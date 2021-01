5 Value-Aktien: Gesundheitssektor!

Die Bedeutung von Value-Aktien

Eine Value-Aktie hat traditionell einen niedrigeren Kurs im Vergleich zu den Aktienkursen von Unternehmen in der gleichen Branche. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise unterbewertet ist, da die Investoren nicht so viel Interesse an solchen Unternehmen zeigen.

Die gebräuchlichste Methode zur Überprüfung des Wertes ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Ein niedriges KGV-Multiple ist ein guter Hinweis darauf, ...



