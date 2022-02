5 Wachstumsaktien mit Kursverlusten von 58 % bis 88 %, die schlaue Käufe sind

In 2 Sätzen

In den letzten fünf Wochen wurden Anleger daran erinnert, dass Börsenkorrekturen und -abstürze ein normaler Teil des Investitionsprozesses sind. Der Spitzenrückgang des S&P 500 um 10 % im Januar war der erste zweistellige Rückgang seit März 2020. Andererseits ist es der 39. zweistellige Rückgang des Index seit Anfang 1950.

Obwohl Korrekturen beängstigend sein können, vor allem weil sie sich an den Emotionen der Anleger nähren, sind sie eine perfekte Gelegenheit, sich mit einem Abschlag in hochwertige Unternehmen einzukaufen. Derzeit gibt es fünf bahnbrechende Wachstumswerte, die zwischen 58 und 88 % gefallen sind und sich nun als Kaufgelegenheit anbieten.

Nio: 63 % unter 52-Wochen-Hoch

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Elektrofahrzeuge (EVs) einer der schnellsten und nachhaltigsten Wachstumstrends in diesem Jahrzehnt sein werden. Das Problem ist nur, dass die Aktien von Elektroautos zu überhöhten Bewertungen gehandelt wurden. Infolge dieser Korrektur scheint das in China ansässige Unternehmen Nio (WKN: A2N4PB) jedoch reif für einen Kauf zu sein.

Trotz der Knappheit an Halbleiterchips, die ein branchenweites Problem darstellt, stieg die jährliche Produktionsrate von Nio im November und Dezember auf etwa 130.000 Elektroautos. Im Januar ging sie dann leicht zurück. In Anbetracht der jüngsten Präzedenzfälle, in denen das Management seine Ziele für die Produktionserweiterung erreicht hat, wird erwartet, dass Nio seine jährliche Produktionsrate bis zum Jahresende auf 600.000 E-Fahrzeuge erhöhen wird. Dies soll durch eine Ausweitung der Produktion der bestehenden EV-Produktlinie des Unternehmens sowie durch die Einführung eines Trios neuer Fahrzeuge erreicht werden. Mit rund 6,8 Mrd. US-Dollar an Barmitteln verfügt Nio über mehr als genug Kapital, um die Kapazitäten zu erhöhen und Innovationen zu entwickeln.

Abgesehen von der Tatsache, dass Nio auf dem Weltmarkt Nr. 1 für Automobile (China) tätig ist, verdient das unkonventionelle Denken von Nio Anerkennung für einen durchschlagenden zukünftigen Erfolg. Im August 2020 startete das Unternehmen sein Batterie-as-a-Service-Programm (BaaS). Käufer, die sich für das BaaS-Programm anmelden, erhalten einen Rabatt auf den ursprünglichen Kaufpreis des E-Fahrzeugs sowie die Möglichkeit, die Batterien in Zukunft zu laden, auszutauschen oder aufzurüsten. Nio generiert mit BaaS wiederkehrende Einnahmen mit hoher Gewinnspanne und bindet die ersten Käufer an die Marke.

PubMatic: 66 % unter 52-Wochen-Hoch

Nur weil ein Unternehmen eine Small-Cap-Bewertung aufweist, heißt das nicht, dass es nicht auch ein Game-Changer ist. Die cloudbasierte programmatische Werbeplattform PubMatic (WKN: A2QJL6) ist ein perfektes Beispiel für eine angeschlagene Wachstumsaktie, die jetzt ein schlauer Kauf ist.

PubMatic ist ein sogenannter Sell-Side-Anbieter im Bereich der programmatischen Werbung. Einfacher ausgedrückt bedeutet dies, dass das Unternehmen Algorithmen des maschinellen Lernens einsetzt, um den Verkauf und die Platzierung von Anzeigen für seine Kunden zu optimieren, d. h. für die Verlage, die ihren Anzeigenplatz verkaufen. Interessanterweise wählt die Plattform von PubMatic nicht immer die Anzeige aus, die am meisten einbringt. Vielmehr versucht sie immer, den Nutzern relevante Nachrichten zu präsentieren. Auf diese Weise bleiben die Werbetreibenden zufrieden und die Kunden des Unternehmens (die Verleger) können im Laufe der Zeit von einer verbesserten Anzeigenpreisgestaltung profitieren.

Der eigentliche Anreiz für Investoren ist die anhaltende Verlagerung der Werbeausgaben weg von Printmedien hin zu digitalen Kanälen. PubMatic erwartet, dass die weltweiten Ausgaben für digitale Werbung bis Mitte des Jahrzehnts jährlich um 10 % steigen werden. PubMatic hat sich jedoch im Vergleich zu den prognostizierten Wachstumsraten der Branche mehr als verdoppelt. Die Verknüpfung von PubMatic mit programmatischen Over-the-Top- und Connected-TV-Anzeigen war besonders hilfreich, um den Umsatz des Unternehmens zu steigern und wiederkehrende Gewinne zu erzielen.

Novavax: 73 % unter 52-Wochen-Hoch

Der Biotechwert Novavax (WKN: A2PKMZ) ist ein weiterer Wachstumswert, der unter Druck geraten ist, aber jetzt ein Kauf ist. Die Aktien liegen 73 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, wobei die jüngste Marktkorrektur Unternehmen, die sich auf Impfstoffe gegen COVID-19 konzentrieren, besonders hart trifft.

Was Novavax so interessant macht, ist die mit seinem COVID-19-Impfstoff NVX-CoV2373 verbundene Impfstoffwirksamkeit (VE). Die beiden von Novavax durchgeführten groß angelegten Studien ergaben VEs von 89,7 % in Großbritannien und 90,4 % in der Studie in den USA/Mexiko. Damit ist NVX-CoV2373 einer von nur drei COVID-19-Impfstoffen, die die schwer fassbare 90-%-VE-Schwelle erreicht haben. Obwohl VE nicht alles ist, wenn es um den Gesamterfolg eines COVID-19-Impfstoffs geht, ist es doch die wichtigste Zahl, die häufig für die Entscheidung für einen Impfstoff herangezogen wird. Mit anderen Worten: Novavax ist auf dem besten Weg, einer der weltweit führenden COVID-19-Impfstoffanbieter zu werden.

Das Unternehmen dürfte auch von der tragischen Wandlungsfähigkeit des SARS-CoV-2-Virus und seiner innovativen Arzneimittelplattform profitieren. Da im vergangenen Jahr mehrere Varianten der Krankheit aufgetreten sind, ist es wahrscheinlich, dass COVID-19 zu einer endemischen Krankheit wird. Dies bedeutet, dass Novavax die Möglichkeit hat, durch Auffrischungsimpfungen, variantenspezifische Impfstoffe und sogar Kombinationsimpfstoffe gegen Grippe und COVID-19 wiederkehrende Einnahmen in Milliardenhöhe zu erzielen. Auf der Grundlage dieser Katalysatoren könnten Anleger kaum eine billigere Biotech-Aktie auf Basis der zukünftigen Gewinne finden.

GrowGeneration: 88 % unter 52-Wochen-Hoch

Wer eine überdurchschnittliche Risikotoleranz hat, findet mit der Einzelhandelskette für Gärtnereien GrowGeneration (WKN: A2H8U5) eine Aktie, die ein echter Kauf ist. Die Marktkorrektur hat dazu beigetragen, dass die Aktien um 88 % unter ihr Einjahreshoch gefallen sind.

GrowGen, wie das Unternehmen allgemein bekannt ist, wurde durch eine Reihe von Faktoren beeinträchtigt. Das Unternehmen muss höhere Kosten verkraften, die mit der Inflation zusammenhängen, die einen 40-Jahres-Höchststand erreicht hat. Das Unternehmen kämpft auch mit den Kosten für die Integration mehrerer Übernahmen. GrowGen verfügt über 63 Standorte in 13 US-Bundesstaaten, von denen einige in den letzten Jahren durch Übernahmen erworben wurden.

Die langfristigen Chancen für die Cannabisindustrie in den USA und die Wahrscheinlichkeit, dass die Bundesregierung Marihuana irgendwann legalisieren wird, sind jedoch unbestreitbar. Während die Läden von GrowGeneration so konzipiert sind, dass sie einer Vielzahl von Pflanzenzüchtern helfen, sind die Lösungen von GrowGeneration auf den Indoor- und kommerziellen Cannabisanbau ausgerichtet. Zwischen 2021 und 2026 prognostiziert das auf Cannabis spezialisierte Analyseunternehmen BDSA eine Verdoppelung des Umsatzes mit Marihuana in den USA auf 62,1 Mrd. US-Dollar.

Das Unternehmen baut seine Online-Präsenz aus und fördert eine Handvoll eigener Marken, um die Gewinnspannen zu erhöhen. Daher scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Aktien wieder steigen.

Sea Limited: 58 % unter 52-Wochen-Hoch

Eine fünfte Wachstumsaktie, die ein echter Kauf ist, wenn der Markt nach unten trendet, ist die in Singapur ansässige Sea Limited (WKN: A2H5LX). Die Aktien sind um 58 % von ihrem Höchststand zurückgegangen, obwohl alle drei Geschäftssegmente des Unternehmens ein rasantes Umsatzwachstum verzeichnen.

Das einzige Segment, das derzeit einen positiven bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwirtschaftet, ist das digitale Spielegeschäft. Das Handyspiel Free Fire ist weiterhin ein weltweiter Hit. Von den 729 Millionen Menschen, die im dritten Quartal eines der Handyspiele von Sea spielten, waren satte 12,8 % zahlende Nutzer. Das ist deutlich mehr als die durchschnittliche Pay-to-Play-Konversionsrate von etwa 2 %.

Auch im Bereich der digitalen Finanzdienstleistungen verzeichnet Sea ein schnelles Wachstum. Mehr als 39 Millionen Menschen nutzten im dritten Quartal die mobile digitale Wallet des Unternehmens. Da sich das Unternehmen auf Schwellenländer konzentriert, sind diese Regionen, in denen keine Banken vertreten sind, ideal für die Demokratisierung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen über mobile Wallets.

Aber es ist das E-Commerce-Segment des Unternehmens, Shopee, das am meisten Aufsehen erregt. Sea verzeichnete im dritten Quartal einen Bruttowarenwert (GMV) von 16,8 Mrd. US-Dollar auf seiner Plattform. Das ist mehr als die 10 Mrd. US-Dollar GMV, die im gesamten Jahr 2018 umgesetzt wurden. Das zeigt, wie schnell diese E-Commerce-Sparte wächst – und das ist ein Grund mehr, Sea ins Depot aufzunehmen.

