzial von bis zu 80 % auf 134 US-Dollar pro Aktie.

Sarepta hat sich einen Namen gemacht, indem es sich auf Behandlungen für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) konzentriert hat. DMD ist eine Krankheit, die bei Kindern diagnostiziert wird und durch den Abbau von Muskelgewebe im Laufe der Zeit und den vorzeitigen Tod gekennzeichnet ist. Obwohl es keine von der Food and Drug Administration (FDA) zugelassene Heilung gibt, hat Sarepta ein Trio von FDA-zugelassenen Therapien, die auf spezifische Genmutationen für DMD-Patienten abzielen. Diese Behandlungen konzentrieren sich auf die Erhöhung der Dystrophin-Produktion, die dazu dient, die Muskelfasern zu stärken und zu schützen.

Der Großteil von Sareptas 59%igem Rückgang von seinem 52-Wochen-Hoch fand im Januar statt, als das Unternehmen Daten von Teil 1 der Studie 102 veröffentlichte. Diese Studie untersucht SRP-9001 bei DMD-Patienten im Alter von vier bis sieben Jahren. SRP-9001 ist wichtig, weil es ein Adeno-assoziiertes Virus verwendet, um ein Gen ins Muskelgewebe zu bringen, das die Produktion von Mikro-Dystrophin anregt. Mit anderen Worten, es geht über die spezifischen Gen-Mutationen hinaus, auf die Sarepta abzielt, und wäre bei einer Zulassung für mehr DMD-Patienten anwendbar.

In Teil 1 wurden Verbesserungen im North Star Ambulatory Assessment Gesamtscore beobachtet, aber sie waren nicht statistisch bedeutend. Obwohl Sarepta glaubt, dass Unterschiede im Fitnesslevel der Patienten für die gedämpften Ergebnisse verantwortlich sind, hängt nun viel von Teil 2 der Studie 102 ab.

Plug Power: Implizites Potenzial von 133 %

Aber die Crème de la Crème der Chancen unter den angeschlagenen Wachstumsaktien scheint der Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen Plug Power (WKN: A1JA81) zu sein. Nach seinem Höhenflug zu Beginn des Jahres hat Plug seitdem 69 % seines Wertes wieder abgegeben. Aber wenn die Wall Street recht hat, könnte die Aktie in den kommenden zwölf Monaten um satte 133 % zulegen.

Plug Power hatte keinen Mangel an Wachstumstreibern, um das Jahr 2021 zu beginnen. Die Demokraten gewannen im Januar den Senat mit einem knappen Vorsprung zurück, was es sehr wahrscheinlich macht, dass ein Green-Energy-Gesetz in Washington verabschiedet werden könnte. Zusammen mit dem Abschluss von zwei großen Partnerschaften innerhalb einer Woche – SK Group in Südkorea und der Autohersteller Renault – ist es leicht verständlich, warum die Investoren so begeistert waren. Die SK Group hat sich auch mit 10 % am Unternehmen beteiligt.

Allerdings war Plug Power auch gezwungen, ein mea culpa in seinen Gewinn- und Verlustrechnungen zu veröffentlichen. Obwohl kein Fehlverhalten aufgedeckt wurde, kündigte das Unternehmen Mitte März an, dass es mehrere Jahre seiner Jahresabschlüsse korrigieren werde. Wie einige der anderen Namen hier (Root, Skillz und Sarepta) ist die Gewinnspanne auch noch in weiter Ferne.

Um eine Rendite von 133 % im nächsten Jahr zu erreichen, müsste Plug Power zeigen, dass seine Technologie nicht überbewertet wurde. Während ich nicht daran zweifle, dass die Brennstoffzellentechnologie letztendlich eine der saubereren Kraftstoffalternativen für Fahrzeuge sein kann, erwarte ich nicht, dass das Unternehmen die hohen Wachstumserwartungen der Investoren erfüllen wird. Mit anderen Worten, ich würde vorschlagen, deine Erwartungen ein wenig zu dämpfen.

